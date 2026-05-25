Így lehetne beindítani a brit gazdaságot

De annak szellemében, hogy egy válság alkalmat is ad a megújulásra, még mindig látok lehetőséget arra, hogy valaki előrelépjen, és egy merész jövőképet vázoljon fel az ország számára. Ahogy decemberben írtam, az Egyesült Királyságban van pár olyan kérdés, ami rendben van, de
az ország nem fog tudni kimászni a saját maga által ásott gödörből, hacsak nem „vág le öt szent tehenet” – vagyis kezel olyan kérdéseket, amelyek megoldásának további halogatását már nem engedheti meg magának.
Az egyik pozitívum, ahogy arról írtam, Greatar Manchester (Manchestert és környékét lefedő közigazgatási egység – a szerk.) elmúlt 15 évben lezajlott jelentős gazdasági fejlődése volt – ez a fejlemény új jelentőséget nyert azzal, hogy Greater Manchester polgármestere, Andy Burnham, Starmer potenciális kihívójává lépett elő a Munkáspártban. Ahogy az éves regionális bruttó hozzáadott értékre vonatkozó adatok mutatják, Greater Manchester – nem csak maga Manchester – jelentősen felülmúlta a brit gazdaság teljesítményét, közel háromszor olyan gyorsan növekedve, mint London.
Burnhamnak nagy érdemei vannak ebben. Bár nem ő indította el mindazokat a kezdeményezéseket, amelyek Manchester viszonylagos sikerének hátterében állnak, de kiaknázta a lehetőségeket, amelyeket ezek a kezdeményezések teremtettek. Igaza van, amikor városát hozza fel példaként arra, hogy más fontos régiók is hasonló sikert érhetnek el a jövőben. A hatalmi jogkörök régiók felé történő átruházásának felgyorsításával – beleértve azon hatásköröket is, amelyekről a központi kormányzat eddig vonakodott lemondani – egy jövőbeli kormány megteremtheti a nemzeti megújulás feltételeit.
A második pozitív fejlemény az volt, hogy a londoni lakáspiac teljesítmény elmaradt az ország többi részéhez képest. E tendencia folytatódása azt jelentené, hogy a társadalmi és földrajzi mobilitás hiányából fakadó problémák részben maguktól megoldódnak. Minél több lehetőségük van a briteknek a Londont és térségét lefedő, megfizethetetlen régión (London metropolitan area) kívül, annál jobb.
De még ha ezek a tendenciák folytatódnak is,
az Egyesült Királyságnak olyan vezetőre lesz szüksége, aki nem fél szembenézni a gazdaság legnehezebb kihívásaival,
és aki nem a közösségi médiából, a közvélemény-kutatásokból és a westminsteri buborékból érkező mindennapi jelzésekkel van elfoglalva. A valóban fontos kérdésekben tanúsított határozottság messze nem jelent politikai kárt, hanem beindítja majd a gazdasági növekedést és javítja az emberek életszínvonalát.
Az egyik ilyen kérdés a lakhatás. Miért nem követte egyetlen brit kormány sem a közgazdászok tanácsát, és miért nem alakította át a rendszert úgy, hogy a földet adóztassa, ahelyett, hogy azt, ami a földön áll? Ez az egyetlen változás átalakíthatná az egész lakáspiacot, építési boomot generálva, ami viszont szélesebb körben növelné a gazdasági bizalmat.
A második nagy kérdés – amelyben Starmer másik kihívójának, Wes Streetingnek is jár némi elismerés – az Európával folytatott kereskedelemre vonatkozik.
Még ha az Egyesült Királyság nem is csatlakozik újra az Eu-hoz, a kontinenshez való lehető legszorosabb kapcsolat kialakítása nem lehet vita tárgya.
A brexitnek nyilvánvaló, tartós negatív következményei vannak a kereskedelem, a befektetések, a munkaerő-kínálat és más kérdések tekintetében. A Reform UK (Nigel Farage jobboldali populista pártja) kivételével már senki sem veszi komolyan a leegyszerűsítő EU-ellenességet.
A harmadik probléma, amelyet sürgősen meg kell oldani, a „hármas zár” kérdése. Ez azt a követelményt jelenti, amely szerint az állami nyugdíjakat évente „az inflációval vagy a bérnövekedéssel vagy 2,5%-kal (attól függően, melyik a legnagyobb mértékű)” kell emelni. Miért rettegnek ennyire az összes nagy párt politikusai attól, hogy megváltoztassák ezt az értelmetlen szabályt?
Valahányszor felvetem ezt a kérdést, azt a választ kapom, hogy ez igazságtalan, kivitelezhetetlen lenne, vagy politikai öngyilkosságnak minősülne (a nyugdíjasok ugyanis a legmegbízhatóbb szavazói rétegnek számítanak). De nem hiszem el, hogy egy kellően tehetséges politikus ne tudná meggyőzni a közvéleményt a reform szükségességéről. Végül is hogyan várhatjuk el a fiataloktól, hogy optimistán tekintsenek gazdasági kilátásaikra, amikor a lakásárak miatt nem engedhetik meg maguknak saját otthon megvásárlását, és kénytelenek több adót fizetni, hogy az idősebb szavazókat védjék, akiknek 74%-a jelzáloghitel nélküli saját tulajdonú lakásban él?
