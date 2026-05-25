Kigyulladt egy mozdony Kelenföldön, hatalmas fennakadások vannak a dunántúli vonatközlekedésben
Nemrég Kelenföld állomáson kigyulladt egy 27 éves, még a Lázár-korszakban bérelt használt francia villanymozdony. A legfontosabb, hogy személyi sérülés nem történt, de a katasztrófavédelem az állomás teljes lezárását rendelte el, emiatt a Kelenföldre befutó nyugat-magyarországi vonalakon fennakadások vannak Pünkösdhétfőn délután – írta Facebook-oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

A győri fővonalon a forgalom kb. 25 perc fennakadás után újraindult, a balatoni és pécsi vonalon még tart az oltás idejére elrendelt áramtalanítás

A vonatok több helyen – például Hároson vagy Tárnokon – fordulnak vissza – tette hozzá.

Vitézy Dávid elmondta azt is, hogy jelezte a MÁV vezérigazgatójának, a MÁVinform oldalán térjenek vissza a régi gyakorlathoz, és folyamatosan adjanak pontos státuszt a vasúti közlekedésről.

A miniszter szerint a mostani esetnél az előző kormány által leállított új mozdonybeszerzések hiánya bosszulta meg magát.

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat...

