Megszólalt a MOL a Liszt Ferenc repülőtér kerozin-ellátásáról

A hazai olajtársaság közölte, hogy finomítói és logisztikai rendszerei megfelelő kapacitással működnek. Ennek köszönhetően a nemzetközi ellátási nehézségek és a piaci kihívások ellenére is biztonságosan, fennakadások nélkül
garantálják a szükséges kerozinmennyiséget a repülőterek és partnereik számára.
Turi Ferenc, a HungaroControl vezérigazgatója egy ma megjelent interjúban arra hívta fel a figyelmet, hogy a Hormuzi-szoros blokádja miatt Európa kerozinellátásának mintegy ötöde jelenleg megoldatlan.
Elmondása szerint a kerozinválság a következő két-három hónapban érhet el arra a szintre,
ahol már tömeges járattörléseket eredményezhet.
A dráguló üzemanyag és a közel-keleti konfliktus okozta ellátási zavarok már a menetrendekben is éreztetik a hatásukat. Májusban a légitársaságok világszerte 13 ezer járatot, azaz kétmillió ülőhelynek megfelelő kapacitást töröltek. Bár ez a globális forgalomnak kevesebb mint két százalékát teszi ki, a nyári szezonban további járattörlésekre lehet számítani.