Végül is, nem lenne figyelemre méltó, ha a Munkáspárt – a munkásosztály hagyományos védelmezője – lenne az a párt, amely végre kezelné a társadalombiztosítás (a negyedik nagy kérdés) és az egészségügy (NHS) (az ötödik nagy kérdés) emelkedő költségeit? Ahogy korábban megjegyeztem, a szociális ellátásokkal olyan könnyű visszaélni, hogy ma már milliók kapnak többféle juttatást, és így akkora éves jövedelemre tesznek szert, amely meghaladja azt, amit minimálbéres munkavállalóként keresnének. Ráadásul az NHS már régóta a GDP egyre növekvő részét emészti fel, anélkül, az egészségügyben ennek megfelelő javulást lehetne látni.
Bármely politikus, aki ezeket a kérdéseket a szükséges ambícióval kezeli, a hosszú lejáratú brit kötvények árfolyamának emelkedését váltaná ki, ami a hosszútávú hitelfelvételi költségek csökkenését, a brit részvénypiac felértékelődését, valamint az üzleti és fogyasztói bizalom nagyon szükséges fellendülését eredményezné.
A lehetőség adott. Nagy-Britanniának olyan vezetőre van szüksége, aki hajlandó megragadni ezt a lehetőséget.
Copyright: Project Syndicate, 2026.
Jim O’Neill
Az Egyesült Királyság pénzügyminisztériumának korábbi államtitkára és a Goldman Sachs Asset Management korábbi elnöke.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Így vette át az uralmat az Otthon Start: 10 soha nem látott ábra a fix 3%-os hitelről
Nemcsak a lakáspiacot, a hitelpiacot is letarolta a program.
Rejtélyes páncélvadász bukkant fel Ukrajnában, 11 kilométerről adott le tűpontos találatot
Továbbra is ismeretlen mikor és mennyi került a frontvonalakra.
Felvételek: alig egy órát közlekedett egy új önvezető busz, máris balesetet szenvedett
Vizsgálják a körülményeket.
Stubb: megfordult a háború, Ukrajna került előnybe
Egyszerűen felőrlik az orosz hadsereget.
Új korszakba lépnek a bankok nagy ellenségei: szélsebesen híznak, újra beállnak mögéjük a befektetők
A fintech iparág 2025-ben világszerte mintegy 650 milliárd dolláros árbevételt ért el.
Őrizetbe vették a rendőrök Hilarion orosz metropolitát, egy ideig Magyarországon is tevékenykedő orosz főpapot
Gyanús fehér port találtak nála.
Kiszivárgott: az összeomlás szélére került az orosz vállalat, amelyet a nyugati technológia leváltására szántak
Tömeges elbocsátásra készülnek, bevétel alig van.
Ijesztő, ahogy tűnnek el a kocsmák, az éttermek és a cukrászdák
Ez már nem csak a pénzről szól.
Mindent összeszedtünk, amit egy vállalkozónak fontos az elemzők, tudósok áprilisi munkáiból - Indul új rovatunk, a Vállalkozói Mozaik
A gazdasági elemzések lényegét foglalja össze vállalkozók számára új rovatunk, a Vállakozói Mozaik. Egybegyűjtjük és összefoglaljuk, a vezető elemző intézetek és tudományos műhelyeine
Utolértük Svájcot
Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol
EUDR felkészülés és erdőirtásmentes ellátási lánc egy magyar faipari gyártóvállalatnál
Az EUDR, vagyis az EU erdőirtásmentes termékekre vonatkozó rendelete a fa- és faalapú termékeket előállító, importáló vagy exportáló vállalatok számára új szintre emeli a beszállítói
Információszabadság és mesterséges intelligencia: Mit tanulhatunk a brit hatósági útmutatóból?
A mesterséges intelligencia (MI) használata egyre több területen utat tör, ez alól nem lehet kivétel az információszabadság (közérdekű adatokhoz történő hozzáférés) sem. Természetesen
A korrupció visszaszorítása önmagában is több ezer milliárdos tétel lehet
A NER gazdasági hálózatának összeomlása nem okozna válságot, a NER-es cégek amúgy sem képviselnek jelentős súlyt a magyar tőzsdén. A Tisza ígéretek teljesítése viszont csak... The post A
Üzemanyagár-emelkedésből zöld fordulat? Ausztrália kísérlete választ adhat
Az emelkedő üzemanyagárak világszerte újra napirendre hozták a közösségi közlekedés fontos, de sokszor figyelmen kívül hagyott szerepét. Ausztráliában két állam m
4,4%-os lakásárcsökkenés Gazdagréten - megtörtént a hihetetlen!
Fél év alatt érezhetően mérséklődtek a lakásárak és a bérleti díjak Gazdagréten - pont azon a panelpiacon, ahol az Otthon Start program berobbanása után az árazás már-már elérte az 1,5
Magyarország 45 perccel dolgozik kevesebbet, mégis hátrébb került a mezőnyben
A heti munkaórák változása egyre pontosabban rajzolja ki, mely gazdaságok váltak termelékenyebbé a Baltikum-Balkán térségben. Az átlagos heti munkaóra első ránézésre száraz adatnak tűnhe
Budakeszi garázsból indult, ma már Amerikában is kapható a magyar szörp
A Portfolio Business podcastban Galajda Péterrel, a Mayer alapító-ügyvezetőjével beszélgettünk.
Brutális szembeszélben Magyarország: túlzott volt az optimizmus?
Dilemmában a Fed, és a magyar jegybank is.
Így folytak el az adófizetői százmilliárdok: megnyílhat a Tisza-kormány mozgástere
A felduzzadt államigazgatással is kezdeni kell valamit.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo