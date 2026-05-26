Extrém szárazság van Magyarország szomszédjában
Gazdaság

MTI
Szlovákiában rendkívüli, egyes régiókban sokévi összehasonlításban is szélsőséges mértékű a szárazság az idén - jelentette a szlovák hidrometeorológiai intézet (SHMÚ) közlésére hivatkozva a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

Az extrém szárazság főként az ország nyugati és északi területein és egyes keleti régiókban tapasztalható. A helyzet a meteorológusok szerint a legrosszabb a nyugati-Kárpátok, illetve Árva régiójában és Zemplén térségében.

A SHMÚ jelentése szerint a talaj nedvességtartalma a legalacsonyabb, 10 százalék alatti értékkel a legjobb termőterületekkel rendelkező nyugati régióban, ami a várható terméskilátásokat is rontja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

The Science of Football

