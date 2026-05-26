Döntött a kormány: indul a mamutszervezet átvilágítása

A kormány felülvizsgálja a Klebelsberg Központ és a tankerületi központok működését, hogy átláthatóbbá tegye az oktatás finanszírozását és irányítását. Az átvilágítás során a szervezeti felépítéstől a gazdálkodáson át egészen a döntési jogkörökig több területet is megvizsgálnak – derül ki a friss Magyar Közlönyből.

A határozat alapján az oktatási és gyermekügyi miniszternek kell elrendelnie a teljes vizsgálatot, amely kiterjed a Klebelsberg Központ és a tankerületi központok belső működésére, személyi állományára, feladataira és pénzügyi működésére is. A kormány azt is meg akarja vizsgálni,

mennyire indokolt a jelenlegi középirányító rendszer fenntartása.

A felülvizsgálat részeként részletes elemzés készül a tankerületi központok által fenntartott iskolákról is. Ebben szerepelniük kell a legfontosabb gazdasági és személyi adatoknak, valamint annak, hogy a tankerületek működése mennyire felel meg a szakmai és jogi követelményeknek.

A vizsgálat eredményei alapján később akár szervezeti vagy működési változások is jöhetnek az állami köznevelési rendszerben. A jelentést és az elemzéseket július 15-ig kell elkészíteni.

