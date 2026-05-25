Magyar Péter bejelentette: nekimegy a koncesszióknak a Tisza-kormány, az akkumulátoripari szabályozások is megváltoznak
Magyar Péter miniszterelnök Telexnek adott pünkösdi interjújában elmondta, hogy csütörtökön Brüsszelbe utazik az uniós források felszabadításáról szóló keretmegállapodás véglegesítéséért. A tervezett projektek között szerepel többek között új vonatszerelvények beszerzése, bérlakás-építési program és energiainfrastruktúra-fejlesztés. A kormányfő kitért Sulyok Tamás köztársasági elnök helyzetére is, akit az alkotmányozó többség birtokában el kívánnak mozdítani, bár az államfői posztra egyelőre nincs jelöltje. Magyar Péter hangsúlyozta a hatalmi ágak korlátozásának fontosságát, a NER lebontását és a korábbi vezetés felelősségre vonását.

19 órától pünkösdi nagy interjút ad Magyar Péter miniszterelnök a Telexnek. Az interjú a hazai közlekedés helyzetével kezdődött, ami a Kelenföld vasútállományon kigyulladt mozdony miatt ma újra kritikus helyzetbe került. A kormányfő elmondása szerint a pályaudvar áramellátása nemrég helyreállt, de a vasúti forgalom rendeződéséhez még órák kellenek. Magyar Péter elmondta, hogy egyeztetett Vitézy Dávid közlekedési miniszterrel, aki szerint számos biztonsági és kooperációs tanulsága van a mostani balesetnek.

A múlt héten az uniós forrásokkal kapcsolatban is zajlottak tárgyalások, Magyar Péter pedig csütörtökön Brüsszelbe utazik egy megállapodás véglegesítéséhez. A kormányfő ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy jelenleg a forrásokból megvalósuló projektekről zajlanak a tárgyalások, de az augusztus 31-i határidő miatt feszített munkára van szükség.

A tervek között szerepel új HÉV-szerelvények és vonatszerelvények beszerzése, egy átfogó bérlakás-építési program elindítása, a kkv-k támogatása, az energiainfrastruktúra fejlesztése és tárolókapacitások kiépítése is

- mondta el Magyarország miniszterelnöke.

A források felszabadításához elérendő "szupermérföldkövek" közül már nem minden tud határidőre megvalósulni, ezen esetekben valószínűleg más megoldásokra lesz szükség - mondta el Magyar Péter. Bár a Tisza-kormány delegációja csütörtökön egy keretmegállapodás megkötésére megy ki Brüsszelbe, a kormányfő elmondása szerint a munka ezzel nem áll meg, augusztus végéig folyamatos erőfeszítésekre van szükség, hogy hazánk a lehető legtöbb forráshoz hozzájusson.

Magyar Péter a vállalásokkal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy

csak olyan törvénymódosításokat hajlandó megtenni a kormány, amely a magyar emberek érdekeit szolgálja.

A miniszterelnök szerint ráadásul mindezek mellett olyan napi ügyek is azonnali figyelmet igényelnek, mint az azbesztszennyezés, a Mol tiszaújvárosi üzemében bekövetkezett robbanás, valamint a mai kelenföldi állomáson történő mozdonytűz is.

Sulyok Tamás lemondásával kapcsolatban Magyar Péter elmondta, hogy a jelenlegi köztársasági elnök az összes korábbi államfő közül a legalacsonyabb népszerűséggel rendelkezik, jelenleg pedig a magyar emberek 70-80 százaléka szerint távoznia kell a hivatalából. A kormányfő azt is elmondta, hogy Sulyok Tamás korábban neki is elismerte, hogy alkotmányozó többség birtokában az ő és az összes testület vezetőjének eltávolítása lehetséges. A kormányfő szerint mindez egy gyors, nagyobb keretmegállapodáson keresztül valósul majd meg, a jövőben pedig lehet és érdemes társadalmi egyeztetést tartani a köztársasági elnöki tisztségről.

Magyar Péter szerint rövid távon megmaradna a köztársasági elnök parlament általi megválasztása (azaz a közvetlen államfői választás csak később kerülhet terítékre), a miniszterelnöknek azonban egyelőre nincs jelöltje az államfői posztra. Hosszabb távon Magyar Péter szívesen látná a köztársasági elnöki jogkörök erősítését, amelyet a közvetlen választás is támogathat. A kormányfő azonban elmondta, ebben a kérdésben nem az ő, hanem a magyar lakosság véleménye a döntő.

A hatalmi ágak korlátozása egyértelmű prioritás a Tisza-kormány számára, ezért is korlátozza a párt 8 évben a miniszterelnöki cím viselésének idejét

- jelentette ki a miniszterelnök.

A NER lebontásával kapcsolatban Magyar Péter egyértelmű állást foglalt: bár rövid távon az építkezés és az aktuális eseményekre való reagálás kerül előtérbe, továbbra sem szabad elfelejteni a korábbi vezetés tetteit és felelősségre kell vonni az illetékeseket.

Magyar Péter elmondta, hogy rengeteg új jogszabályt és törvényt kellene most elfogadnia az országgyűlésnek, a rendeleti kormányzás megszüntetése és a hagyományos jogalkotási folyamat visszaállítása miatt jelentősen lassulhat a törvényalkotási folyamat. Magyarország miniszterelnöke elmondta, hogy a keddi kormányülésen egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi és pénzügyi kérdések kerülnek napirendre, de a jogalkotási folyamat lassabbá válása miatt ennek tényleges eredményei csak később látszanak majd. A felsorolt területekhez kapcsolódóan a kormány tárgyalja a

  • fertőzési adatokat,
  • a tankerületi rendszer felülvizsgálatát és az iskolaigazgatói jogkörök bővítését,
  • az oktatási sztrájkjogok visszaadását,
  • az akkumulátoripar újraszabályozását,
  • a fakitermelési moratóriumot,
  • a MOHU-koncesszió felülvizsgálatát,
  • a magántőkealapok transzparenciáját,
  • a bizalmi vagyonkezelés szabályainak megváltoztatását és megadóztatását, valamint a
  • kaszinókhoz kapcsolódó koncessziós jogok felülvizsgálatát és megadóztatását is.

A politikusok vagyonosodásának figyelemmel követésével kapcsolatban a kormányfő elmondta, hogy a vagyonnyilatkozatra kötelezetteket körét bővíteni fogják, a vizsgálat időtávját pedig 20 évre fogják bővíteni, a jogalkotás sebességét azonban rövid távon nem az elvégzett munka, hanem a parlamenti ügymenet fogja meghatározni majd.

Magyar Péter a kegyelmi ügyről is beszélt az interjú során. A kormányfő elmondta, hogy hamarosan létrejön a vizsgálóbizottság, amely előtt mindenkinek - az országgyűlési képviselőket is beleértve - meg kell jelennie. Ennek jogi feltételeiről a miniszterelnök, ha kell, saját kezűleg intézkedik.

A kormány megalakulását Magyar Péter igazi csapat-összeállításnak nevezte. A miniszterelnök elmondta, hogy minden államtitkári pozícióra kompetens, szakmailag elismert embert jelöltek, a döntéseket pedig közösen hozzák és a felelősséget is együttesen vállalják.

Az interjú végén a miniszterelnök Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadói kinevezésére is kitért. Ezzel kapcsolatban Magyar Péter elmondta, hogy Tóth Péter feladata a koordináció és a miniszterelnök informálása lesz, a döntési jogkörök az illetékes minisztereknél (külügyminisztérium, honvédelmi minisztérium, belügyminisztérium) maradnak.

