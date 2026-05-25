Harapófogóban van az MNB – Kitart még a türelem?

Nagy dilemmában van a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa a keddi kamatdöntő ülés előtt. Egyrészt egyre inkább úgy tűnik, hogy tartós a forint választások után látott erősödése, az infláció pedig a jegybanki cél alatt van hónapok óta. Másrészt viszont a nemzetközi színtéren fokozódnak az inflációs kockázatok, a Hormuzi-szoros lassan három hónapja le van zárva, és nincs is kilátás a közel-keleti békére.Ráadásul a jegybankon egyre nagyobb a nyomás az exportáló vállalatok oldaláról is, akik rosszabbul járnak az erős forinttal. A keddi kamatdöntésen az lesz a fő kérdés, hogy a jelenlegi kedvező helyzet vagy a borús kilátások esnek erősebben a latba. A Portfolio által megkérdezett szakértők is megosztottak, a többség a 6,25%-os alapkamat tartására számít, de vannak olyanok, akik szerint beadja a derekát a Monetáris Tanács és csökkenti az irányadó rátát. Júniusra viszont a szakemberek többsége már egyértelműen kamatvágással számol.

Nehéz helyzetben az MNB

Kedden ismét összeül az MNB Monetáris Tanácsa, hogy döntsön az alapkamatról. A jegybank februárban egy 25 bázispontos lazítást tudott végrehajtani közel másfél év változatlan kamatszint után, azóta viszont nem tudták folytatni a kamatcsökkentést. Így most 6,25%-on áll az alapkamat.

A közel-keleti háború március eleji kitörése torpedózta meg a további kamatcsökkentéseket, akkor első reakcióként a forint majdnem a lélektani 400-as szintig gyengült az euróval szemben. Néhány héten belül azonban nagyot fordult a hangulat, a Tisza Párt fölényes választási győzelme után a magyar deviza komoly erősödésbe kezdett, azóta folyamatosan 360 körül ingadozik.

Ráadásul az infláció továbbra is a jegybanki cél alatt van, az áprilisi 2,1%-os áremelkedési ütem ugyan emelkedést jelent a februári 1,4%-os mélyponthoz képest, de így is az MNB célsávjának (3 plusz-mínusz 1 százalék) alsó széle környékén van. Vagyis,

ha csak a jelenlegi helyzetet vizsgálná a jegybank, akkor minden adott lenne a kamatcsökkentéshez: a forint erős, az infláció pedig alacsony.

Bár az inflációs pálya az elhalasztott áremelések miatt előretekintve emelkedő, de az alapfolyamatok annyival mélyebben húzódnak a korábbi várakozásokhoz képest, hogy még ez is elbírna egy monetáris lazítást.

Sőt, a forint már-már túl erős, az utóbbi hetekben több exportáló vállalat is arra panaszkodott, hogy a jelenleginél lényegesen magasabb euróárfolyam mellett tervezték meg üzleti évüket, a számukra kedvezőtlen változás pedig elviheti az idei profitjukat.

Az MNB-nek azonban az is a feladata, hogy kicsit távolabb tekintsen, az inflációs kilátásokat is vizsgálja, melyek már egyáltalán nem ilyen optimisták. A Hormuzi-szoros lezárása ugyanis előbb-utóbb meg fog jelenni a fogyasztói árakban még az árrésstopok és az üzemanyagok védett ára mellett is, ráadásul utóbbi kapcsán időről időre felvetődik a kérdés, meddig tartható fenn. Abban az elemzők többsége egyetért, hogy az év végére ismét 4-5 százalék lehet az áremelkedés, ami már egyáltalán nem lenne kényelmes helyzet a jegybank szempontjából.

Az eddigi kommunikáció alapján még kivárnak

Az MNB az elmúlt hónapokban kitartott amellett, hogy óvatos és türelmes monetáris politikára van szükség a romló inflációs kilátások miatt. A fenti környezetben a Portfolio által megkérdezett elemzők többsége arra számít, hogy a keddi ülésen egyelőre marad a jelenlegi alapkamat, de vannak, akik már most elérkezettnek látják az időt a csökkentésre.

Júniusra pedig már többségben vannak azok a vélemények, melyek kamatvágást várnak a friss inflációs előrejelzés megjelenésével párhuzamosan.

Portfolio elemzői felmérés az alapkamat alakulásáról név intézmény 2026. máj. 2026. dec. 2027. dec. Aradványi Péter - Varga Zoltán Equilor 6,25 5,75 5,00 Árokszállási Z. – Balog-Béki M. MBH Bank 6,25 5,50 5,00 Eppich Győző OTP Bank 6,25 5,50 4,75 Isépy Tamás - Biró Domonkos Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 6,00 5,75 5,00 Jobbágy Sándor Concorde 6,25 5,75 5,25 Kiss Péter Amundi 6,25 5,50 4,50 Németh Dávid K&H Bank 6,25 5,75 4,50 Nyeste Orsolya Erste Bank 6,25 6,25 5,25 Palócz Éva Kopint-Tárki 6,00 5,75 4,50 Regős Gábor Gránit Alapkezelő 6,25 5,75 5,00 Trippon Mariann CIB Bank 6,00 5,50 5,00 Virovácz Péter ING Bank 6,25 6,25 5,00 konszenzus (medián) 6,25 5,75 5,00 Forrás: Portfolio

Palócz Éva szerint valószínű, hogy marad a 6,25%-os kamatszint, azért írt be mégis vágást az előrejelzésbe, mert szerinte szükség lenne rá. A Kopint-Tárki vezérigazgatója ugyanis úgy gondolja, hogy ha nem vágnak, akkor

a forint továbbra is ilyen erős maradhat, ami hazavág minden magas hozzáadott értéket termelő, kis import-tartalommal dolgozó céget, ez pedig nem lehet célja a gazdaságpolitikának.

