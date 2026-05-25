Iráni béke és MNB kamatdöntés: mi lesz a forinttal a héten?

Mi történt a héten?
A hét fő piacmozgató témája az olaj, az infláció és a Fed-újraárazás hármasa volt. A piac nem egyetlen adatra reagált, hanem arra a kombinációra, hogy a közel-keleti és iráni kockázat tartósan magasan tartotta az olajárat, ez pedig visszanyomta a "Fed vágni fog" narratívát, erősítette a dollárt, és nyomás alatt tartotta a hosszú végi kötvényeket és a részvényértékeltségeket.
A piaci hangulatot az olajpiac jelölte ki. Szerdán a Brent és a WTI is mintegy 6%-ot esett, amikor Trump az iráni tárgyalásokat "végső szakaszként" jellemezte, pénteken viszont visszapattant, mert a piac szkepszissel fogadta a gyors áttörés esélyét. A Brent végül ismét 105 dollár környékén, a WTI 98-99 dollár körül zárta a hetet, és ezt a piac elsősorban tartós inflációs kockázatként árazta tovább, nem geopolitikai zajként. Hétvégére azonban meginf felgyorsultak az események, miután több forrás is megerősítette, hogy az USA és Irán közel lehet a békéhez. Ugyanakkor továbbra is vannak még szkeptikus hangok, hiszen hasonló már többszöt történt mostanában.
Erre a környezetre rárakódott az áprilisi FOMC-jegyzőkönyv vártnál szigorúbb üzenete. A Fed bár a 3,50-3,75%-os sávot fenntartotta, a tagok többsége jelezte, hogy ha az infláció tartósan 2% felett marad, akár további szigorítás is indokolt lehet, és három tag a közlemény enyhítési torzítását is el akarta venni. Ez közvetlenül emelte az amerikai hozamokat és támogatta a dollárt, miközben a kockázatos eszközöknek a magasabb diszkontráta értékeltségi ellenszelet jelentett.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés