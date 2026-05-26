50 millió forintos bírságot kapott a Mediaworks

A NAIH közleményében felidézte, hogy 2025. november 7-én ismeretlen személy egy olyan honlap címét hozta nyilvánosságra, ahol egy interaktív térkép segítségével bárki kereshetett a Tisza Párthoz köthető érintettek adatai között. Ezen térképen keresztül megismerhetővé vált közel kétszázezer érintett neve, lakcíme, telefonszáma, email címe, illetve a lakcím geolokációs koordinátája. A térkép alapján pedig következtetéseket lehetett levonni az érintettek politikai véleményére, ami különleges adatnak számít.
A Mediaworks, amely 2025. november 7-én három internetes hírportálján (Origo, Magyar Nemzet, Ripost) megjelent cikkben tette közzé a térkép elérhetőségét, az eljárás során jogos érdekekre hivatkozott, álláspontjuk szerint a cikk megjelenése előtti időszakban a Tisza Párt adatkezeléseivel kapcsolatos botrányok a közvélemény széles rétegét érdekelték.
A hatóság azonban nem fogadta el ezt az érvelést és megállapította, hogy nem minősül közérdeklődésre számot tartó eseménynek egy politikai párt szimpatizánsainak adatai.
A hatóság emlékeztetett arra is, hogy éppen a cikkek megjelenését megelőzően rögzítették közleményükben, hogy jogsértő a Tisza Pártot érintő adatszivárgásból származó személyes adatokat - akár közvetett módon - az olvasók számára hozzáférhetővé tenni.
Ezen túlmenően a Médiaworksnek tekintettel kellett volna lennie az érintettek kiszolgáltatott helyzetére, hiszen megalapozottan feltételezhető, hogy az érintettek bűncselekmény áldozataivá váltak azáltal, hogy a térképen keresztül nyilvánosságra hozták a személyes és különleges adataikat - érvelt határozatában a NAIH. A hatóság további hangsúlyos szempontként értékelte, hogy a személyes és különleges adatoknak térképen keresztül történő nyilvánosságra hozatala nem csak az érintettek adatvédelmi jogaikra, hanem a magánélet, családi élet és otthon tiszteletben tartásához való jogára is jelentős negatív hatással járhat együtt.
A NAIH a bírság összegének meghatározása során figyelembe vette a jogsértés súlyát, illetve azt, hogy korábban már több alkalommal is megbírságolta a Mediaworks-öt. Enyhítő körülményként értékelte ugyanakkor, hogy a Mediaworks még a cikkek megjelenése napján eltávolította a térkép elérhetőségét a cikkekből, valamint azt is, hogy nem jelentős számú látogató olvashatta el a cikkeket azon időszak alatt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Itt az MNB Közleménye!
Aggódnak a geopolitikai kockázatok miatt.
Annyira megengedő lett a bankokkal az amerikai felügyelet, hogy a bankok kőbe vésnék
Félni kezdtek egy demokrata fordulattól.
Felrobbantották az oroszok a Druzsbát
Az ukránok szerint ennek a hajónak semmilyen katonai értéke nem volt.
Vendégmunkás-stop: komoly kockázatokra figyelmeztetnek a munkaerő-kölcsönzők
Hadházy Tamás, a Pensum Group társtulajdonosa nyilatkozott a Portfolio-nak.
Orosz kriptohálózatokra vetett ki újabb szankciókat Nagy-Britannia
Ezeket használták a korábbi büntetőintézkedések megkerülésére.
Hamarosan cikkeket is lehet hallgatni Spotify-on
Tovább diverzifikál a vállalat.
Elmondta az orosz vezető, miért nem bombázzák szét az ukrán parlamentet és elnöki hivatalt
Kartapolov szerint ennek semmi értelme nem lenne.
Itt az MNB friss kamatdöntése!
Döntött a Monetáris Tanács.
50 millió forintos bírság a Mediaworks-nek a Tisza-szimpatizánsok adatainak közzététele miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. május 26-án közzétett határozatában 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-v
Megtakarítás van, miért kell akkor életbiztosítás?
Sokan gondolják úgy: ha van félretett pénzem, gondoskodtam a családomról. Ez az érzés érthető, sőt felelős hozzáállásra utal - de van egy kritikus pont, amelyet a legtöbben figyelmen kívü
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
Ciklusok és megatrendek helyett az adatok mutatják jobban a nyertes iparágakat
A szektorrotáció logikusnak tűnik a jövő győztes iparágának keresésekor, de a múltbeli adatok nem igazolják egyértelműen a működését, a gazdasági ciklusok pontos időzítése pedig még..
Húsz év alatt sem lett rugalmasabb a régió munkaerőpiaca, Magyarországon is csak kicsit javult a helyzet
A részmunkaidő húsz éve nem tud gyökeret verni a BB tengely országaiban. Észtország az egyetlen ország, ahol érdemi szerkezeti változás történt, Magyarországon a részmunkaidő továbbra...
Napelemes energiatárolók áfája: egyenes vagy fordított adózás?
A napelemes energiatárolók áfája egyre fontosabb kérdéssé válik a megújuló energia beruházásoknál, különösen akkor, ha a naperőműhöz kapcsolódó energiatároló-rendszer számlázása s
Mindent összeszedtünk, amit egy vállalkozónak fontos az elemzők, tudósok áprilisi munkáiból - Indul új rovatunk, a Vállalkozói Mozaik
A gazdasági elemzések lényegét foglalja össze vállalkozók számára új rovatunk, a Vállakozói Mozaik. Egybegyűjtjük és összefoglaljuk, a vezető elemző intézetek és tudományos műhelyeine
Utolértük Svájcot
Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol
Budakeszi garázsból indult, ma már Amerikában is kapható a magyar szörp
A Portfolio Business podcastban Galajda Péterrel, a Mayer alapító-ügyvezetőjével beszélgettünk.
Brutális szembeszélben Magyarország: túlzott volt az optimizmus?
Dilemmában a Fed, és a magyar jegybank is.
Így folytak el az adófizetői százmilliárdok: megnyílhat a Tisza-kormány mozgástere
A felduzzadt államigazgatással is kezdeni kell valamit.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.