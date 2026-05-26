A világ egyik legnagyobb befektetője szerint Magyarország most a legizgalmasabb sztorik között van

A 2026-os évnek már eleve úgy futott neki a világgazdaság, hogy az infláció emelkedésére lehetett készülni, ezt a helyzetet csak rontotta a közel-keleti háború és a Hormuzi-szoros lezárása – mondta a Portfolionak adott interjúban Ian Samson, a Fidelity portfóliómenedzsere. Szerinte a helyzet nem olyan rossz, mint 2022-ben, de a következő hónapokban jöhetnek még kellemetlen meglepetések az inflációban és a kötvényhozamokban. Samson meglátása szerint, ha három hónap múlva is ugyanilyen helyzetben leszünk, akkor kezdhetnek aggasztóvá válni a dolgok. A Fidelity szakembere kiemelte: jelenleg Magyarország az egyik legtöbbet tárgyalt sztori a világon, aminek a pozitív hangulat mellett vannak fundamentális alapjai is, a nemzetközi nagybefektetők várhatóan elkezdik majd közelebbről követni a magyar piacot.

Hogy értékeli jelenleg a globális inflációs kilátásokat?

Ian Samson: Már a közel-keleti konfliktus előtt azt gondoltuk, hogy a 2026-os év a magasabb inflációról fog szólni, a dezinflációs trend már megtört. Az utóbbi két-három év a költségvetési élénkítésről, alacsony kamatokról szólt.

Az infláció, nem volt teljesen kontroll alatt az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Japánban vagy akár az eurózónában.

A közel-keleti helyzet tovább növelte az inflációs kockázatokat. A jó hír az, hogy az év elején „egészséges” inflációs folyamatok látszottak, melyeket a kereslet fűtött. A rossz hír, hogy minden héttel, amíg zárva marad a Hormuzi-szoros, a világgazdasági növekedési kilátás romlik, és nő az inflációs nyomás.

Adja magát a párhuzam a jelenlegi helyzet és 2022 között, a különbség, hogy 2021 végén-2022 elején a világ nagy részén már magas volt az infláció és emelkedő pályán volt. Ezt tetézte az ukrajnai háború kirobbanása.

Szerintem a helyzet most korántsem ilyen rossz.

Sokan azt gondolják, hogy még nem érezzük a Hormuzi-szoros lezárásának valódi fájdalmait, de ez csak idő kérdése. Ön szerint is alul vannak értékelve az inflációs kockázatok?

Ez egy komoly kérdés, szerintem sem érezzük még a teljes hatást. És természetesen egyre fájdalmasabbak lesznek a következmények attól függetlenül, mi történik a következő két-három hónapban a közel-keleti konfliktusban, mivel már most látszik, hogy komoly termelési kiesés lesz az olajpiacon. Szerintem a két-három hónapon belül jelentkező áremelkedést a világ egyes részei másként fogják megérezni, most az látszik, hogy a kötvénypiac reagál elsőként.

Szerintem lehetnek még kellemetlen meglepetések az inflációban és a kötvényhozamokban is a következő hónapokban.

Több mint két hónapja tart a közel-keleti háború, miközben a konfliktus elején Donald Trump abban bízott, hogy néhány hét alatt lezárhatja a kérdést. Mi történne, ha most véget érne a háború? Megúszhatná a világgazdaság a fájdalmasabb következményeket, vagy már túl késő?

Ha a Hormuzi-szoros ma megnyílna, még mindig két-három hónapba telne, mire a dolgok ténylegesen visszatérnének a normál kerékvágásba. Újra kellene építeni a készleteket, az árak valamivel magasabbak lennének, mint a konfliktus előtt, de abszolút túl tudnánk élni.

A kérdés az, hogy három hónap múlva is ugyanebben a helyzetben ülünk-e normalizáció nélkül, mert akkor a dolgok sokkal aggasztóbbak lesznek.

