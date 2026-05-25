Fordulat jön az időjárásban: érkezik a hidegfront Magyarországra, hirtelen lehűlést hoz magával

A következő napokban továbbra is a Nyugat-Európa feletti anticiklon keleti pereme határozza meg az időjárásunkat, a legmelegebb nap a szerda lesz.

A nap második felében azonban észak felől hidegfront éri el az országot. Ennek hatására csütörtökre

az ország nagy részén legalább 5 fokkal visszaesik a hőmérséklet.

Csapadék szempontjából a front nem lesz jelentős. Záporok és zivatarok főként az északkeleti, valamint a nyugati és délnyugati tájakon alakulhatnak ki. Az ország többi részén azonban akár teljesen szárazon is átvonulhat a változás.

