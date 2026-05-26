Drasztikus lépésre készül több uniós tagállam

Több EU-tagállam szorgalmazza a nagy kárókatona védettségi státuszának felülvizsgálatát, mivel az 1979 óta védett madár populációja 1,5 millió fölé nőtt, és évente becslések szerint 350 millió eurós kárt okoz a halállományban. Csehország vezetésével kilenc ország azt javasolja, hogy a költési időn kívül szabadon vadászható legyen a halevő madárfaj. Érvelésük szerint az ökológiai egyensúly megbomlott, és különösen a Balti-tenger veszélyeztetett halfajai kerültek nehéz helyzetbe. A javaslat elfogadásához a tagállamok többségének és az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia a változtatást.

A nagy kárókatona, más néven a nagy kormorán védettségi besorolásának felülvizsgálatát szorgalmazza a halakra vadászó vízimadár populációjának szabályozására több európai uniós ország.

A tagállamok mezőgazdaságért felelős miniszterei brüsszeli tanácskozásuk napirendjére tűzték kedden a nagy kárókatona populációja ökológiailag és gazdaságilag elfogadható szinten tartásának problémáját, mivel több tagállam szerint a madár uniós védettségi státuszának sürgős felülvizsgálatra van szükség a halállomány kiegyensúlyozott szinten tartása érdekében.

Érveik szerint amióta a rendkívül alkalmazkodóképes madár 1979-ben védett faj lett, egyre nagyobb kihívást jelent a halállomány szempontjából, különösen több veszélyeztetett halfajra nézve a Balti-tengeren. A Csehország által beterjesztett javaslatot támogatja Észtország, Finnország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Románia, Svédország és Szlovákia is. A kilenc ország elsősorban azt szeretné elérni, hogy

a költési időn kívül szabadon vadászható legyen a halevő madárfaj, amelynek egyedei akár 30 évig is élnek.

A javaslat nem előzmény nélkül, ugyanis tavaly tíz európai parlamenti képviselő írt alá nyílt levelet, amelyben arra kérték az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki összehangolt uniós szintű stratégiát a nagy kárókatonának az európai vízi ökoszisztémákra gyakorolt növekvő negatív hatása miatt. Indoklásuk szerint a madarakra vonatkozó uniós irányelv segítette a nagy kárókatona veszélyeztetett populációjának helyreállítását, amely 1980 óta több mint 1,5 millióra nőtt. A siker azonban ökológiai egyensúlyhiányt és nem kívánt gazdasági következményeket okoz, a becsült gazdasági károk összege évente meghaladja a 350 millió eurót, ugyanis egy felnőtt nagy kárókatona éves halfogyasztása körülbelül 180 kilogramm, míg az átlagos halfogyasztás uniós polgáronként körülbelül 23 kilogramm.

Noha a biodiverzitás védelme továbbra is az EU környezetvédelmi politikájának alapvető pillére, egyre inkább szükséges egy hatékonyabb megközelítés, amely biztosítja a madárfajok folyamatos védelmét, miközben védi a halállományokat, a vízi biodiverzitást, az élelmezésbiztonságot és a gazdasági ellenálló képességet - érveltek.

A kilencek javaslatának elfogadásához a 27 EU-tagország többségének jóváhagyása, és szükséges az Európai Parlament pecsétje is. Tavaly hasonló eljárásban csökkentették a farkasok védettségi fokát.

