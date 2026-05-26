Erős kijelentést tett Magyar Péter minisztere: azonnali lemondásra szólította fel két magyar intézmény vezetőjét

Tanács Zoltán a közösségi oldalán számolt be arról, hogy nemrég személyesen egyeztetett Gulyás Balázzsal, a HUN-REN elnökével, a miniszter emellett a kutatóhálózat tagjaival és az MTA képviselőivel is tárgyalt.
A politikus arra a következtetésre jutott, hogy a rendszer megújítása a mostani vezetőkkel már nem lehetséges: álláspontja szerint a helyzetet az tisztázná leginkább, ha az elnök és a vezérigazgató távozna.
„Őszintén elmondtam neki, hogy a kutatóhálózat vezetőivel, tagjaival és az MTA-val való számos egyeztetést követően az a vélemény alakult ki bennem, hogy a jelenlegi vezetéssel nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, és a kialakult feszültségek feloldása” – írta bejegyzésében.
Feladataikat ezt követően egy átmeneti vezetésnek kellene átadniuk.
Az új menedzsment feladata lenne a kiszámítható működéshez szükséges átállás levezénylése, így az MTA-hoz való visszatérés kérdése is.
A miniszter hangsúlyozta, hogy a reintegráció alapos előkészítést igényel. Pontosan tisztázni kell a jogi, szervezeti, vagyoni és finanszírozási feltételeket. A kutatóktól ugyanis csak ezen részletek ismeretében várható el felelős döntés a saját szakmai jövőjükről.
Azt is írta, hogy álláspontja szerint „az lenne a legszerencsésebb, legtisztább megoldás, ha a HUN-REN elnöke és vezérigazgatója a kialakult helyzetre való tekintettel lemondana, és egy átmeneti vezetésnek átadná a stafétát.”
„Egy ilyen átmeneti vezetés tudná a kormánnyal, az MTA-val és valamennyi érintettel együtt kidolgozni a kutatóhálózat hosszú távú jövőképét, és segítené az átmenetet egy olyan rendszer felé, amely minden szereplő számára kiszámítható és megnyugtató” – írta.
Tanács úgy fogalmazott, hogy
a célunk világos: a magyar kutatóhálózat számára egy stabil, autonóm és nemzetközileg versenyképes működési környezet kialakítása, ahol a kutatók bíznak a vezetésben, a tudomány szabadsága biztosított, és a hatékony működés feltételei adottak
– tette hozzá.
A tárcavezető jelezte, hogy a háttérmunka már elindult, és a szükséges jogszabályok előkészítése is megkezdődött. A folyamat részeként a közeljövőben tárgyalóasztalhoz ülnek a hamarosan hivatalba lépő új MTA-elnökkel, valamint az ELTE vezetésével is.
