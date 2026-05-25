Tisza-kormány: politikai adok-kapokba keveredett Orbán Anita, interjút adott Magyar Péter
Tisza-kormány: politikai adok-kapokba keveredett Orbán Anita, interjút adott Magyar Péter

Lényegében felállt mára a Magyar Péter vezette Tisza-kormány államtitkári gárdája, pünkösdhétfőn pedig kiderült, hogy lemondott Lázár János a teniszszövetség elnöki tisztségéről. Orbán Anita korrupciós vádjaira aláírás nélküli nyílt levélben reagáltak az Orbán-kormány tagjai vasárnap, erre hétfőn délelőtt a miniszterelnök és a külügyminiszter is visszavágott a közösségi médiában. Este Magyar Péter interjút adott a Telexnek, melyben a kormány előtt álló legfontosabb feladatokról, intézkedésekről és a kormányalakítás tapasztalatairól is beszélt.
Megvan a javaslat, már szerdán dönthet a kormány egy fontos ügyről

Kivételes eljárásban tárgyalhatja, így már szerdán el is fogadhatja az Országgyűlés a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot. Az előterjesztést és a hozzá kapcsolódó kivitelességi javaslatot a kormány hétfőn nyújtotta be a parlamentnek.

Hamarosan kezdődik Magyar Péter pünkösdi interjúja

A Telexnek ad pünkösdi nagy interjút Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke. A beszélgetés során belpolitikai kérdések, valamint a lengyel és osztrák út eredményei, tanulságai egyaránt felmerülhetnek, a kormányfő pedig ezek mellett várhatóan az elmúlt napok aktuális ügyeire (azbesztszennyezés, a Mol tiszaújvárosi üzemében bekövetkező robbanás, uniós forrásokkal kapcsolatos tárgyalások) is reagálni fog.

Pósfai Gábor: transzparens működés kell a versenysport támogatása kapcsán

A versenysport állami támogatása kapcsán a cél a jövőben egy transzparens működés kialakítása, ahol tiszta elvek és célok mentén és megfelelő kontroll mellett történik az állami források elosztása

- írta Facebook-oldalán Pósfai Gábor, a sportért is felelős belügyminiszter.

Megjegyezte, a sportegyesületek támogatásával, lehetőségeivel kapcsolatban a korábbiakhoz képest semmilyen kormányzati változtatás mindezidáig nem történt.

Kiemelte, a sportszövetségek irányításában, vezető testületeiben pedig a szakmaiságnak kell teret nyerni a politikával szemben.

Kigyulladt egy mozdony Kelenföldön, hatalmas fennakadások vannak a dunántúli vonatközlekedésben

Nemrég Kelenföld állomáson kigyulladt egy 27 éves, még a Lázár-korszakban bérelt használt francia villanymozdony. A legfontosabb, hogy személyi sérülés nem történt, de a katasztrófavédelem az állomás teljes lezárását rendelte el, emiatt a Kelenföldre befutó nyugat-magyarországi vonalakon fennakadások vannak Pünkösdhétfőn délután – írta Facebook-oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Orbán Anita is beszállt a politikai adok-kapokba

"Egy dolgot fontos tudnotok: nem én változtam meg. Az a rendszer változott meg, amelyet ti a végsőkig védeni próbáltok" - írja a külügyminiszter az Orbán-kormány minisztereinek vasárnapi nyílt levelére válaszolva. Úgy fogalmaz, "éveken keresztül belülről láttam, hogyan váltja fel a szakmaiságot a lojalitás, az ország érdekét a személyes érdek, a hazáért való munkát pedig a vagyonok és kiváltságok megszerzése. És igen, egy ponton minden tisztességes embernek el kell döntenie, hogy tovább asszisztál-e ehhez, vagy vállalja annak minden személyes következményét, hogy nemet mond."

 
Politikai adok-kapok Orbán Anita nyilatkozata miatt

Éles hangú Facebook-posztban válaszolt Magyar Péter miniszterelnök fideszes miniszterek aláírás nélküli nyílt levelére, amelyben az új külügyminisztert támadták. Vasárnap ugyanis Orbán Anitának írtak nyílt levelet az Orbán-kormány tagjai, amiért az új külügyminiszter korrupcióval vádolja őket. Az MTI-hez vasárnap eljuttatott, majd hétfőn Orbán Viktor Facebook-oldalán is közzétett közleményükben tegeződő hangnemben azt írták, "hosszú időszakod alatt soha egyetlen bejelentést, feljelentést, észrevételt, de még csak jelzést sem adtál semmilyen korrupciógyanús ügyben". Most, hogy "Magyar Péter kormányát szolgáló miniszter lettél, korrupcióval vádolod korábbi kormányzati kollégáidat". Hétfőn délelőtt megjelent posztjában Magyar Péter úgy reagált, "azok árulózzák most Magyarország miniszterelnök-helyettesét, akik éveken keresztül elárulták a hazánkat és elárulták a magyarokat."

 
Bejelentette lemondását a Magyar Tenisz Szövetség elnöke

Bejelentette lemondását Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) elnöke. Amint az MTSZ az MTI-nek megerősítette, a fideszes politikus levélben értesítette a tagszervezeteket döntéséről, miszerint május 29-ei hatállyal távozik tisztségéből. A volt közlekedési miniszter kifejtette, 2020 júliusa óta nem a múlt eltörlésére vállalkozott, hanem a jelen kihívásainak a lehető leghatékonyabb kezelésére, ezáltal pedig a jövő megvédésére. Közölte,

nem sportvezetőként, hanem válságkezelőként vállalta a feladatot, aki a válság elhárítását követően átadja

az elnöki posztot másnak. Hozzátette, a szövetség átmeneti vezetőjeként sikerült megteremtenie a feltételeit annak, hogy megtörténjen a szervezet konszolidációja, átlátható és észszerű legyen annak működése, így például szakítson a méregdrága, nemzetközi versenyekre épülő, felelőtlen gyakorlattal, ám nagyobb figyelem és több erőforrás jusson az utánpótlásra és az amatőr teniszsportra. Az MTSZ pénteki rendes közgyűlését követően így tisztújító közgyűlés összehívására kerül sor.

Megvan az államtitkári gárda

Vasárnap is sorra érkeztek az új Tisza-kormányhoz kapcsolódó bejelentések és információk: megjelent a Magyar Közlönyben 55 államitkár kinevezése, bemutatták a Pénzügyminisztérium vezetői csapatát, kiszivárgott a Honvédelmi Minisztérium új vezetése, Magyar Péter pedig megerősítette, hogy csökkennek a kormányzati fizetések. Közben Orbán Anita külügyminiszter határozottan elítélte a Kijevet ért orosz támadást, és újabb részletek kerültek elő a kegyelmi ügyben is, miután megszólalt Balog Zoltán püspök.

