Tisza-kormány: újabb kulcsemberek nevei szivároghattak ki, Orbán Anita üzent az orosz támadás után

Kiszivároghatott a Honvédelmi Minisztérium új vezetői csapata
Zárt körű vezetői gyűlésen ismertethették, kik kerülhetnek a Honvédelmi Minisztérium és a honvédség kulcspozícióiba. A Honvéd Vezérkar új vezetője a már korábban bejelentett Sándor Zsolt lesz, de több államtitkári, helyettes államtitkári és szakmai vezetői posztra is előkerültek nevek.
Határozott üzenetet küldött a magyar külügyminiszter az orosz támadás után
Orbán Anita külügyminiszter az X-en reagált az éjszakai, Kijevet és térségét ért orosz rakéta- és dróntámadásra. A tárcavezető szerint elfogadhatatlan, hogy civileknek rakétákra, drónokra, robbanásokra és életveszélyre kell ébredniük.
Tisza-kormány: bemutatták a Pénzügyminisztérium vezetői csapatát
Kármán András pénzügyminiszter bejelentette, kik kapnak államtitkári kinevezést a Pénzügyminisztériumban. A tárca vezetésébe jegybanki, banki, adótanácsadói, jogi és parlamenti tapasztalattal rendelkező szakemberek érkeznek, akik a miniszter szerint a Tisza-program felelős költségvetési és adópolitikai célkitűzéseinek végrehajtását támogatják.
Magyar Péter megerősítette: csökkennek a fizetések a kormányzatban
Újabb posztot tett közzé Magyar Péter a közösségi médiában, ebben megerősítette az első nagyinterjújában elhangzó ígérteket, amely szerint csökkennek a fizetések a kormányzatban. Őt képviselőként és kormányfőként összesen bruttó 3,8 millió forint juttatás illeti meg havonta, korábban Orbán Viktor miniszterelnökként 7,8 millió forintot kapott. A miniszterek, államtitkárok, képviselők és polgármesterek béreit is csökketik.
Teljes a lista: ők lesznek a Tisza-kormány államtitkárai
Vasárnap reggel jelent meg a Magyar Közlöny, ebben az államtitkári kinevezéseket sorolták fel.
Megtörte a csendet a kegyelmi ügy kulcsfigurája: kimondta, ki támogatta a kérvényt
Kizárólag saját elhatározásából, nyomatékosan kérte Novák Katalin akkori köztársasági elnöktől K. Endre kegyelmét Balog Zoltán. A református püspök elismerte, hogy egyszemélyben ő lobbizott az elítéltért. Egyúttal határozottan cáfolta, hogy a döntésben bármilyen szerepe lett volna a kormánynak vagy Orbán Viktor miniszterelnöknek - közölte a Telex.
Tisza-kormány: még az idén jönnek a támogatások, megszólalt a kegyelmi ügy kulcsfigurája
Május 24-én is folyamatosan követjük az új magyar kormány bejelentéseit. Ezekről folyamatosan beszámolunk percről percre frissülő hírfolyamunkban. Tegnapi hírfolyamunkat itt tudja elolvasni:
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán
Mutatjuk, hol keresnek 1 millió forint felett a dolgozók
Már 13 járás az "álomhatár" felett.
Váratlan fordulat: Irán tagadja, hogy megállapodott volna Trumppal egy kulcskérdésben
Később rendeznék az ügyet.
Határozott üzenetet küldött a magyar külügyminiszter az orosz támadás után
Reagált Orbán Anita.
Tisza-kormány: bemutatták a Pénzügyminisztérium vezetői csapatát
Mutatjuk a neveket.
Végzetes döntést hozott Magyarország: most nagyon hiányoznak az államosított nyugdíjpénzek
EU-tagállamok egész sora küzd a fájdalmas problémával.
Valósággal özönlenek az amerikai rakéták a rivális nagyhatalom partjaihoz: Peking ennek nem fog örülni
Teleszórják ezekkel a szigetet.
Visszafelé sült el az amerikaiak terve: olyan radikális vezető vette át az irányítást a háttérben, aki mindent lángba borítana
Rajta bukhatnak el a tárgyalások.
Mindent összeszedtünk, amit egy vállalkozónak fontos az elemzők, tudósok áprilisi munkáiból - Indul új rovatunk, a Vállalkozói Mozaik
A gazdasági elemzések lényegét foglalja össze vállalkozók számára új rovatunk, a Vállakozói Mozaik. Egybegyűjtjük és összefoglaljuk, a vezető elemző intézetek és tudományos műhelyeine
Utolértük Svájcot
Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol
Információszabadság és mesterséges intelligencia: Mit tanulhatunk a brit hatósági útmutatóból?
A mesterséges intelligencia (MI) használata egyre több területen utat tör, ez alól nem lehet kivétel az információszabadság (közérdekű adatokhoz történő hozzáférés) sem. Természetesen
A korrupció visszaszorítása önmagában is több ezer milliárdos tétel lehet
A NER gazdasági hálózatának összeomlása nem okozna válságot, a NER-es cégek amúgy sem képviselnek jelentős súlyt a magyar tőzsdén. A Tisza ígéretek teljesítése viszont csak... The post A
Üzemanyagár-emelkedésből zöld fordulat? Ausztrália kísérlete választ adhat
Az emelkedő üzemanyagárak világszerte újra napirendre hozták a közösségi közlekedés fontos, de sokszor figyelmen kívül hagyott szerepét. Ausztráliában két állam m
EUDR felkészülés és erdőirtásmentes ellátási lánc egy magyar faipari gyártóvállalatnál
Az EUDR, vagyis az EU erdőirtásmentes termékekre vonatkozó rendelete a fa- és faalapú termékeket előállító, importáló vagy exportáló vállalatok számára új szintre emeli a beszállítói
4,4%-os lakásárcsökkenés Gazdagréten - megtörtént a hihetetlen!
Fél év alatt érezhetően mérséklődtek a lakásárak és a bérleti díjak Gazdagréten - pont azon a panelpiacon, ahol az Otthon Start program berobbanása után az árazás már-már elérte az 1,5
Magyarország 45 perccel dolgozik kevesebbet, mégis hátrébb került a mezőnyben
A heti munkaórák változása egyre pontosabban rajzolja ki, mely gazdaságok váltak termelékenyebbé a Baltikum-Balkán térségben. Az átlagos heti munkaóra első ránézésre száraz adatnak tűnhe
Brutális szembeszélben Magyarország: túlzott volt az optimizmus?
Dilemmában a Fed, és a magyar jegybank is.
Így folytak el az adófizetői százmilliárdok: megnyílhat a Tisza-kormány mozgástere
A felduzzadt államigazgatással is kezdeni kell valamit.
Repedezik a magyar állattenyésztés két tartóoszlopa, válaszút előtt a szektor
Az Alapvetés podcast eheti műsorában a magyar állattenyésztést érintő kihívásokról beszélgetünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo