Élőben beszél Magyar Péter az országgyűlésben

Leépítjük az állami privilégiumokat: csökkentjük a miniszterelnök, a miniszterek és az államtitkárok fizetését, nem lesz villogó autós közlekedés, valamint felülvizsgáljuk a diplomataútleveleket – kezdte intézkedései ismertetését Magyar Péter.

Elmondta, hogy 200 milliárd forintba került eddig a képviselők és a kormánytagok tevékenyéségének finanszírozása most legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni.

Szerinte így egy teljes évnyi parlamenti költségvetést tudnak megspórolni. Ebben benne lesz a képviselői juttatások – telefon- és lakhelytámogatások – visszafogása is. Ennek kapcsán azt kérte a Fidesz képviselőitől, hogy ne használják ki a teljes megmaradt juttatáskeretüket se!