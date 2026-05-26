50 millió forintos bírságot kapott a Mediaworks
MTI
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elmarasztalta és ötvenmillió forintos bírság megfizetésére kötelezte a Mediaworks Hungary Zrt.-t, mert három cikkben megfelelő jogalap nélkül tette közzé azon honlap elérhetőségét, amelyen egy interaktív térképen keresztül nyilvánosságra kerültek a Tisza Párt szimpatizánsainak adatai.

A NAIH közleményében felidézte, hogy 2025. november 7-én ismeretlen személy egy olyan honlap címét hozta nyilvánosságra, ahol egy interaktív térkép segítségével bárki kereshetett a Tisza Párthoz köthető érintettek adatai között. Ezen térképen keresztül megismerhetővé vált közel kétszázezer érintett neve, lakcíme, telefonszáma, email címe, illetve a lakcím geolokációs koordinátája. A térkép alapján pedig következtetéseket lehetett levonni az érintettek politikai véleményére, ami különleges adatnak számít.

A Mediaworks, amely 2025. november 7-én három internetes hírportálján (Origo, Magyar Nemzet, Ripost) megjelent cikkben tette közzé a térkép elérhetőségét, az eljárás során jogos érdekekre hivatkozott, álláspontjuk szerint a cikk megjelenése előtti időszakban a Tisza Párt adatkezeléseivel kapcsolatos botrányok a közvélemény széles rétegét érdekelték.

A hatóság azonban nem fogadta el ezt az érvelést és megállapította, hogy nem minősül közérdeklődésre számot tartó eseménynek egy politikai párt szimpatizánsainak adatai.

A hatóság emlékeztetett arra is, hogy éppen a cikkek megjelenését megelőzően rögzítették közleményükben, hogy jogsértő a Tisza Pártot érintő adatszivárgásból származó személyes adatokat - akár közvetett módon - az olvasók számára hozzáférhetővé tenni.

Ezen túlmenően a Médiaworksnek tekintettel kellett volna lennie az érintettek kiszolgáltatott helyzetére, hiszen megalapozottan feltételezhető, hogy az érintettek bűncselekmény áldozataivá váltak azáltal, hogy a térképen keresztül nyilvánosságra hozták a személyes és különleges adataikat - érvelt határozatában a NAIH. A hatóság további hangsúlyos szempontként értékelte, hogy a személyes és különleges adatoknak térképen keresztül történő nyilvánosságra hozatala nem csak az érintettek adatvédelmi jogaikra, hanem a magánélet, családi élet és otthon tiszteletben tartásához való jogára is jelentős negatív hatással járhat együtt.

A NAIH a bírság összegének meghatározása során figyelembe vette a jogsértés súlyát, illetve azt, hogy korábban már több alkalommal is megbírságolta a Mediaworks-öt. Enyhítő körülményként értékelte ugyanakkor, hogy a Mediaworks még a cikkek megjelenése napján eltávolította a térkép elérhetőségét a cikkekből, valamint azt is, hogy nem jelentős számú látogató olvashatta el a cikkeket azon időszak alatt.

