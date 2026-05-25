Ijesztő, ahogy tűnnek el a kocsmák, az éttermek és a cukrászdák

Tavaly is folytatódott a kereskedelmi vendéglátóhelyek számának csökkenése. Ez érinti az
- éttermeket és büféket
- a cukrászdákat
- az italboltokat
- és a diszkókat is.
Az előző kormány még januárban bejelentett egy 5+1 pontos akciócsomagot az éttermekre, majd később ezt a cukrászdákra is kiterjesztette. Ennek részeként január 1-től az éttermi reprezentációs költések a vállalkozások árbevételének 1 százalékáig, legfeljebb évi 100 millió forintig adómentessé váltak, megszűnt a korábbi 33 százalékos adóteher. Február 1-től az éttermi szolgáltatásokhoz kapcsolódó turizmusfejlesztési hozzájárulás mértékét 4 százalékról 2 százalékra csökkentették, emellett a felszolgálási díj kedvezményes adózását is kiterjesztették: az árbevétel 20 százalékáig ebből fizetett bért csak 18,5 százalékos járulék terheli.
A csomag részeként új, kedvezményes hitelkonstrukciót indítottak a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpontnál, amely 10 millió forintig nyújtott támogatást, és bizonyos feltételek teljesülése esetén a hitel felét nem kellett visszafizetni. Emellett elkészítették a „Vendéglátó Kisokost” a vállalkozók számára, valamint a szektor adminisztrációjának digitalizálását is célul tűzték ki: 2027-től megszüntetik a papíralapú számlákat.
Megkérdeztük a Tisza-párt sajtóosztályát, hogy mit terveznek a csomaggal és milyen elemekkel egészítenék ki, ha válaszolnak, a cikket frissítjük.
Biztos, hogy csak a pénz a gond?
A vendéglátóhelyek megszűnésében az anyagi okok mellett demográfiai tényezők is szerepet játszatnak, de az emberek fogyasztásai szokásai is megváltoztak az elmúlt 1-2 évtizedben. 2010-ben még 49 532 kereskedelmi vendéglátóhely működött Magyarországon, ez a szám 2025 végére 35 109 darabra csökkent, vagyis 14 423 darabbal van kevesebb.
Éttermek, büfék
Tavaly 21 190 étterem és büfé működött itthon szemben a 2010-es 24 709-cel. Az egységek száma egészen stabil volt a Covid-járványig, de azóta drámai módon esik a számuk.
A korlátozások után az ágazat egyszerre szembesült munkaerőhiánnyal és bérnyomással, majd 2022-ben az energiaár-robbanással és az élelmiszer-inflációval. Emellett a vidéki egységek vendégköre a népességfogyás és az elöregedés miatt szűkült, miközben a fogyasztási szokások is átrendeződtek (gyakoribb otthoni étkezés, alkalmi „gyors” megoldások, házhozszállítás). Azok a helyek, amelyek törzsvendégekre építettek, elvesztik bázisukat.
Ezzel párhuzamosan a 2013–2014-ben bevezetett online pénztárgépes rendszer a vendéglátásban is a bevételek „kifehéredését” hozta, ami sok olyan vállalkozásnál, amely korábban részben informális működéssel tudta kitermelni a költségeit, a valós jövedelmezőség drasztikus romlását eredményezte.
A Covid-járvány is gyorsította a bezárásokat, hiszen sokan hozzászokhattak a rendeléshez és az online megoldásokhoz.
Cukrászdák
A cukrászdák száma sokáig emelkedett, de a Covid megtörte a trendet. A 2020-as 4 130-as csúcs óta 3 692-re csökkent az egységek száma.
Sok településen a klasszikus cukrászda szerepét részben átvették a kávézós-pékséges láncok miközben az édesipar működése kifejezetten energia- és alapanyagár-érzékeny (hűtés, sütés, csokoládé- és tejtermék-alapanyagok). Emiatt a 2022-es rezsiválság és az infláció különösen keményen érintette a kategóriát.
Italboltok
Az italboltok számának csökkenése valóban drámai: 2010-ben még 20 831 darab működött, tavaly pedig a számuk 10 ezer alá esett (9 865).
Pedig a kormány 2025-ben még egy kocsmaprogramot is bejelentett: „A kiskocsma mindig is a falu lelke” felkiáltással. Később a 24.hu kiderítette, hogy közel 400 vidéki egységet, mintegy 1,2 milliárdos összeggel támogattak nagyrészt a maximális, 3 milliós összeggel.
Az italboltok számának tartós csökkenését jellemzően a vidéki kereslet lassú apadása és a működés kifehéredése magyarázza: a kisebb településeken a népességfogyás és a jövedelmi különbségek miatt eleve szűkül a rendszeres vendégkör, ráadásul a bolti alkoholfogyasztás sok esetben olcsóbb alternatívát ad. Erre jött az online pénztárgépek fehérítő hatása.
Diszkók
"Zenés-táncos" szórakozóhelyből már csak 362 maradt Magyarországon, szemben a 2010-es 680-nal.
A diszkók és zenés-táncos szórakozóhelyek számának visszaesése mögött egyrészt szerkezeti okok vannak: magas fix költségű működés, hang- és fénytechnika, biztonság, hosszú nyitvatartás, bérleti díj. Emellett a fiatalokat is jobbára fesztiválok vonzzák. Másrészt a szabályozási és válsághatások koncentráltan érték őket. A Covid-időszakban a kormányzati korlátozások kifejezetten érintették a diszkó jellegű helyeket és a „nem ülőhelyes” zenés rendezvényeket, ezért sok vállalkozás hosszú hónapokra bevétel nélkül maradt, miközben a fix költségek egy része tovább futott.
A számok alapján egyre kevésbé tűnik úgy, hogy a vendéglátás problémáit pusztán támogatásokkal vagy adókedvezményekkel meg lehet oldani. Bár a költségoldali nyomás – az energiaárak, a bérek és az alapanyagok drágulása – továbbra is meghatározó, a vendéglátóhelyek számának csökkenése mögött mélyebb szerkezeti változások is állnak. A népességfogyás, a vidéki települések elöregedése, a fogyasztási szokások átalakulása, valamint az otthoni és online fogyasztás erősödése tartósan szűkíti a hagyományos vendéglátás piacát. A jövőben ezért valószínűleg nem a korábbi vendéglátóhely-szám visszaépülése lesz a fő kérdés, hanem az, hogy mely vállalkozások tudnak alkalmazkodni az új fogyasztói igényekhez, a digitalizációhoz és a megváltozott társadalmi környezethez. Érdekes az is, hogy miközben a piaci logika azt diktálja, hogy az emberek - a reáljövedelmük növekedésével - többet költenek szolgáltatásokra, az ország mégis egyre kevesebb vendéglátóipari egységet tud eltartani.
