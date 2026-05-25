Magyar Péter bejelentette: nekimegy a koncesszióknak a Tisza-kormány, az akkumulátoripari szabályozások is megváltoznak

19 órától pünkösdi nagy interjút ad Magyar Péter miniszterelnök a Telexnek. Az interjú a hazai közlekedés helyzetével kezdődött, ami a Kelenföld vasútállományon kigyulladt mozdony miatt ma újra kritikus helyzetbe került. A kormányfő elmondása szerint a pályaudvar áramellátása nemrég helyreállt, de a vasúti forgalom rendeződéséhez még órák kellenek. Magyar Péter elmondta, hogy egyeztetett Vitézy Dávid közlekedési miniszterrel, aki szerint számos biztonsági és kooperációs tanulsága van a mostani balesetnek.
A múlt héten az uniós forrásokkal kapcsolatban is zajlottak tárgyalások, Magyar Péter pedig csütörtökön Brüsszelbe utazik egy megállapodás véglegesítéséhez. A kormányfő ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy jelenleg a forrásokból megvalósuló projektekről zajlanak a tárgyalások, de az augusztus 31-i határidő miatt feszített munkára van szükség.
A tervek között szerepel új HÉV-szerelvények és vonatszerelvények beszerzése, egy átfogó bérlakás-építési program elindítása, a kkv-k támogatása, az energiainfrastruktúra fejlesztése és tárolókapacitások kiépítése is
- mondta el Magyarország miniszterelnöke.
A források felszabadításához elérendő "szupermérföldkövek" közül már nem minden tud határidőre megvalósulni, ezen esetekben valószínűleg más megoldásokra lesz szükség - mondta el Magyar Péter. Bár a Tisza-kormány delegációja csütörtökön egy keretmegállapodás megkötésére megy ki Brüsszelbe, a kormányfő elmondása szerint a munka ezzel nem áll meg, augusztus végéig folyamatos erőfeszítésekre van szükség, hogy hazánk a lehető legtöbb forráshoz hozzájusson.
Magyar Péter a vállalásokkal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy
csak olyan törvénymódosításokat hajlandó megtenni a kormány, amely a magyar emberek érdekeit szolgálja.
A miniszterelnök szerint ráadásul mindezek mellett olyan napi ügyek is azonnali figyelmet igényelnek, mint az azbesztszennyezés, a Mol tiszaújvárosi üzemében bekövetkezett robbanás, valamint a mai kelenföldi állomáson történő mozdonytűz is.
Sulyok Tamás lemondásával kapcsolatban Magyar Péter elmondta, hogy a jelenlegi köztársasági elnök az összes korábbi államfő közül a legalacsonyabb népszerűséggel rendelkezik, jelenleg pedig a magyar emberek 70-80 százaléka szerint távoznia kell a hivatalából. A kormányfő azt is elmondta, hogy Sulyok Tamás korábban neki is elismerte, hogy alkotmányozó többség birtokában az ő és az összes testület vezetőjének eltávolítása lehetséges. A kormányfő szerint mindez egy gyors, nagyobb keretmegállapodáson keresztül valósul majd meg, a jövőben pedig lehet és érdemes társadalmi egyeztetést tartani a köztársasági elnöki tisztségről.
Magyar Péter szerint rövid távon megmaradna a köztársasági elnök parlament általi megválasztása (azaz a közvetlen államfői választás csak később kerülhet terítékre), a miniszterelnöknek azonban egyelőre nincs jelöltje az államfői posztra. Hosszabb távon Magyar Péter szívesen látná a köztársasági elnöki jogkörök erősítését, amelyet a közvetlen választás is támogathat. A kormányfő azonban elmondta, ebben a kérdésben nem az ő, hanem a magyar lakosság véleménye a döntő.
A hatalmi ágak korlátozása egyértelmű prioritás a Tisza-kormány számára, ezért is korlátozza a párt 8 évben a miniszterelnöki cím viselésének idejét
- jelentette ki a miniszterelnök.
A NER lebontásával kapcsolatban Magyar Péter egyértelmű állást foglalt: bár rövid távon az építkezés és az aktuális eseményekre való reagálás kerül előtérbe, továbbra sem szabad elfelejteni a korábbi vezetés tetteit és felelősségre kell vonni az illetékeseket.
Magyar Péter elmondta, hogy rengeteg új jogszabályt és törvényt kellene most elfogadnia az országgyűlésnek, a rendeleti kormányzás megszüntetése és a hagyományos jogalkotási folyamat visszaállítása miatt jelentősen lassulhat a törvényalkotási folyamat. Magyarország miniszterelnöke elmondta, hogy a keddi kormányülésen egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi és pénzügyi kérdések kerülnek napirendre, de a jogalkotási folyamat lassabbá válása miatt ennek tényleges eredményei csak később látszanak majd. A felsorolt területekhez kapcsolódóan a kormány tárgyalja a
- fertőzési adatokat,
- a tankerületi rendszer felülvizsgálatát és az iskolaigazgatói jogkörök bővítését,
- az oktatási sztrájkjogok visszaadását,
- az akkumulátoripar újraszabályozását,
- a fakitermelési moratóriumot,
- a MOHU-koncesszió felülvizsgálatát,
- a magántőkealapok transzparenciáját,
- a bizalmi vagyonkezelés szabályainak megváltoztatását és megadóztatását, valamint a
- kaszinókhoz kapcsolódó koncessziós jogok felülvizsgálatát és megadóztatását is.
