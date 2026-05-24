Tisza-kormány: újabb kulcsemberek nevei szivároghattak ki, Orbán Anita üzent az orosz támadás után
Vasárnap is sorra érkeznek az új Tisza-kormányhoz kapcsolódó bejelentések és információk: bemutatták a Pénzügyminisztérium vezetői csapatát, kiszivároghatott a Honvédelmi Minisztérium új vezetése, Magyar Péter pedig megerősítette, hogy csökkennek a kormányzati fizetések. Közben Orbán Anita külügyminiszter határozottan elítélte a Kijevet ért orosz támadást, és újabb részletek kerültek elő a kegyelmi ügyben is, miután megszólalt Balog Zoltán püspök. Cikkünkben percről percre követjük a legfrissebb eseményeket.
Kiszivároghatott a Honvédelmi Minisztérium új vezetői csapata

Zárt körű vezetői gyűlésen ismertethették, kik kerülhetnek a Honvédelmi Minisztérium és a honvédség kulcspozícióiba. A Honvéd Vezérkar új vezetője a már korábban bejelentett Sándor Zsolt lesz, de több államtitkári, helyettes államtitkári és szakmai vezetői posztra is előkerültek nevek.

Határozott üzenetet küldött a magyar külügyminiszter az orosz támadás után

Orbán Anita külügyminiszter az X-en reagált az éjszakai, Kijevet és térségét ért orosz rakéta- és dróntámadásra. A tárcavezető szerint elfogadhatatlan, hogy civileknek rakétákra, drónokra, robbanásokra és életveszélyre kell ébredniük.

Tisza-kormány: bemutatták a Pénzügyminisztérium vezetői csapatát

Kármán András pénzügyminiszter bejelentette, kik kapnak államtitkári kinevezést a Pénzügyminisztériumban. A tárca vezetésébe jegybanki, banki, adótanácsadói, jogi és parlamenti tapasztalattal rendelkező szakemberek érkeznek, akik a miniszter szerint a Tisza-program felelős költségvetési és adópolitikai célkitűzéseinek végrehajtását támogatják.

Magyar Péter megerősítette: csökkennek a fizetések a kormányzatban

Újabb posztot tett közzé Magyar Péter a közösségi médiában, ebben megerősítette az első nagyinterjújában elhangzó ígérteket, amely szerint csökkennek a fizetések a kormányzatban. Őt képviselőként és kormányfőként összesen bruttó 3,8 millió forint juttatás illeti meg havonta, korábban Orbán Viktor miniszterelnökként 7,8 millió forintot kapott. A miniszterek, államtitkárok, képviselők és polgármesterek béreit is csökketik.

Teljes a lista: ők lesznek a Tisza-kormány államtitkárai

Vasárnap reggel jelent meg a Magyar Közlöny, ebben az államtitkári kinevezéseket sorolták fel.

Megtörte a csendet a kegyelmi ügy kulcsfigurája: kimondta, ki támogatta a kérvényt

Kizárólag saját elhatározásából, nyomatékosan kérte Novák Katalin akkori köztársasági elnöktől K. Endre kegyelmét Balog Zoltán. A református püspök elismerte, hogy egyszemélyben ő lobbizott az elítéltért. Egyúttal határozottan cáfolta, hogy a döntésben bármilyen szerepe lett volna a kormánynak vagy Orbán Viktor miniszterelnöknek - közölte a Telex.

Tisza-kormány: még az idén jönnek a támogatások, megszólalt a kegyelmi ügy kulcsfigurája

Május 24-én is folyamatosan követjük az új magyar kormány bejelentéseit. Ezekről folyamatosan beszámolunk percről percre frissülő hírfolyamunkban. Tegnapi hírfolyamunkat itt tudja elolvasni:

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat...

The Science of Football

