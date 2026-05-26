Hatalmas zuhé érkezik, több megyére riasztást adtak ki
Hevesebb zivatarok alakulhatnak ki szerdán a Dunántúl nyugati, délnyugati részein és az északkeleti határ közelében - derül ki a HungaroMet Zrt. keddi veszélyjelzéséből.

Szerdán kora délutántól az esti órákig elsősorban a Dunántúlon és az északkeleti tájakon alakulhatnak ki zivatarok, viharos,

óránkénti 70-80 kilométert meghaladó sebességű szél, kisebb méretű jég és intenzív csapadék kíséretében.

Kiemelten a Dunántúl nyugati, délnyugati részein és az északkeleti határ közelében egy-egy heves zivatar képződését sem lehet kizárni, amelyekhez erősen viharos, óránkénti 90 kilométeresnél erősebb széllökések, nagyobb méretű, két centiméternél is nagyobb jég és lokálisan nagyobb mennyiségű, akár 20-25 millimétert meghaladó csapadék is társulhat. Záporok, illetve leépült zivatarok környezetében is előfordulhatnak óránkénti 70 kilométer feletti széllökések.

Ezek alapján a HungaroMet Zrt. szerdára másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki hevesebb zivatarok veszélye miatt Vas vármegye területére, ahol a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is. Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adtak ki a Dunántúlon Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém, Zala, Somogy, Tolna és Baranya vármegyékre, a keleti határszélen pedig Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyék területére. A tíz vármegyében az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

A HungaroMet azt is jelezte:

szerdán nagyon erős UV-B-sugárzás várható az egész ország területén, az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket.

Hangsúlyozták, fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen. Amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljék az emberek a napozást, és javasolt vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet - tették hozzá.

Címlapkép forrása: Getty Images

