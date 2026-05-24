Tisza-kormány: újabb kulcsemberek nevei szivároghattak ki, reagált a Fidesz Magyar Péter állításaira

Reagált a Fidesz Magyar Péter súlyos költségvetési állításaira
A Fidesz visszautasította a Tisza-kormány képviselőinek állításait a korábbi kabinet által összeállított költségvetéssel kapcsolatban. Az MTI-nek eljuttatott közleményben azt írták, hogy a költségvetési törvény átlátható módon és észszerű részletezettséggel tartalmazza az állami kiadásokat és bevételeket.
A Fidesz élesen fogalmazott a közleményben:
Aki mást állít, hazudik, amiért vállalnia kell a felelősséget.
A reagálás előzménye, hogy Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott szombati interjújában súlyos állításokat tett a 2026-os költségvetéssel kapcsolatban. A kormányfő egyebek mellett azt mondta, hogy az előző kormány úgy fogadta el a 2026-os költségvetést, hogy nem állított be mellé fedezetet.
Magyar Péter szerint ez a politikai felelősségen túl
büntetőjogi felelősségeket is felvethet.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a 2025-ös költségvetést eredetileg 3,7 százalékos hiánnyal fogadták el, ezt később 5 százalékra módosították, majd a kormányzati átadás-átvétel során szerinte Nagy Márton és más felelősök már 6,8-7 százalékos hiánnyal számoltak.
Kiszivároghatott a Honvédelmi Minisztérium új vezetői csapata
Zárt körű vezetői gyűlésen ismertethették, kik kerülhetnek a Honvédelmi Minisztérium és a honvédség kulcspozícióiba. A Honvéd Vezérkar új vezetője a már korábban bejelentett Sándor Zsolt lesz, de több államtitkári, helyettes államtitkári és szakmai vezetői posztra is előkerültek nevek.
Határozott üzenetet küldött a magyar külügyminiszter az orosz támadás után
Orbán Anita külügyminiszter az X-en reagált az éjszakai, Kijevet és térségét ért orosz rakéta- és dróntámadásra. A tárcavezető szerint elfogadhatatlan, hogy civileknek rakétákra, drónokra, robbanásokra és életveszélyre kell ébredniük.
Tisza-kormány: bemutatták a Pénzügyminisztérium vezetői csapatát
Kármán András pénzügyminiszter bejelentette, kik kapnak államtitkári kinevezést a Pénzügyminisztériumban. A tárca vezetésébe jegybanki, banki, adótanácsadói, jogi és parlamenti tapasztalattal rendelkező szakemberek érkeznek, akik a miniszter szerint a Tisza-program felelős költségvetési és adópolitikai célkitűzéseinek végrehajtását támogatják.
Magyar Péter megerősítette: csökkennek a fizetések a kormányzatban
Újabb posztot tett közzé Magyar Péter a közösségi médiában, ebben megerősítette az első nagyinterjújában elhangzó ígérteket, amely szerint csökkennek a fizetések a kormányzatban. Őt képviselőként és kormányfőként összesen bruttó 3,8 millió forint juttatás illeti meg havonta, korábban Orbán Viktor miniszterelnökként 7,8 millió forintot kapott. A miniszterek, államtitkárok, képviselők és polgármesterek béreit is csökketik.
Teljes a lista: ők lesznek a Tisza-kormány államtitkárai
Vasárnap reggel jelent meg a Magyar Közlöny, ebben az államtitkári kinevezéseket sorolták fel.
Megtörte a csendet a kegyelmi ügy kulcsfigurája: kimondta, ki támogatta a kérvényt
Kizárólag saját elhatározásából, nyomatékosan kérte Novák Katalin akkori köztársasági elnöktől K. Endre kegyelmét Balog Zoltán. A református püspök elismerte, hogy egyszemélyben ő lobbizott az elítéltért. Egyúttal határozottan cáfolta, hogy a döntésben bármilyen szerepe lett volna a kormánynak vagy Orbán Viktor miniszterelnöknek - közölte a Telex.
