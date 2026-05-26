Hivatalos: előkészítik a 100 ezer forintos támogatást
A kormány előkészíti egy új, 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, amelynek célja a családok szeptemberi kiadásainak csökkentése. A támogatás részleteiről a pénzügyi, oktatási és szociális tárcának kell javaslatot készítenie június közepéig – derül ki a friss Magyar Közlönyből.

A határozat szerint a kabinet egyetért azzal, hogy az iskolakezdés jelentős anyagi terhet jelenthet a családok számára, ezért szükség van egy új támogatási forma kidolgozására. A tervek alapján az intézkedésnél az esélyegyenlőségi szempontokat is figyelembe vennék, vagyis várhatóan olyan rendszer készülhet, amely a rászorulóbb családokat is célzottan segítheti.

A kormány feladata most az előkészítés:

  • a pénzügyminiszternek
  • az oktatási és gyermekügyi,
  • valamint a szociális és családügyi miniszter

bevonásával kell kidolgoznia a részletes javaslatot. Ebben szerepelnie kell annak is, hogy milyen költségvetési forrásból finanszíroznák a támogatást.

A kabinet június 15-ig várja a részletes előterjesztést, így a következő hetekben dőlhet el, pontosan kik és milyen feltételekkel kaphatják meg az iskolakezdési támogatást.

Címlapkép forrása: Getty Images

