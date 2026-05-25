Harapófogóban van az MNB – Kitart még a türelem?

Nehéz helyzetben az MNB
Kedden ismét összeül az MNB Monetáris Tanácsa, hogy döntsön az alapkamatról. A jegybank februárban egy 25 bázispontos lazítást tudott végrehajtani közel másfél év változatlan kamatszint után, azóta viszont nem tudták folytatni a kamatcsökkentést. Így most 6,25%-on áll az alapkamat.
A közel-keleti háború március eleji kitörése torpedózta meg a további kamatcsökkentéseket, akkor első reakcióként a forint majdnem a lélektani 400-as szintig gyengült az euróval szemben. Néhány héten belül azonban nagyot fordult a hangulat, a Tisza Párt fölényes választási győzelme után a magyar deviza komoly erősödésbe kezdett, azóta folyamatosan 360 körül ingadozik.
Ráadásul az infláció továbbra is a jegybanki cél alatt van, az áprilisi 2,1%-os áremelkedési ütem ugyan emelkedést jelent a februári 1,4%-os mélyponthoz képest, de így is az MNB célsávjának (3 plusz-mínusz 1 százalék) alsó széle környékén van. Vagyis,
ha csak a jelenlegi helyzetet vizsgálná a jegybank, akkor minden adott lenne a kamatcsökkentéshez: a forint erős, az infláció pedig alacsony.
Bár az inflációs pálya az elhalasztott áremelések miatt előretekintve emelkedő, de az alapfolyamatok annyival mélyebben húzódnak a korábbi várakozásokhoz képest, hogy még ez is elbírna egy monetáris lazítást.
Sőt, a forint már-már túl erős, az utóbbi hetekben több exportáló vállalat is arra panaszkodott, hogy a jelenleginél lényegesen magasabb euróárfolyam mellett tervezték meg üzleti évüket, a számukra kedvezőtlen változás pedig elviheti az idei profitjukat.
Az MNB-nek azonban az is a feladata, hogy kicsit távolabb tekintsen, az inflációs kilátásokat is vizsgálja, melyek már egyáltalán nem ilyen optimisták. A Hormuzi-szoros lezárása ugyanis előbb-utóbb meg fog jelenni a fogyasztói árakban még az árrésstopok és az üzemanyagok védett ára mellett is, ráadásul utóbbi kapcsán időről időre felvetődik a kérdés, meddig tartható fenn. Abban az elemzők többsége egyetért, hogy az év végére ismét 4-5 százalék lehet az áremelkedés, ami már egyáltalán nem lenne kényelmes helyzet a jegybank szempontjából.
Az eddigi kommunikáció alapján még kivárnak
Az MNB az elmúlt hónapokban kitartott amellett, hogy óvatos és türelmes monetáris politikára van szükség a romló inflációs kilátások miatt. A fenti környezetben a Portfolio által megkérdezett elemzők többsége arra számít, hogy a keddi ülésen egyelőre marad a jelenlegi alapkamat, de vannak, akik már most elérkezettnek látják az időt a csökkentésre.
Júniusra pedig már többségben vannak azok a vélemények, melyek kamatvágást várnak a friss inflációs előrejelzés megjelenésével párhuzamosan.
|Portfolio elemzői felmérés az alapkamat alakulásáról
|név
|intézmény
|2026. máj.
|2026. dec.
|2027. dec.
|Aradványi Péter - Varga Zoltán
|Equilor
|6,25
|5,75
|5,00
|Árokszállási Z. – Balog-Béki M.
|MBH Bank
|6,25
|5,50
|5,00
|Eppich Győző
|OTP Bank
|6,25
|5,50
|4,75
|Isépy Tamás - Biró Domonkos
|Századvég Konjunktúrakutató Zrt.
|6,00
|5,75
|5,00
|Jobbágy Sándor
|Concorde
|6,25
|5,75
|5,25
|Kiss Péter
|Amundi
|6,25
|5,50
|4,50
|Németh Dávid
|K&H Bank
|6,25
|5,75
|4,50
|Nyeste Orsolya
|Erste Bank
|6,25
|6,25
|5,25
|Palócz Éva
|Kopint-Tárki
|6,00
|5,75
|4,50
|Regős Gábor
|Gránit Alapkezelő
|6,25
|5,75
|5,00
|Trippon Mariann
|CIB Bank
|6,00
|5,50
|5,00
|Virovácz Péter
|ING Bank
|6,25
|6,25
|5,00
|konszenzus (medián)
|6,25
|5,75
|5,00
|Forrás: Portfolio
Palócz Éva szerint valószínű, hogy marad a 6,25%-os kamatszint, azért írt be mégis vágást az előrejelzésbe, mert szerinte szükség lenne rá. A Kopint-Tárki vezérigazgatója ugyanis úgy gondolja, hogy ha nem vágnak, akkor
a forint továbbra is ilyen erős maradhat, ami hazavág minden magas hozzáadott értéket termelő, kis import-tartalommal dolgozó céget, ez pedig nem lehet célja a gazdaságpolitikának.
