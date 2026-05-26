Éles vita alakult ki Magyar Péter és Toroczkai László között
Éles vita alakult ki Toroczkai László és Magyar Péter között a szuverenitás és az uniós migrációs bírságok kérdéséről. A Mi Hazánk elnöke az Európai Bizottsággal való határozott szembehelyezkedést kérte számon. Ezzel szemben Magyar hangsúlyozta: más európai országok mintájára, megfelelő jogi szabályozással büntetés nélkül is meg lehet védeni a határokat az illegális bevándorlóktól - jelentette a Telex.

Toroczkai László azonnali kérdésében azzal vádolta Magyar Pétert, hogy csak látszólag képvisel nemzeti értékeket a magyar zászló lobogtatásával és Wass Albert-idézetekkel. Szerinte a politikus valójában az Európai Bizottság elnökének érdekeit szolgálja ki, aminek meglesz az ára. Kiemelte, hogy

Brüsszel 2015 óta támadja Magyarországot a migráció elutasítása miatt, a napi egymillió eurós bírság pedig a magyar adófizetőket terheli.

Arra várt választ, hogy Magyar hajlandó-e szembeszállni a Bizottsággal, amely egy esetleges kormányváltástól függetlenül is fenn akarja tartani a büntetést.

Magyar Péter válaszában úgy vélte, a képviselő felszólalása csupán a saját közösségi médiás videójához készült. Kifejtette, hogy számos európai állam védi sikeresen a határait anélkül, hogy bírságot kellene fizetnie. Bár a feladatot bonyolultnak nevezte, ígéretet tett egy olyan jogi szabályozás kidolgozására, amely a pénzügyi szankciók elkerülése mellett is garantálja az illegális migránsok távoltartását. Hozzátette, hogy erről a kérdésről már Lengyelországban is tárgyalásokat folytatott.

Viszontválaszában Toroczkai számonkérte Magyaron a politikai logikát. Hangsúlyozta, hogy a Mi Hazánk eddig is következetes álláspontot képviselt a témában, és határozottan ellenezte például az embercsempészek szabadon engedését is. Végül konkrét megoldásokat követelt a nemzeti szuverenitás megvédése érdekében.

Magyar erre reagálva megismételte, hogy a helyzetet az olasz, a lengyel és a finn joggyakorlatot követve fogják orvosolni. Felszólalása végén a témától eltérve a kormánypárti politikusoknak üzent. Arra kérte őket, hogy oldják fel a letiltását a Facebookon, ezáltal lehetőséget adva neki arra, hogy érdemben reagálhasson a róla szóló tartalmakra.

