Tisza-kormány: újabb kulcsemberek nevei szivároghattak ki, reagált a Fidesz Magyar Péter állításaira

A Fidesz visszautasította a Tisza-kormány képviselőinek állításait a korábbi kabinet által összeállított költségvetéssel kapcsolatban. Az MTI-nek eljuttatott közleményben azt írták, hogy a költségvetési törvény átlátható módon és észszerű részletezettséggel tartalmazza az állami kiadásokat és bevételeket.

A Fidesz élesen fogalmazott a közleményben:

Aki mást állít, hazudik, amiért vállalnia kell a felelősséget.

A reagálás előzménye, hogy Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott szombati interjújában súlyos állításokat tett a 2026-os költségvetéssel kapcsolatban. A kormányfő egyebek mellett azt mondta, hogy az előző kormány úgy fogadta el a 2026-os költségvetést, hogy nem állított be mellé fedezetet.

Magyar Péter szerint ez a politikai felelősségen túl

büntetőjogi felelősségeket is felvethet.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a 2025-ös költségvetést eredetileg 3,7 százalékos hiánnyal fogadták el, ezt később 5 százalékra módosították, majd a kormányzati átadás-átvétel során szerinte Nagy Márton és más felelősök már 6,8-7 százalékos hiánnyal számoltak.