De ha nem túl sokára megoldást látunk, akkor szerintem a világgazdaság ellenállónak bizonyul majd, pont úgy, ahogy 2022-ben is. Akkor is mindenkit meglepett, milyen ellenálló lett a végén a világ.

Említette már a kötvénypiaci reakciókat, az elmúlt napokban sorra jöttek a hírek a globális hozamok emelkedéséről. Mit gondol erről? A közel-keleti konfliktus miatt van, vagy az országok magas adóssági szintjei miatt, vagy országspecifikus dolog?

Szerintem ez egyszerre globális és országspecifikus jelenség. Azt gondolom, hogy ezek az országok nagy költségvetési deficitekkel és jelentős kormányzati adóssággal kénytelenek megküzdeni, amivel korábban nem kellett ennyire foglalkozniuk. Ennek egyik oka az volt, hogy a jegybankok mennyiségi lazítással vásárolták fel az adósságot, így természetes vevői bázist jelentettek. A másik ok az volt, hogy általában lehetett találni vevőt a kötvényekre, mivel a növekedés visszaesése közben a befektetők szívesen tartottak kötvényeket, hogy diverzifikálják a portfóliójukat.

Manapság azonban, ha valaki kötvényeket vesz, az valószínűleg inkább kockázatot ad a portfóliójához, mintsem, hogy megvédené azt.

Úgy gondolom, a kormányok azt tapasztalják, hogy ha globális inflációs sokk van, mint most, az komolyan károsíthatja a kötvénypiacot, ha kérdések merülnek fel a költségvetési politikával kapcsolatban, mint az Egyesült Királyságban vagy Japánban.

Mi lehet ennek a folyamatnak a vége? Fennáll a veszélye, hogy pénzügyi válságot láthassunk a kötvénypiacok miatt?

Nem gondolom, hogy szükségszerűen pénzügyi válságot látnánk a kötvénypiaci folyamatok eredményeként. Végletes helyzetekben a kormányok és a jegybankok elkezdhetnek beavatkozni. Az Egyesült Királyságban ezt láthattuk bizonyos mértékben a 2022-es Liz Truss-válság idején, amikor a fiskális politikával és az inflációval kapcsolatos aggodalmak valóban rendezetlen eladási hullámot okoztak a kötvénypiacon, amire reagálva a jegybank belépett, hogy likviditást biztosítson. Hasonló most is megtörténhet, mert végső soron senki sem érdekelt abban, hogy a kötvényhozamok az egekbe emelkedjenek.

Vagyis akár ismét mennyiségi lazításba, kötvényvásárlásba kezdhetnek a jegybankok?

Nem gondolom, hogy a klasszikus mennyiségi lazítás valószínű lenne, amikor az infláció a jegybanki célok felett van. Valószínűbb talán az, amire már most is látunk példát az Egyesült Királyságban, hogy például rövidítik a kibocsátott adósságuk lejárati idejét. Szerintem ezt évekkel ezelőtt kellett volna meglépni, látszik, hogy egyre kisebb a kereslet a hosszú lejáratú kötvények iránt, ezért sokkal több kibocsátás történik a görbe rövid végén, hogy segítsenek korlátozni a hozamokra nehezedő nyomást.

Említette, hogy befektetői szempontból manapság kockázatos kötvényeket vásárolni a portfólióba. Ez a trend folytatódhat a következő években is?

Ez egy hosszú távú trend, ahogy én látom a kötvénypiacokat egy olyan világban, ahol az infláció kockázat vagy aggodalomra ad okot a piacok számára. Ez nem azt jelenti, hogy a kötvények ne tudnának jó hozamokat biztosítani. Az 1980-as években például magas volt az infláció, de csökkent, a kötvénypiacok fantasztikus eredményeket értek el. De valójában nem sokat adtak hozzá a portfólióhoz, jobban jártak volna a befektetők, ha csak részvényekben tartották volna a pénzt, mert amikor a kötvényárfolyamok emelkedtek, a részvénypiacok még jobban emelkedtek.

