Extrém szárazság van Magyarország szomszédjában

Szlovákiában rendkívüli, egyes régiókban sokévi összehasonlításban is szélsőséges mértékű a szárazság az idén - jelentette a szlovák hidrometeorológiai intézet (SHMÚ) közlésére hivatkozva a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

Az extrém szárazság főként az ország nyugati és északi területein és egyes keleti régiókban tapasztalható. A helyzet a meteorológusok szerint a legrosszabb a nyugati-Kárpátok, illetve Árva régiójában és Zemplén térségében.

A SHMÚ jelentése szerint a talaj nedvességtartalma a legalacsonyabb, 10 százalék alatti értékkel a legjobb termőterületekkel rendelkező nyugati régióban, ami a várható terméskilátásokat is rontja.

