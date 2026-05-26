Ez mindenkit érint, aki a nyugdíjhoz közelít: Magyar Péter megszólalt a "Férfi40" bevezetéséről

Az Országgyűlés május 26-i plenáris ülésén napirend előtti felszólalásban kérdezett rá a "Férfi40" ügyére Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom képviselője, kezdeményezve, hogy 40 év munkaviszony után a férfiak számára is választható legyen a nyugdíjba vonulás lehetősége, amint az a nők számára évek óta lehetséges.
Ezt nemcsak méltányossági és társadalmi, hanem elsősorban egészségügyi okok indokolják
– mondta Dúró, hozzátéve, hogy a Tisza programjában is szerepel ez a vállalás.
Az OECD jelentése szerint a férfiak nyugdíjban eltöltött éveinek száma terén Magyarország utolsó előtti helyen szerepel az uniós tagállamok rangsorában. Várható élettartamban 5 évvel, egészségben várható élettartamban 9 évvel elmaradnak a magyar férfiak az uniós átlagtól – sorolta a problémákat Dúró Dóra. Szerinte kifejezetten nyomós érv az, hogy a magyar férfiak egészségben várható élettartama 61,5 év, holott a nyugdíjkorhatár 65 év, és nincs előrehozott nyugdíjazási lehetőség.
Emiatt sokan egyáltalán nem érik meg – vagy csak nagyon rossz egészségi állapotban – a nyugdíjas éveket
– szögezte le Dúró. Elmondása szerint számos megelőzhető betegség, különösen a daganatos megbetegedések számának növekedése is indokolja a férfiak előrehozott nyugdíjazási lehetőségének visszaállítását. A képviselő szerint a nyugdíjba vonulással járó életmódváltás akár 4-6 évvel is meghosszabbíthatja az egészségben eltöltött élettartamot.
A fizikai munkások, építőiparban, mezőgazdaságban, gyárakban, közlekedésben dolgozók esélye a nyugdíjkorhatár megélésére alig 50% – mondta Dúró Dóra. Az egészségügyben, rendvédelemben, szociális szférában dolgozókat is olyan mindennapos pszichés terhelés éri, amely hosszú távon a fizikai munkához hasonlóan megterhelő.
Mikor valósítják meg a Tisza-programban szereplő vállalást a férfiak 40 év munka utáni nyugdíjba vonulására, pontosan milyen személyi körnek fogják ezt biztosítani, és milyen feltételekkel?
– szegezte a kérdéseit a kormánynak Dúró Dóra.
A képviselő kérdéseire Magyar Péter miniszterelnök válaszolt, előrebocsátva, hogy minden szavával egyetért. Kiegészítésként hozzátette, hogy szerinte Alaptörvény-ellenes, hogy csak a nőknek elérhető a korábbi nyugdíjba vonulás, míg a férfiaknak nem. Magyar Péter szerint a Férfi40-et sokkal korábban is be lehetett volna vezetni, ha például megérkeztek volna az uniós források.
Mindenki tudja, hogy ennek óriási költségvetési forrásigénye van, a kormány azért nem tudta még tárgyalni ezt az ügyet, mert jelenleg még vizsgálják a "költségvetési romokat"
– fogalmazott a miniszterelnök. Elmondta: Kármán András pénzügyminiszter feladata a leltár elkészítése, Kapitány Istváné a gazdaság beindítása. Amikor ezek megtörténtek, és látni, hogy pontosan hogyan áll ténylegesen a 2026-os költségvetés, és milyen alapokon lehet beterjeszteni a 2027-est, akkor a magyar országgyűlés fog dönteni erről a kérdésről.
Minden szándékunk az, hogy ez [a Férfi40] bevezetésre kerüljön
– jelentette ki Magyar Péter. Ugyanakkor türelmet kért a képviselőtől: "ne kérdezze tőlem, hogy novemberben vagy márciusban", először meg kell várni a pontos leltár bemutatását a magyar költségvetés helyzetéről, az után fog látszódni, hogy mikor reális a bevezetés.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
