A BL döntő miatt hétvégén megbénul a magyar főváros

A rendőrség tájékoztatása szerint a leghosszabb ideig tartó lezárások a Városliget környékét érintik. Egészen június 4-én 20 óráig nem lehet közlekedni az Olof Palme sétányon a Hősök tere és a Verona angyalai utca között. Szintén lezárják a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa György út között, valamint az Állatkerti körút egy részét. Május 28. és 31. között a Kós Károly sétányt és a Hősök terét teljesen elzárják a forgalom elől. Május 28-án napközben a Dózsa György út Városliget felőli külső sávját is lezárják a Városligeti fasor és a Hősök tere között.
Az Andrássy út és környéke szintén jelentősen érintett lesz. Május 29-én 0 órától május 31-e hajnalig lezárják az Andrássy út szervizútjait a Bajza utca és a Dózsa György út között. Ugyanezen a napon déltől magát az Andrássy utat és a Dózsa György út érintett szakaszát is lezárják. Továbbá a Rippl-Rónai, a Munkácsy, a Lendvay és a Benczúr utca bizonyos részein sem lehet majd közlekedni.
A mérkőzés napján, május 30-án reggel 8 és 17 óra között a Liszt Ferenc repülőtérre vezető út Üllői út és Sajó utca közötti szakaszát is lezárják a személyautók elől.
Ezen a szakaszon kizárólag a tömegközlekedési járatok haladhatnak át.
Több útszakaszon szakaszos és időszakos korlátozásokra kell készülni. Május 28. délutántól május 31. délig a Budai Vár környékén a Hunyadi János utcát zárják le a Clark Ádám tér és a Dísz tér között. Május 29. délelőttől május 31. délutánig a pesti belvárosban is változások lesznek: az Erzsébet körút, a Dohány utca, az Osvát utca és a Rákóczi út kijelölt részein korlátozzák a forgalmat.
A meccs napján, május 30-án reggel 6 órától másnap hajnalig a Puskás Aréna környékén, valamint a budai Csörsz utcában kell lezárásokra számítani. Szintén május 30-án, 12 és 16 óra között időszakosan lezárják a Károly körutat, a Deák Ferenc teret, a Bajcsy-Zsilinszky utat és az Andrássy utat is.
A folyamatos és időszakos útlezárások mellett a főváros számos pontján megállási tilalom lép életbe, amelynek pontos listája a rendőrség hivatalos oldalán olvasható. A hatóságok arra kérik a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend miatt fokozott türelemmel és figyelemmel közlekedjenek.
