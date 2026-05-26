Élőben beszél Magyar Péter az országgyűlésben

A hétvégén teljessé vált a Tisza-kormány államtitkári névsora: 55 államtitkár kinevezését jelentették be. Az új országgyűlés keddi ülésén Magyar Péter miniszterelnök beszédet tart, amelyben konkrét jogalkotási feladatokról is szólhat. A kormányfő várhatóan az alaptörvény-módosításról, a költségvetésről, a vendégmunkások jogállásáról szóló törvényről és az uniós források hazahozataláról is nyilatkozhat. A beszédet és a képviselői kérdésekre adott válaszokat élőben tudósítjuk.
Önmérsékletet kért a képviselőktől Magyar Péter

Leépítjük az állami privilégiumokat: csökkentjük a miniszterelnök, a miniszterek és az államtitkárok fizetését, nem lesz villogó autós közlekedés, valamint felülvizsgáljuk a diplomataútleveleket – kezdte intézkedései ismertetését Magyar Péter.

Elmondta, hogy 200 milliárd forintba került eddig a képviselők és a kormánytagok tevékenyéségének finanszírozása most legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni.

Szerinte így egy teljes évnyi parlamenti költségvetést tudnak megspórolni. Ebben benne lesz a képviselői juttatások – telefon- és lakhelytámogatások – visszafogása is. Ennek kapcsán azt kérte a Fidesz képviselőitől, hogy ne használják ki a teljes megmaradt juttatáskeretüket se!

Magyar Péter: a romok eltakarításával kezdtük

Két héttel ezelőtt a Tisza-kormány letették miniszteri esküjüket, azóta megkezdtük azt a munkát, amely a romok eltakarítását és az új, emberséges Magyarország építését jelenti – kezdte napirend előtti beszédét Magyar Péter.

A miniszterelnök ezután arról beszélt, hogy már két generáció felnőtt, amelyik nem látott értelmes, demokratikus, nyilvános vitákat. Szerinte vannak alapvetések, amelyeket tisztázni kell – folytatta – jelezve, hogy a magyar képviselők az egész nemzet javára gyakorolják, nemcsak a saját választóikat képviselik.

Függetlenül, hogy melyik frakcióban ülnek, egyéni vagy listás mandátumuk van, minden magyar embert képviselnek – tette hozzá a kormányfő, aki arra kérte a parlamentet, hogy mindenkinek ez lebegjen a szeme előtt a parlamenti munka, a viták során.

Hamarosan élőben beszél Magyar Péter az országgyűlésben

A pünkösdi hétvégén teljessé vált a Tisza-kormány államtitkári névsora: 55 államtitkár kinevezését jelentették be, így az új országgyűlés keddi ülésével és a kabinet munkába állásával fontos szakpolitikai bejelentések várhatók a kormány első intézkedéseiről.

Magyar Péter miniszterelnök kedden tart beszédet az országgyűlésben, ahol már konkrét jogalkotási feladatokról is beszélhet.

A kormányfő már a héten az alaptörvény-módosításról, valamint a költségvetésről is nyilatkozott, de várható, hogy a vendégmunkások jogállásáról szóló törvényről, valamint az uniós források hazahozataláról is beszél majd.

Magyar Péter beszédét, valamint a képviselőktől kapott kérdésekre adott válaszait élőben tudósítjuk.

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat...

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

