  • Megjelenítés
Erős kijelentést tett Magyar Péter minisztere: azonnali lemondásra szólította fel két magyar intézmény vezetőjét
Gazdaság

Erős kijelentést tett Magyar Péter minisztere: azonnali lemondásra szólította fel két magyar intézmény vezetőjét

Portfolio
Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter lemondásra szólította fel a HUN-REN kutatóhálózat elnökét és vezérigazgatóját. Szerinte ugyanis a jelenlegi vezetéssel már nem oldhatók fel a szervezet körüli feszültségek. A tárcavezető egy átmeneti menedzsment felállítását javasolja. Ez a testület a Magyar Tudományos Akadémiával (MTA) és a kormánnyal együttműködve dolgozná ki a hálózat hosszú távú, stabil jövőképét – közölte Tanács Zoltán a Facebook-oldalán.

Tanács Zoltán a közösségi oldalán számolt be arról, hogy nemrég személyesen egyeztetett Gulyás Balázzsal, a HUN-REN elnökével, a miniszter emellett a kutatóhálózat tagjaival és az MTA képviselőivel is tárgyalt.

A politikus arra a következtetésre jutott, hogy a rendszer megújítása a mostani vezetőkkel már nem lehetséges: álláspontja szerint a helyzetet az tisztázná leginkább, ha az elnök és a vezérigazgató távozna.

„Őszintén elmondtam neki, hogy a kutatóhálózat vezetőivel, tagjaival és az MTA-val való számos egyeztetést követően az a vélemény alakult ki bennem, hogy a jelenlegi vezetéssel nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, és a kialakult feszültségek feloldása” – írta bejegyzésében.

Feladataikat ezt követően egy átmeneti vezetésnek kellene átadniuk.

Még több Gazdaság

Ömlik még a befektetés Kínába? Itt a friss válasz!

Tisza-kormány: Magyar Péter újabb fontos embert nevezett ki, jönnek a szakpolitikai bejelentések

Összeül a parlament első rendes ülése, megszólal Magyar Péter is

Az új menedzsment feladata lenne a kiszámítható működéshez szükséges átállás levezénylése, így az MTA-hoz való visszatérés kérdése is.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a reintegráció alapos előkészítést igényel. Pontosan tisztázni kell a jogi, szervezeti, vagyoni és finanszírozási feltételeket. A kutatóktól ugyanis csak ezen részletek ismeretében várható el felelős döntés a saját szakmai jövőjükről.

Azt is írta, hogy álláspontja szerint „az lenne a legszerencsésebb, legtisztább megoldás, ha a HUN-REN elnöke és vezérigazgatója a kialakult helyzetre való tekintettel lemondana, és egy átmeneti vezetésnek átadná a stafétát.”

„Egy ilyen átmeneti vezetés tudná a kormánnyal, az MTA-val és valamennyi érintettel együtt kidolgozni a kutatóhálózat hosszú távú jövőképét, és segítené az átmenetet egy olyan rendszer felé, amely minden szereplő számára kiszámítható és megnyugtató” – írta.

Tanács úgy fogalmazott, hogy

a célunk világos: a magyar kutatóhálózat számára egy stabil, autonóm és nemzetközileg versenyképes működési környezet kialakítása, ahol a kutatók bíznak a vezetésben, a tudomány szabadsága biztosított, és a hatékony működés feltételei adottak

– tette hozzá.

A tárcavezető jelezte, hogy a háttérmunka már elindult, és a szükséges jogszabályok előkészítése is megkezdődött. A folyamat részeként a közeljövőben tárgyalóasztalhoz ülnek a hamarosan hivatalba lépő új MTA-elnökkel, valamint az ELTE vezetésével is.

Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: Magyar Péter újabb fontos embert nevezett ki, jönnek a szakpolitikai bejelentések

Váratlan bejelentést tett Magyar Péter: kiderült, ki kapta meg a legfontosabb pozíciót

Új vezetőséget választott az ingatlanfejlesztők egyesülete, javaslatokkal fordulnak Magyar Péter kormányához

Tisza-kormány: politikai adok-kapokba keveredett Orbán Anita, interjút adott Magyar Péter

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

PR cikk

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: politikai adok-kapokba keveredett Orbán Anita, interjút adott Magyar Péter
Megtört a jég: 87 napos teljes hírzárlat után váratlan döntést hozott az iráni vezetés
Szélesednek a korrupciós nyomozások: húsz embert vettek őrizetbe, 13 képviselő mentelmi jogát felfüggesztették Görögországban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility