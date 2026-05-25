Iráni béke és MNB kamatdöntés: mi lesz a forinttal a héten?

A múlt héten felerősödtek az iráni békével kapcsolatos várakozások, a hét végén Donald Trump, amerikai elnök többször utalt rá, hogy közel lehet a megegyezés. Egyelőre azonban hivatalos bejelentés, amit mindkét fél elismert volna még nem történt. Ennek ellenére mindenki feszülten figyeli mi fog történni. Különösen azért, mert a jövő héten már áprilisi, néhol májusi adatok érkeznek, amelyek már mutatni fogják az iráni háború stagflációs hatásait. Hazai fronton pedig a forint sorsa lesz érdekes, amelyet a közel-keleti hírek mellett az MNB kamatdöntés is megmozgathat.

Mi történt a héten?

A hét fő piacmozgató témája az olaj, az infláció és a Fed-újraárazás hármasa volt. A piac nem egyetlen adatra reagált, hanem arra a kombinációra, hogy a közel-keleti és iráni kockázat tartósan magasan tartotta az olajárat, ez pedig visszanyomta a "Fed vágni fog" narratívát, erősítette a dollárt, és nyomás alatt tartotta a hosszú végi kötvényeket és a részvényértékeltségeket.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A piaci hangulatot az olajpiac jelölte ki. Szerdán a Brent és a WTI is mintegy 6%-ot esett, amikor Trump az iráni tárgyalásokat "végső szakaszként" jellemezte, pénteken viszont visszapattant, mert a piac szkepszissel fogadta a gyors áttörés esélyét. A Brent végül ismét 105 dollár környékén, a WTI 98-99 dollár körül zárta a hetet, és ezt a piac elsősorban tartós inflációs kockázatként árazta tovább, nem geopolitikai zajként. Hétvégére azonban meginf felgyorsultak az események, miután több forrás is megerősítette, hogy az USA és Irán közel lehet a békéhez. Ugyanakkor továbbra is vannak még szkeptikus hangok, hiszen hasonló már többszöt történt mostanában.

Erre a környezetre rárakódott az áprilisi FOMC-jegyzőkönyv vártnál szigorúbb üzenete. A Fed bár a 3,50-3,75%-os sávot fenntartotta, a tagok többsége jelezte, hogy ha az infláció tartósan 2% felett marad, akár további szigorítás is indokolt lehet, és három tag a közlemény enyhítési torzítását is el akarta venni. Ez közvetlenül emelte az amerikai hozamokat és támogatta a dollárt, miközben a kockázatos eszközöknek a magasabb diszkontráta értékeltségi ellenszelet jelentett.