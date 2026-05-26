Az EU szegénységi rátája stabil, a magyar adat javult, de nem megbízható

Az Eurostat legfrissebb adatai szerint az EU-ban a szegénységi kockázatnak kitett népesség aránya 2024-ben 16,3 százalék volt, ami gyakorlatilag változatlan az előző évhez képest. A tágabb, szegénységet és társadalmi kirekesztést együttesen mérő mutató szerint azonban az érintettek száma 2025-ben megközelítette a 93 milliót. Magyarország foglalkoztatottsági adatai kedvezőek, ám a szociális transzferek szegénységcsökkentő hatása uniós összehasonlításban a legnagyobb mértékben gyengült. És erre jönnek még a KSH vitatott szegénységi adatai, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni.

Az Eurostat EU-SILC 2025-ös felvétele – amely 2024-es jövedelmi adatokon alapul – szerint

az Európai Unióban 72,4 millió ember, a népesség 16,3 százaléka élt szegénységi kockázatnak kitett helyzetben,

ami 0,1 százalékponttal haladja meg az előző felvételi év értékét.

A magyar arány 14%-ra javult a 2024-es 14,3%-ról,

ami szám szerint 1.31 millió lakost jelentett, a 2024-es 1.35 milliót követően.

Az a sajnálatos helyzet, hogy nem tudjuk, ezek mennyire valós folyamatok, mert úgy egy évvel ezelőtt igen nagy problémák derültek ki a KSH adataival kapcsolatban. Az Eurostat adatai a jövedelmi szegénységet érintik, és ezen keresztül a szegénység kockázatának kitettek rátáját, a munkaintenzitással és a szociális transzferekkel nem volt gond. A jövedelmi szegénységi statisztikákkal ellenben akkora volt a probléma, hogy pl. a KSH adatbázisa szerint az emberek 11-30 százaléka nem fizette, hanem kapta az adót (!) az egyes években 2014 és 2021 közt. Ezt követte egy revízió, de utána meg (pl. 2019-ben) minden ötödik alkalmazottnak 8000 forint vagy ennél kevesebb volt (papíron) a havi keresete. Ergo ezen adat megbízhatósága erősen konvergál a nullához.

Az Eurostat emellett 2025-ös jövedelmi gyorsbecsléseket is készített a következő, 2026-os EU-SILC felvétel előrejelzéséhez: ezek összességében stabilitást jeleznek, a szegénységi kockázati ráta statisztikailag nem szignifikáns, csekély mértékű, 16,4 százalékos emelkedésével. A tágabb, szegénységet és társadalmi kirekesztést egyaránt mérő mutatón ugyanakkor jóval nagyobb, 92,7 milliós érintetti kör rajzolódik ki, amelynek közel egyötödét gyermekek alkotják.

Az Európai Bizottság első uniós szegénységellenes stratégiájának alapjául szolgáló tanácsi értékelő jelentés három, egymással összefüggő jelenség együtthatásaként magyarázza a 20,9 százalékos aggregált rátát:

72,4 millió ember jövedelmi szegénységi kockázatban élt,

26,9 millió súlyos anyagi és társadalmi deprivációt tapasztalt,

26,1 millió pedig nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban lakott.

Erről nemrég itt írtunk:

Az élelmiszerárak 2021 és 2024 között összesen közel 32 százalékot drágultak az EU-ban, miközben az energiaszegénység – otthonát megfelelően melegen tartani nem tudók aránya – a 2021-es 6,9 százalékról 2023-ra 10,6 százalékra szökött fel, és 2024-re is csak 9,2 százalékra mérséklődött vissza.

Mivel az alacsony jövedelmű háztartások jövedelmük arányában jóval többet fordítanak élelmiszer- és energiakiadásokra, az áremelkedések hatása náluk aránytalan mértékben csapódott le.

Magyarország helyzete a mutatók tükrében kettős képet mutat. A nagyon alacsony munkaintenzitású háztartások aránya – 4,1 százalék – az uniós mezőny kedvezőbb felében helyezi el az országot, a szociális rendszer hatékonyságában azonban számottevő romlás látszik:

a nyugdíjak nélkül számított szociális transzferek szegénységcsökkentő hatása 2007 és 2024 között Magyarországon csökkent a legnagyobb mértékben az EU-ban, összesen 15,1 százalékponttal.

Ez arra utal, hogy a foglalkoztatottság javulása önmagában nem ellensúlyozza a támogatási rendszer célzottságának és hatékonyságának gyengülését – különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a KSH szegénységi statisztikái a közelmúltban módszertani felülvizsgálatra szorultak.

Az uniós 2030-as célhoz – legalább 15 millió ember kiemelése a szegénységi kockázatból – a jelenlegi haladási ütem nem elegendő: 2019 óta mindössze 3,5 milliós csökkenést mértek, gyermekeknél pedig érdemi előrelépés egyáltalán nem történt.

A Bizottság számítása szerint a cél teljesítéséhez

évente átlagosan 2,3 millió fővel kellene csökkenteni az érintettek számát.

Ehhez – a stratégia szerint – nem elegendők a számlatámogatásokra épülő, tüneti beavatkozások; tartós eredményt a minimumjövedelmi rendszerek megerősítése, az energiahatékonysági beruházások, a korai gyermeknevelési szolgáltatások bővítése és a szociális transzferek célzottságának javítása hozhat, mégpedig mérhető és finanszírozott formában.

