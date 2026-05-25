Tényleg meg lehet keresni 1 millió forintot a vendéglátásban?

A nyári szezon kezdetével ismét megindult a harc a szakképzett vendéglátóipari munkaerőért, a csak nyáron nyitva tartó helyek ugyanis kiugróan magas, akár milliós fizetésekkel csábítják magukhoz a szakácsokat és felszolgálókat. Nem csoda, hogy a szakértők szerint egy jó vendéglátós ma már annyit akar keresni, mint egy jó informatikus, ám a Balaton-parti vagy a külföldi bérajánlatok mögött sokszor extrém, akár napi 12–16 órás terhelés áll. Ezzel szemben az egész évben működő budapesti és frekventált vidéki éttermek stabilabb környezetet és reálisabb, nettó 400–800 ezer forint közötti fizetéseket kínálnak. A piac szereplői egyetértenek abban, hogy a minőségi munkaerő hiánya továbbra is komoly kihívás, amit az őszi bumeráng-effektus – vagyis a csalódott dolgozók visszatérése a biztos helyekre – csak részben enyhít. A helyzetet a jövőben tovább nehezítheti a harmadik országbeli vendégmunkások esetleges júniusi korlátozása, ami a szakma szerint drasztikus munkaerőhiányhoz és akár kényszerű üzletbezárásokhoz is vezethet.

Budapesten és frekventált helyeken általában nettó 600-700 ezer forint közötti fizetési ajánlatokkal keresnek szakácsokat az online állásközvetítő oldalakon. Budapest V. kerületében például nettó 3 ezer forintos órabér mellett keresnek munkatársat, vidéken alacsonyabbak a bérek, Pécsen havi nettó 300 ezer forintos ajánlatot is látni. Ezek egész évben nyitva tartó éttermek, a szezonális munkahelyek esetében viszont egyértelműen többet kell kínálni.

Miután indul a nyári, szezonális vendéglátás, ezért ismét elindult a roham a meglévő, egyébként nem túl sok szakképzett szakácsért és felszolgálóért a vendéglátásban. A csak nyáron nyitva tartó éttermek sokszor több százezer forinttal magasabb fizetésért próbálják átcsábítani más éttermek alkalmazottait, akik viszont ideiglenesen jól járhatnak a váltással, de csak akkor, ha nem szokatlan számukra a heti 6 munkanapos és a 10-12 órás munkavégzés. Sőt, előfordul a 16 órás munkanap is, speciális körülmények között.

Balatonfüreden, heti 5 napra, bruttó 1 millió forintos fizetési ajánlat is létezik, de csak május 1-e és augusztus 31-e között.