A politikusok vagyonosodásának figyelemmel követésével kapcsolatban a kormányfő elmondta, hogy a vagyonnyilatkozatra kötelezetteket körét bővíteni fogják, a vizsgálat időtávját pedig 20 évre fogják bővíteni, a jogalkotás sebességét azonban rövid távon nem az elvégzett munka, hanem a parlamenti ügymenet fogja meghatározni majd.
Magyar Péter a kegyelmi ügyről is beszélt az interjú során. A kormányfő elmondta, hogy hamarosan létrejön a vizsgálóbizottság, amely előtt mindenkinek - az országgyűlési képviselőket is beleértve - meg kell jelennie. Ennek jogi feltételeiről a miniszterelnök, ha kell, saját kezűleg intézkedik.
A kormány megalakulását Magyar Péter igazi csapat-összeállításnak nevezte. A miniszterelnök elmondta, hogy minden államtitkári pozícióra kompetens, szakmailag elismert embert jelöltek, a döntéseket pedig közösen hozzák és a felelősséget is együttesen vállalják.
Az interjú végén a miniszterelnök Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadói kinevezésére is kitért. Ezzel kapcsolatban Magyar Péter elmondta, hogy Tóth Péter feladata a koordináció és a miniszterelnök informálása lesz, a döntési jogkörök az illetékes minisztereknél (külügyminisztérium, honvédelmi minisztérium, belügyminisztérium) maradnak.
Cikkünk folyamatosan frissül.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor
Tényleg meg lehet keresni 1 millió forintot a vendéglátásban?
Kezdődik a szezon.
Többéves csúcsok közelébe erősödött a forint
Magyarországra is elért a nemzetközi piacokon bekövetkező fordulat.
Újabb nagyalkuval vág ki egy fontos szeletet Amerikából von der Leyen
Friss fejezet nyílik az új millenium egyik első EU-paktumában.
Kigyulladt egy mozdony Kelenföldön, hatalmas fennakadások vannak a dunántúli vonatközlekedésben
Vitézy Dávid elmondta, egy 27 éves, bérelt villanymozdony kezdett el égni.
Így lehetne beindítani a brit gazdaságot
Jim O'Neill írása.
Új vizekre sodródhatott az orosz-ukrán háború - Friss felvételek jelentek meg a megsemmisült orosz óriáshajóról
A Földközi-tengeren érte a vég.
Fordulat jön az időjárásban: érkezik a hidegfront Magyarországra, hirtelen lehűlést hoz magával
Csapadék viszont alig várható.
EUDR felkészülés és erdőirtásmentes ellátási lánc egy magyar faipari gyártóvállalatnál
Az EUDR, vagyis az EU erdőirtásmentes termékekre vonatkozó rendelete a fa- és faalapú termékeket előállító, importáló vagy exportáló vállalatok számára új szintre emeli a beszállítói
Mindent összeszedtünk, amit egy vállalkozónak fontos az elemzők, tudósok áprilisi munkáiból - Indul új rovatunk, a Vállalkozói Mozaik
A gazdasági elemzések lényegét foglalja össze vállalkozók számára új rovatunk, a Vállakozói Mozaik. Egybegyűjtjük és összefoglaljuk, a vezető elemző intézetek és tudományos műhelyeine
Utolértük Svájcot
Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol
Információszabadság és mesterséges intelligencia: Mit tanulhatunk a brit hatósági útmutatóból?
A mesterséges intelligencia (MI) használata egyre több területen utat tör, ez alól nem lehet kivétel az információszabadság (közérdekű adatokhoz történő hozzáférés) sem. Természetesen
A korrupció visszaszorítása önmagában is több ezer milliárdos tétel lehet
A NER gazdasági hálózatának összeomlása nem okozna válságot, a NER-es cégek amúgy sem képviselnek jelentős súlyt a magyar tőzsdén. A Tisza ígéretek teljesítése viszont csak... The post A
Üzemanyagár-emelkedésből zöld fordulat? Ausztrália kísérlete választ adhat
Az emelkedő üzemanyagárak világszerte újra napirendre hozták a közösségi közlekedés fontos, de sokszor figyelmen kívül hagyott szerepét. Ausztráliában két állam m
4,4%-os lakásárcsökkenés Gazdagréten - megtörtént a hihetetlen!
Fél év alatt érezhetően mérséklődtek a lakásárak és a bérleti díjak Gazdagréten - pont azon a panelpiacon, ahol az Otthon Start program berobbanása után az árazás már-már elérte az 1,5
Magyarország 45 perccel dolgozik kevesebbet, mégis hátrébb került a mezőnyben
A heti munkaórák változása egyre pontosabban rajzolja ki, mely gazdaságok váltak termelékenyebbé a Baltikum-Balkán térségben. Az átlagos heti munkaóra első ránézésre száraz adatnak tűnhe
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo
Budakeszi garázsból indult, ma már Amerikában is kapható a magyar szörp
A Portfolio Business podcastban Galajda Péterrel, a Mayer alapító-ügyvezetőjével beszélgettünk.
Brutális szembeszélben Magyarország: túlzott volt az optimizmus?
Dilemmában a Fed, és a magyar jegybank is.
Így folytak el az adófizetői százmilliárdok: megnyílhat a Tisza-kormány mozgástere
A felduzzadt államigazgatással is kezdeni kell valamit.