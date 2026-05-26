Időben le kell térni az M7-ről egy hármas baleset miatt

Több kilométeres torlódások nehezítik a közlekedést az M0-s autóúton egy műszaki hibás jármű, az M7-es autópályán pedig egy hármas karambol miatt. Mindkét szakaszon jelentős menetidő-növekedésre kell számítani - írja az Útinform.

Az M0-s autóúton az M1-es autópálya felé tartókat egy műszaki hibás jármű akadályozza. A belső sávban rekedt autó az 1-es kilométernél, közvetlenül a csomópont előtt áll. Ezen a szakaszon a feltorlódott kocsisor hossza eléri a 3-4 kilométert.

Eközben az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán, Pákozd és Sukoró között egy baleset bénítja a forgalmat.

Az 50-es kilométernél két kisteherautó és egy nyerges vontató ütközött össze.

A sérült járműveket a tűzoltók már áramtalanították. A helyszínelés idején csak egyetlen sávon lehet haladni, ezért már most több mint két kilométeres torlódás alakult ki. A hatóságok azt javasolják az autósoknak, hogy aki teheti, még Kápolnásnyéknél térjen le a sztrádáról. A baleset helyszínét a 7-es főúton, Sukoró és Pákozd érintésével érdemes elkerülni.

