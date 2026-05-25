Szélesednek a korrupciós nyomozások: húsz embert vettek őrizetbe, 13 képviselő mentelmi jogát felfüggesztették Görögországban
Gazdaság

MTI
Húsz embert vett őrizetbe egy uniós agrártámogatásokkal csaló bűnszervezet felszámolása során a görög rendőrség. A hálózat több mint hárommillió eurót szerzett meg illegálisan. Az Európai Ügyészség kiterjedt nyomozása már a legfelsőbb belpolitikai köröket is megrázta.

A hétfői letartóztatások egy átfogó vizsgálat legújabb fejleményei, a hatóságok szerint a 2019 óta működő bűnszervezet irányítói között könyvelők és köztisztviselők is voltak. Ők hamis területnyilatkozatok kiállításával segítették a gazdákat abban, hogy jogosulatlanul jussanak uniós forrásokhoz.

A visszaélések sora egy tavaly kirobbant botrányhoz kapcsolódik. Az Európai Ügyészség akkor több tucat állattenyésztő ellen emelt vádat. Az akkori nyomozati anyag szerint a gazdák köztisztviselők és konzervatív politikusok segítségével

hamisították meg a legelőik adatait a támogatások megszerzése érdekében.

A csalássorozat komoly belpolitikai vihart kavart Görögországban: parlamenti vizsgálatok indultak, miniszterek mondtak le, az ellenzék pedig előrehozott választásokat követelt. A nyomozás kiterjedtségét jól mutatja, hogy az európai főügyész kezdeményezésére a parlament áprilisban felfüggesztette a kormányzó Új Demokrácia párt tizenhárom képviselőjének mentelmi jogát. Kiriákosz Micotákisz miniszterelnök arra szólította fel az Európai Ügyészséget, hogy mielőbb hozzon döntést az érintett politikusok elleni esetleges vádemelésről.