Ha a jelenlegi helyzetet nézzük, akkor az erős forint és az eddigi inflációs adatok abszolút indokolják a kamatvágást, azonban az, hogy az év végére az infláció elérheti az 5 százalékot a magas energiaárak miatt, már óvatosságra int – foglalta össze a helyzetet Regős Gábor. A Gránit Alapkezelő közgazdásza szerint a jegybanki eddigi kommunikációja alapján kivárnak legalább júniusig. Addig kulcsfontosságú lesz a közel-keleti helyzet, hiszen amennyiben nem oldódik meg a konfliktus, akkor a magasabb olajárak „elintézhetik” a túl erős forint problémáját. Emellett az MNB is árgus szemmel figyelheti az Európai Központi Bank (EKB) június 11-i kamatdöntő ülését, melyen a befektetők kamatemelést áraznak.

Akár hozhatna izgalmakat is ez a májusi kamatdöntő ülés, azonban túl sokszor hallottuk a jegybanki vezetők szájából az elmúlt időszakban, hogy a júniusi Inflációs jelentés lesz az igazodási pont és a friss előrejelzéseket mindenképpen érdemes lenne megvárni – tette hozzá Virovácz Péter. Az ING Bank elemzője szerint a keddi ülés után a jegybank kommunikációja akár erősebben jelezheti, hogy júniusban szóba kerülhet a kamatcsökkentés.

Jelenleg a piac talán túlságosan is optimista, különös tekintettel az Európa számára nagyon is fájó gázpiacon. Hamarosan megindul a kereslet felfutása a tározók feltöltésének megkezdése miatt. A kínálat pedig egyre szűkösebb és ez nagyon gyorsan jelentősen megemelheti a gázárakat – vetítette előre az inflációs kilátások kapcsán Virovácz. Emellett az olaj, illetve az üzemanyagok esetében is rekord mértékben fogynak a készletek és akár heteken belül elérkezhet a töréspont, ami szintén óvatosságra ösztökélheti az MNB-t.

Egyelőre még korai lenne meglépni a lazítást – ért egyet a fentiekkel Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Elemzési Centrumának vezetője szerint a közel-keleti háború bizonytalan hatásai mellett egyelőre az új kormány konkrét gazdasági intézkedései sem látszanak még pontosan, a globális kötvénypiacon pedig erősödnek az inflációs félelmek.

Ennek ellenére, ha a piaci folyamatok jól alakulnak, akkor nem lehetünk már messze a kamatcsökkentés megindulásától

- véli Árokszállási. Szerinte a jelenlegi nominális kamatszint az aggodalmak ellenére egy kicsit már túl magasnak tűnik.

A nemzetközi meghatározó- és a régiós jegybankokhoz képest is az MNB viszonylag nagy kamattöbbletének köszönhetően – egy esetleges EKB kamatemelés esetén is – jelentős mozgástérrel rendelkezik – hangsúlyozta Isépy Tamás, a Századvég elemzője. Szerinte, ha májusban még nem is vágna az alapkamaton a Monetáris Tanács, akkor a hitelminősítői döntések után júniusban az új inflációs jelentés megjelenése megadhatja az alkalmat hozzá.

A jegybank várhatóan továbbra is az időfaktort hangsúlyozza majd, miszerint megvárják, hogy az előbbi kedvező hatások mennyire bizonyulnak tartósnak tudva, hogy a rövid távú költségvetési kilátások nem túl rózsásak – véli Nyeste Orsolya, aki szerint marad a 6,25%-os kamat. Az Erste Bank elemzője kiemelte, hogy a helyzet megítélése szempontjából az is kedvezőtlen, hogy a vállalkozások inflációs várakozásai (valószínűleg az iráni háború és a mostani elfojtott infláció miatt) már emelkedő pályán vannak, hiába az erős forint.

A kamatcsökkentés a piacokon teljes egészében be van árazva, így azt gondoljuk, hogy a lépéssel a jegybank nem vállal komoly kockázatot – válaszolta kérdésünkre Trippon Mariann, aki már most kamatvágást vár. A CIB Bank elemzője szerint az elmúlt egy hónapban beérkezett adatok, információk inkább a kamatcsökkentés irányába billentik a mérleg nyelvét.

Meddig csökkenhet a kamat?

Vagyis a fentiek alapján az elemzők többsége arra számít, hogy most az eddiginél erősebb üzenetet küld majd az MNB, júniusban pedig akár csökkentheti is a kamatot, ha addig kedvező hírek érkeznek. Azt követően idén az év második felében még további egy 25 bázispontos csökkentést tartanak valószínűnek a már emelkedő inflációs pálya mellett.

A szakértők most 2026 végére-2027 elejére várják az infláció tetőzését 5% körül, azt követően jövőre megint javulhatnak a körülmények a jegybank szempontjából. Így az elemzők többsége további három kamatcsökkentésre számít 2027-ben, kisebbségben vannak azok, akik szerint a jövő év végére 5 százalék alatt lesz az alapkamat.