Szerintem most is ebben a világban élünk, ahol az infláció jelenti az egyik legfontosabb aggodalmat. Ha megnyílik a Hormuzi-szoros, akkor a kötvények jól fognak teljesíteni, de a részvénypiacok talán még jobban.

Hogyan reagálhatnak a jegybankok a magasabb inflációra?

Szerintem a lényeg az, hogy ne reagálják túl, ugyanakkor fenntartsák a piaci bizalmat.

A jegybankoknak nincs túl sok eszközük arra, hogy megakadályozzák az infláció emelkedését a következő egy évben. Azonban, ha semmit sem tesznek - ahogy azt a japán kötvénypiacon láthatjuk -, ha a piacok úgy gondolják, hogy a jegybankok nem veszik elég komolyan a problémát, az pánikot okozhat a deviza- vagy a kötvénypiacon. Az eurózónában két kamatemelésre számítunk idén, ezzel azt mutathatja az EKB, hogy tesz valamit, komolyan veszi a helyzetet, de elismeri azt is, hogy ez inkább kínálati, mintsem keresleti oldali probléma. Az Egyesült Államok érdekes helyzetben van, mert a közel-keleti konfliktus inflációra gyakorolt közvetlen hatása valószínűleg alacsonyabb, de a gazdaság erősebb helyzetben van. Arra számítunk, hogy a Fed szinten tartja majd a kamatokat, de az amerikai gazdaság szerintem elviselne magasabb kamatszintet is, ha arra lenne szükség.

Számíthatunk változásra amiatt, hogy Kevin Warsh személyében új elnöke lesz az amerikai jegybanknak?

Érdekes dinamika működik a Fedben: az elnök nem dönthet egyedül a politikáról, konszenzusos szavazásra van szükség a tagok között. Valószínű tehát, hogy különösen az emelkedő infláció és a rendben lévő növekedés mellett, még ha az új Fed-elnök, Warsh azt akarja is, hogy csökkentsék a kamatokat, ellenállást tapasztalna a bizottság többi tagjától. Ezért gondoljuk azt, hogy a kamatok valószínűleg változatlanok maradnak az év hátralévő részében.

Mely országok lehetnek a nyertesei és vesztesei a jelenlegi helyzetnek a feltörekvő piacokon?

Szerintem a feltörekvő piacok most igazán érdekesek: az egyik oldalon ott vannak Dél-Korea és Tajvan, amelyek hihetetlenül jól teljesítenek. Ennek egyik oka a technológiai cégek és a chipgyártás felfutása, függetlenül attól, mi történik a kamatokkal vagy az inflációval, ezek a nagy technológiai vállalatok csak folytatják az őrült összegek költését. Vagyis bizonyos értelemben ezek biztonságos helyek, mert nem annyira függenek attól, hogy mi történik a Közel-Keleten, csak arra van szükség, hogy ezek a technológiai cégek továbbra is költsenek. A fejlődő piacok más részein, különösen Latin-Amerikában, a magasabb nyersanyagárak hatása vegyes. Ezek az országok gyakran kiegyensúlyozottak vagy akár nyersanyag-exportőrök, így a kötvénypiacokon Latin-Amerika viszonylag vonzónak tűnik. Jó lehetőségeket találunk, különösen az európai vagy brit kötvényekhez és részvényekhez képest, a fejlődő piacok különböző részein.

Magyarország pedig jelenleg az egyik legtöbbet tárgyalt sztori a világban.

Lehetséges, hogy ez csak rövid életű politikai sztori, de úgy gondolom, hogy a magyar deviza fundamentumai meglehetősen erősek. Természetesen rövid távon sebezhető a magasabb olajár miatt, de

középtávon még az Egyesült Államokban is az alapkezelők és befektetők elkezdik sokkal jobban figyelni Magyarországot, ami egyszerre jó és rossz hír.

Amikor külföldi tőkebeáramlás történik, az növelheti a volatilitást, de ez minden bizonnyal segíteni fog a magyar eszközöknek.

