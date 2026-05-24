Tisza-kormány: bemutatták a Pénzügyminisztérium vezetői csapatát

Kármán András pénzügyminiszter bejelentette, kik kapnak államtitkári kinevezést a Pénzügyminisztériumban. A tárca vezetésébe jegybanki, banki, adótanácsadói, jogi és parlamenti tapasztalattal rendelkező szakemberek érkeznek, akik a miniszter szerint a Tisza-program felelős költségvetési és adópolitikai célkitűzéseinek végrehajtását támogatják.

A miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy

négy államtitkárral erősödik a Pénzügyminisztérium vezetése.

A bejelentés szerint Barabás Gyula lesz az államháztartásért és gazdaságpolitikáért felelős államtitkár. A közgazdász, pénzügyi szakember pályáját a Magyar Nemzeti Bankban kezdte elemzőként, később a monetáris politikai döntések előkészítését végző egyik legfontosabb elemzési terület főosztályvezetője lett. 2007 és 2026 között az OTP Bank ügyvezető igazgatójaként a csoportszintű eszköz-forrás menedzsmentet irányította, és a bankcsoport jelentős likviditási tartalékának kezeléséért is felelt. Kármán András közlése szerint új feladatkörében az államháztartás felelős pénzügyi gazdálkodásának helyreállítása és az euró bevezetéséhez szükséges gazdasági feltételek megteremtése lesz a célja.

Kövesdy Attila adópolitikáért felelős államtitkárként dolgozik tovább. Jogász, adózási szakember, főbb szakterületei a jövedelemadók, a nemzetközi adózás, valamint a polgári és társasági jog. Hosszú ideig a Deloitte-nál dolgozott, ahol gyakornokként kezdte, majd ügyvezető üzlettársként és az igazgatóság elnökeként fejezte be pályáját. Dolgozott Washingtonban, vezette a budapesti és regionális adótanácsadási üzletágat, valamint a budapesti ügyvédi irodát is. A miniszteri bejegyzés szerint célja egy átláthatóbb, kiszámíthatóbb és igazságosabb adórendszer kialakítása.

A közigazgatási államtitkári posztot Pettkó-Szandtner Judit tölti be. Jogászként diplomáját Szegeden és a Bázeli Egyetemen szerezte, szakmai pályája során dolgozott az OTP Banknál, a Novartis svájci központjánál, valamint osztrák ügyvédi irodában is. Közel három évtizeden át az UniCredit Bank Hungary Zrt. vezető jogásza volt, emellett választottbíróként is közreműködött a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Állandó Választottbíróságának munkájában. Tapasztalatot szerzett a pénzügyi szabályozás, a vállalatirányítás, a banki compliance és az üzleti jogi döntéshozatal területén.

Boda Nikoletta parlamenti államtitkárként csatlakozik a minisztérium vezetéséhez. Vezetés és szervezés szakon végzett szakközgazdász, általános és igazságügyi mediátor, korábban a bankszektorban, valamint multinacionális és középvállalati környezetben dolgozott pénzügyi és gazdasági vezetői területeken. A 2026-os választásokon Budapest 11. számú egyéni választókerületében, Óbuda-Békásmegyeren szerzett mandátumot, majd az Országgyűlés alakulásakor a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság alelnökévé választották. Parlamenti államtitkárként a politikai döntések előkészítése, az országgyűlési képviselőkkel való egyeztetés, valamint a tárca szakpolitikai döntéseinek parlamenti képviselete lesz a feladata.

Boda Nikoletta és Kármán András