Ha a jelenlegi helyzetet nézzük, akkor az erős forint és az eddigi inflációs adatok abszolút indokolják a kamatvágást, azonban az, hogy az év végére az infláció elérheti az 5 százalékot a magas energiaárak miatt, már óvatosságra int – foglalta össze a helyzetet Regős Gábor. A Gránit Alapkezelő közgazdásza szerint a jegybanki eddigi kommunikációja alapján kivárnak legalább júniusig. Addig kulcsfontosságú lesz a közel-keleti helyzet, hiszen amennyiben nem oldódik meg a konfliktus, akkor a magasabb olajárak „elintézhetik” a túl erős forint problémáját. Emellett az MNB is árgus szemmel figyelheti az Európai Központi Bank (EKB) június 11-i kamatdöntő ülését, melyen a befektetők kamatemelést áraznak.
Akár hozhatna izgalmakat is ez a májusi kamatdöntő ülés, azonban túl sokszor hallottuk a jegybanki vezetők szájából az elmúlt időszakban, hogy a júniusi Inflációs jelentés lesz az igazodási pont és a friss előrejelzéseket mindenképpen érdemes lenne megvárni – tette hozzá Virovácz Péter. Az ING Bank elemzője szerint a keddi ülés után a jegybank kommunikációja akár erősebben jelezheti, hogy júniusban szóba kerülhet a kamatcsökkentés.
Jelenleg a piac talán túlságosan is optimista, különös tekintettel az Európa számára nagyon is fájó gázpiacon. Hamarosan megindul a kereslet felfutása a tározók feltöltésének megkezdése miatt. A kínálat pedig egyre szűkösebb és ez nagyon gyorsan jelentősen megemelheti a gázárakat – vetítette előre az inflációs kilátások kapcsán Virovácz. Emellett az olaj, illetve az üzemanyagok esetében is rekord mértékben fogynak a készletek és akár heteken belül elérkezhet a töréspont, ami szintén óvatosságra ösztökélheti az MNB-t.
Egyelőre még korai lenne meglépni a lazítást – ért egyet a fentiekkel Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Elemzési Centrumának vezetője szerint a közel-keleti háború bizonytalan hatásai mellett egyelőre az új kormány konkrét gazdasági intézkedései sem látszanak még pontosan, a globális kötvénypiacon pedig erősödnek az inflációs félelmek.
Ennek ellenére, ha a piaci folyamatok jól alakulnak, akkor nem lehetünk már messze a kamatcsökkentés megindulásától
- véli Árokszállási. Szerinte a jelenlegi nominális kamatszint az aggodalmak ellenére egy kicsit már túl magasnak tűnik.
A nemzetközi meghatározó- és a régiós jegybankokhoz képest is az MNB viszonylag nagy kamattöbbletének köszönhetően – egy esetleges EKB kamatemelés esetén is – jelentős mozgástérrel rendelkezik – hangsúlyozta Isépy Tamás, a Századvég elemzője. Szerinte, ha májusban még nem is vágna az alapkamaton a Monetáris Tanács, akkor a hitelminősítői döntések után júniusban az új inflációs jelentés megjelenése megadhatja az alkalmat hozzá.
A jegybank várhatóan továbbra is az időfaktort hangsúlyozza majd, miszerint megvárják, hogy az előbbi kedvező hatások mennyire bizonyulnak tartósnak tudva, hogy a rövid távú költségvetési kilátások nem túl rózsásak – véli Nyeste Orsolya, aki szerint marad a 6,25%-os kamat. Az Erste Bank elemzője kiemelte, hogy a helyzet megítélése szempontjából az is kedvezőtlen, hogy a vállalkozások inflációs várakozásai (valószínűleg az iráni háború és a mostani elfojtott infláció miatt) már emelkedő pályán vannak, hiába az erős forint.
A kamatcsökkentés a piacokon teljes egészében be van árazva, így azt gondoljuk, hogy a lépéssel a jegybank nem vállal komoly kockázatot – válaszolta kérdésünkre Trippon Mariann, aki már most kamatvágást vár. A CIB Bank elemzője szerint az elmúlt egy hónapban beérkezett adatok, információk inkább a kamatcsökkentés irányába billentik a mérleg nyelvét.
Meddig csökkenhet a kamat?
Vagyis a fentiek alapján az elemzők többsége arra számít, hogy most az eddiginél erősebb üzenetet küld majd az MNB, júniusban pedig akár csökkentheti is a kamatot, ha addig kedvező hírek érkeznek. Azt követően idén az év második felében még további egy 25 bázispontos csökkentést tartanak valószínűnek a már emelkedő inflációs pálya mellett.
A szakértők most 2026 végére-2027 elejére várják az infláció tetőzését 5% körül, azt követően jövőre megint javulhatnak a körülmények a jegybank szempontjából. Így az elemzők többsége további három kamatcsökkentésre számít 2027-ben, kisebbségben vannak azok, akik szerint a jövő év végére 5 százalék alatt lesz az alapkamat.
