Pünkösdi interjút ad Magyar Péter

A Telexnek ad pünkösdi nagy interjút Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke. A beszélgetés során belpolitikai kérdések, valamint a lengyel és osztrák út eredményei, tanulságai egyaránt felmerülhetnek, a kormányfő pedig ezek mellett várhatóan az elmúlt napok aktuális ügyeire (azbesztszennyezés, a Mol tiszaújvárosi üzemében bekövetkező robbanás, uniós forrásokkal kapcsolatos tárgyalások) is reagálni fog.

19 órától pünkösdi nagy interjút ad Magyar Péter miniszterelnök a Telexnek. Az interjú a hazai közlekedés helyzetével kezdődött, ami a Kelenföld vasútállományon kigyulladt mozdony miatt ma újra kritikus helyzetbe került. A kormányfő elmondása szerint a pályaudvar áramellátása nemrég helyreállt, de a vasúti forgalom rendeződéséhez még órák kellenek. Magyar Péter elmondta, hogy egyeztetett Vitézy Dávid közlekedési miniszterrel, aki szerint számos biztonsági és kooperációs tanulsága van a mostani balesetnek.

A múlt héten az uniós forrásokkal kapcsolatban is zajlottak tárgyalások, Magyar Péter pedig csütörtökön Brüsszelbe utazik egy megállapodás véglegesítéséhez. A kormányfő ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy jelenleg a forrásokból megvalósuló projektekről zajlanak a tárgyalások, de az augusztus 31-i határidő miatt feszített munkára van szükség.

A tervek között szerepel új HÉV-szerelvények és vonatszerelvények beszerzése, egy átfogó bérlakás-építési program elindítása, a kkv-k támogatása, az energiainfrastruktúra fejlesztése és tárolókapacitások kiépítése is

- mondta el Magyarország miniszterelnöke.

A források felszabadításához elérendő "szupermérföldkövek" közül már nem minden tud határidőre megvalósulni, ezen esetekben valószínűleg más megoldásokra lesz szükség - mondta el Magyar Péter. Bár a Tisza-kormány delegációja csütörtökön egy keretmegállapodás megkötésére megy ki Brüsszelbe, a kormányfő elmondása szerint a munka ezzel nem áll meg, augusztus végéig folyamatos erőfeszítésekre van szükség, hogy hazánk a lehető legtöbb forráshoz hozzájusson.

Magyar Péter a vállalásokkal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy

csak olyan törvénymódosításokat hajlandó megtenni a kormány, amely a magyar emberek érdekeit szolgálja.

A miniszterelnök szerint ráadásul mindezek mellett olyan napi ügyek is azonnali figyelmet igényelnek, mint az azbesztszennyezés, a Mol tiszaújvárosi üzemében bekövetkezett robbanás, valamint a mai kelenföldi állomáson történő mozdonytűz is.

Sulyok Tamás lemondásával kapcsolatban Magyar Péter elmondta, hogy a jelenlegi köztársasági elnök az összes korábbi államfő közül a legalacsonyabb népszerűséggel rendelkezik, jelenleg pedig a magyar emberek 70-80 százaléka szerint távoznia kell a hivatalából. A kormányfő azt is elmondta, hogy Sulyok Tamás korábban neki is elismerte, hogy alkotmányozó többség birtokában az ő és az összes testület vezetőjének eltávolítása lehetséges. A kormányfő szerint mindez egy gyors, nagyobb keretmegállapodáson keresztül valósul majd meg, a jövőben pedig lehet és érdemes társadalmi egyeztetést tartani a köztársasági elnöki tisztségről.