Tisza-kormány: még az idén jönnek a támogatások, megszólalt a kegyelmi ügy kulcsfigurája
Május 24-én is folyamatosan követjük az új magyar kormány bejelentéseit. Ezekről folyamatosan beszámolunk percről percre frissülő hírfolyamunkban. Tegnapi hírfolyamunkat itt tudja elolvasni:
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán
Kiszivároghatott a Honvédelmi Minisztérium új vezetői csapata
Vannak meglepő nevek.
Mutatjuk, hol keresnek 1 millió forint felett a dolgozók
Már 13 járás az "álomhatár" felett.
Váratlan fordulat: Irán tagadja, hogy megállapodott volna Trumppal egy kulcskérdésben
Később rendeznék az ügyet.
Határozott üzenetet küldött a magyar külügyminiszter az orosz támadás után
Reagált Orbán Anita.
Tisza-kormány: bemutatták a Pénzügyminisztérium vezetői csapatát
Mutatjuk a neveket.
Végzetes döntést hozott Magyarország: most nagyon hiányoznak az államosított nyugdíjpénzek
EU-tagállamok egész sora küzd a fájdalmas problémával.
Valósággal özönlenek az amerikai rakéták a rivális nagyhatalom partjaihoz: Peking ennek nem fog örülni
Teleszórják ezekkel a szigetet.
Mindent összeszedtünk, amit egy vállalkozónak fontos az elemzők, tudósok áprilisi munkáiból - Indul új rovatunk, a Vállalkozói Mozaik
A gazdasági elemzések lényegét foglalja össze vállalkozók számára új rovatunk, a Vállakozói Mozaik. Egybegyűjtjük és összefoglaljuk, a vezető elemző intézetek és tudományos műhelyeine
Utolértük Svájcot
Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol
EUDR felkészülés és erdőirtásmentes ellátási lánc egy magyar faipari gyártóvállalatnál
Az EUDR, vagyis az EU erdőirtásmentes termékekre vonatkozó rendelete a fa- és faalapú termékeket előállító, importáló vagy exportáló vállalatok számára új szintre emeli a beszállítói
Információszabadság és mesterséges intelligencia: Mit tanulhatunk a brit hatósági útmutatóból?
A mesterséges intelligencia (MI) használata egyre több területen utat tör, ez alól nem lehet kivétel az információszabadság (közérdekű adatokhoz történő hozzáférés) sem. Természetesen
A korrupció visszaszorítása önmagában is több ezer milliárdos tétel lehet
A NER gazdasági hálózatának összeomlása nem okozna válságot, a NER-es cégek amúgy sem képviselnek jelentős súlyt a magyar tőzsdén. A Tisza ígéretek teljesítése viszont csak... The post A
Üzemanyagár-emelkedésből zöld fordulat? Ausztrália kísérlete választ adhat
Az emelkedő üzemanyagárak világszerte újra napirendre hozták a közösségi közlekedés fontos, de sokszor figyelmen kívül hagyott szerepét. Ausztráliában két állam m
4,4%-os lakásárcsökkenés Gazdagréten - megtörtént a hihetetlen!
Fél év alatt érezhetően mérséklődtek a lakásárak és a bérleti díjak Gazdagréten - pont azon a panelpiacon, ahol az Otthon Start program berobbanása után az árazás már-már elérte az 1,5
Magyarország 45 perccel dolgozik kevesebbet, mégis hátrébb került a mezőnyben
A heti munkaórák változása egyre pontosabban rajzolja ki, mely gazdaságok váltak termelékenyebbé a Baltikum-Balkán térségben. Az átlagos heti munkaóra első ránézésre száraz adatnak tűnhe
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo
Brutális szembeszélben Magyarország: túlzott volt az optimizmus?
Dilemmában a Fed, és a magyar jegybank is.
Így folytak el az adófizetői százmilliárdok: megnyílhat a Tisza-kormány mozgástere
A felduzzadt államigazgatással is kezdeni kell valamit.
Repedezik a magyar állattenyésztés két tartóoszlopa, válaszút előtt a szektor
Az Alapvetés podcast eheti műsorában a magyar állattenyésztést érintő kihívásokról beszélgetünk.