  • Megjelenítés
FONTOS Hiába a közös ellenség, egyre látványosabban esik egymásnak a két szövetséges olajhatalom
Iráni háború: A béketárgyalások meséjének végére Teherán tehet pontot
Gazdaság

Iráni háború: A béketárgyalások meséjének végére Teherán tehet pontot

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Az Egyesült Államok és Irán között zajló tárgyalások az elmúlt napokban komoly fordulatokat vettek. A felek a háborús fenyegetéstől az optimizmuson át a kiábrándulásig jutottak, miközben a megállapodás körvonalai egyre bizonytalanabbá válnak - közölte a Guardian.

Pénteken még úgy tűnt, hogy a hat hete tartó tűzszünet összeomlik. Donald Trump állítólag az Irán elleni katonai csapások újraindítását fontolgatta. Szombatra azonban meglepő fordulat állt be. Az amerikai elnök bejelentette, hogy "hamarosan" megszületik a megállapodás Iránnal, Marco Rubio külügyminiszter pedig "jó híreket" ígért. Az iráni vezetés azonban gyorsan lehűtötte a kedélyeket, írja egy véleménycikkben Rajan Menon.

A hivatalos média propagandának minősítette Trump bejegyzését, a tisztségviselők pedig számos vitatott pontra hívták fel a figyelmet.

Rajan Menon a New York-i City College nemzetközi kapcsolatok tanszékének emeritus professzora, valamint a Columbia Egyetem Saltzman Háború- és Békeügyi Intézetének vezető kutatója. Társszerzője, Daniel R. DePetris a Defense Priorities kutatója és a Chicago Tribune külpolitikai rovatának rendszeresen publikáló rovatvezetője.

A két fél álláspontja között jelentős szakadék tátong. Washington a Hormuzi-szoros azonnali megnyitását, Irán teljes dúsított uránkészletének elszállítását, valamint az urándúsítás betiltását követeli. Teherán ezzel szemben egy kétlépcsős megközelítést javasol.

Még több Gazdaság

Élőben beszél Magyar Péter az országgyűlésben

Tisza-kormány: Magyar Péter újabb fontos embert nevezett ki, jönnek a szakpolitikai bejelentések

Súlyos piaci manipuláció miatt csapott le a magyar hatóság – A szálak egészen a „gázmaffia”-botrányig vezetnek

Tűzszüneti alkudozás

Az első lépcsőben 60 nappal meghosszabbítanák a tűzszünetet, amelyet Libanonra is kiterjesztenének, és megnyitnák a szorost. Cserébe az amerikaiak feloldanák a tengeri blokádot, elkezdenék a befagyasztott iráni vagyon felszabadítását, illetve enyhítenének a szankciókon.

Már ez az első szakasz is zátonyra futhat,

Izrael ugyanis ragaszkodik ahhoz, hogy megőrizze cselekvési szabadságát libanonban.

Ráadásul nehezen egyeztethető össze Washington szabad hajózásra vonatkozó követelése az iráni lépésekkel. Irán ugyanis május 18-án létrehozta a Perzsa-öbölbeli Szoros Hatóság (Persian Gulf Strait Authority), amely felügyelné a tengeri forgalmat, és díjat szedne a hajóktól.

Nukleáris nem

A második lépcsőben kerülne terítékre az iráni nukleáris program. Washington és Tel-Aviv azt is szorgalmazta, hogy Irán csökkentse ballisztikus rakétáinak számát és hatótávolságát, valamint függessze fel a regionális partnereinek – a Hezbollahnak, a Hamásznak és a jemeni Ansar Allahnak (közismertebb nevükön a húsziaknak) – nyújtott támogatását. Teherán eddig semmilyen hajlandóságot nem mutatott a feltételek teljesítésére, Izrael és amerikai támogatói pedig szinte biztosan tiltakozni fognak, ha Trump engedményeket tesz.

Teherán egyelőre nem árulta el, hogy ezzel kapcsolatban milyen engedményekre hajlandó,

ami viszont irtózatosan fontos lenne, tekintve, hogy Trump eddig több mint hetvenszer jelentette ki, hogy megengedhetetlen, hogy Iránnak nukleáris fegyvere legyen.

Az Egyesült Államok azt követeli, hogy Irán teljes dúsított uránkészletét – vagyis nem csupán a mintegy 450 kilogrammnyi, 60 százalékosra dúsított uránt – távolítsák el az országból. Ezt a követelést Modzstaba Hamenei legfelsőbb vezető a jelek szerint határozottan elutasította. A készlet nemzetközi felügyelet melletti visszahígítása lehetséges kompromisszumot jelenthetne. Trump számára azonban ez sem biztos, hogy elfogadható, mivel a héják már most is az Iránnak tett engedmények miatt támadják.

A nyomásgyakorlás eszközei

Mindkét félnek megvannak a maga nyomásgyakorló eszközei. A háború miatt az olaj- és nyersanyagárak jelentősen megemelkedtek, és az amerikaiak többsége határozottan ellenzi a konfliktust.

Eközben az iráni blokád drasztikusan felhajtotta az élelmiszer- és gyógyszerárakat, ami tömeges üzletbezárásokhoz vezetett a közel-keleti országban. A megállapodás részleteinek bejelentését, amelyet Trump közeli időpontra ígért, a fennálló nézeteltérések miatt már el is halasztották.

A jó irányban Irán van

Még ha végül meg is születik egy átfogó egyezmény, az elemzők szerint annak feltételei inkább Iránnak kedveznének. A katonai erő újbóli bevetése nem garantálna jobb alkupozíciót, hiszen a február 28. és április 8. közötti hadműveletek sem hozták meg a kívánt eredményt. A háború folytatása pedig a félidős választások közeledtével tovább gyengítené az amerikai és a világgazdaságot.

Trump a legjobb esetben is legfeljebb az Obama-kormányzat 2015-ös iráni nukleáris megállapodásához hasonló feltételeket harcolhat ki.

Ez aligha nevezhető sikernek, tekintve, hogy Washington május közepéig 29 milliárd dollárt költött egy eredménytelen háborúra, amely ráadásul felborította a globális gazdaságot.

Kapcsolódó cikkünk

Tüzet nyitottak Trump repülőgépeire: azt mondják, egy MQ-9-es lezuhant

Ennyi volt: megint zúgtak a bombázók Irán fölött

Karnyújtásnyira a megállapodás: Amerika feloldja a blokádot, újraindulhat a forgalom a kulcsfontosságú tengerszorosban

Újabb követelést jelentett be Donald Trump a Közel-Keleten, több országot is felszólított

Iráni béke és MNB kamatdöntés: mi lesz a forinttal a héten?

Elindult egy szuper tanker a Hormuzi-szoroson át

Mindenki a történelmi alkura várt, de Trump olyat posztolt, ami után marad a teljes bizonytalanság

Címlapkép forrása: Roberto Schmidt/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

PR cikk

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Ez is érdekelhet
Itt a világvége, vagy ez még csak a kezdet? Mi is legyen a forint árfolyamával?
Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Tisza-kormány: politikai adok-kapokba keveredett Orbán Anita, interjút adott Magyar Péter
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility