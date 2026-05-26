Itt a világvége, vagy ez még csak a kezdet? Mi is legyen a forint árfolyamával?

Ha az elmúlt közel két évtizednek van árfolyampolitikai tanulsága, akkor az az, hogy a monetáris politikának rövid távú növekedési délibábok kergetése helyett – a nemzetközi tapasztalatokkal és a jogszabályi mandátummal összhangban – az infláció tartósan alacsony szinten tartására érdemes koncentrálnia. A régiós devizák és a forint árfolyammozgásának összevetése alapján – még a legóvatosabb, diplomatikus megfogalmazással is – korainak tűnik arról beszélni, hogy a forinterősödés miatt rövid távon érdemi versenyképességi vagy exportproblémák alakulnának ki. Ez a hosszú és alapvetően adat alapú írás ezt a kérdést járja körül. A forint jövőbeli pályáját továbbra is elsősorban az inflációs kilátásoknak kell meghatározniuk, árfolyampolitikai oldalról a monetáris politikai mozgástér érdemben nem korlátozott. Ebből következően a régió legjobbjaitól elmaradó jövőbeli inflációs teljesítmény sem külső kényszerekből, hanem – az elmúlt évek tapasztalataihoz hasonlóan – elsősorban monetáris politikai hibákból adódhat.

Oscar Wilde-nak tulajdonítják az a szellemes mondást, hogy „Amikor a bankárok vacsorázni mennek, a művészetről társalognak. Amikor a művészek találkoznak, a pénzről beszélgetnek.” Ennek a mondásnak a mai magyar gazdaságpolitikai vitákra alkalmazható változata úgy hangzik, hogy „Amikor a jegybankárok vacsorázni mennek, a termelékenységről társalognak. Amikor a vállalkozók találkoznak, az euró árfolyamáról beszélgetnek.” Ebben az írásban a forint árfolyamának makrogazdasági szempontú elemzéséhez szeretnék hozzászólni, nem foglalkozom az árfolyamok vállalati szintű kezelésének kérdéseivel, holott egy szabadon lebegő árfolyamrendszerben ez is megérne egy misét, különösen a nem euróban kereskedők esetén.

Tagadhatatlan, hogy az új jegybanki vezetés beiktatásával új fejezet kezdődött a magyar monetáris politikai stratégiában, ami az árfolyam alakulására is hatással volt, és ezt tovább erősítette a választási eredmény következtében megnövekedett befektetői optimizmus. A forint az elmúlt egy évben elkezdett nominálisan erősödni, s mivel a megelőző években gyakorlatilag folyamatosan gyengült, nem meglepő, hogy egyes vállalatok és néhány gazdaságpolitikus is elkezdett aggódni a felértékelődés lehetséges negatív hatása miatt.

A való életben a devizaárfolyamok csak egy elemét alkotják egy nagy rendszernek, amely hatással van a gazdasági teljesítményre, így a módszertanilag helyes megközelítés az lenne, ha egy becsült modellen belül tudnánk az árfolyam hatását elkülöníteni és a „helyes” vagy „egyensúlyi árfolyamról” gondolkodni. Sajnos ez a megoldás sem tökéletes a gyakorlatban, mert akkor meg a modell struktúráján és paraméterein vitatkoznánk. Azt mindenesetre fontos jelezni, hogy a számomra elérhető, a magyar devizapiacon is aktív globális nagy bankok, a Goldman és a BNP „egyensúlyi árfolyam” modelljeinek élesen eltérő eredményei vannak a magyar forintra és a környező devizákra is, de erről majd a végén. Mivel ilyen modellem sem nekem, sem a vitában megszólalóknak sincs, így jobb híján érdemes azokhoz az egyszerűbb eszközökhöz nyúlni, amelyeket általában az árfolyampolitika értékelésénél alkalmazni szoktunk.

Ami számomra ebben a vitában a legkülönösebb, hogy sem most, sem korábban nem nagyon jutott eszébe a forintárfolyamról vitát folytató szereplőknek a forint alakulását régiós kontextusba helyezni. Holott nyilvánvaló, hogy történetüket, struktúrájukat tekintve ezek a gazdaságok állnak Magyarországhoz a legközelebb, így az ottani árfolyamalakulásokból kiolvasható tanulságok lehetnek számunkra a legrelevánsabbak. A vita tipikusan valamilyen „ideális” nominális euró árfolyamról szól – bár volt olyan megszólaló is, aki a dollár alakulását kérte számon a monetáris politikán -, holott a közgazdasági elmélet valódi befolyásoló tényezőnek valamilyen (reál)effektív árfolyampálya alakulását tekinti.

Amikor az árfolyam alakulását vizsgáljuk, soha nem valamelyik kitüntetett devizával szembeni elmozdulást elemezzük, hanem az adott ország kereskedelmi partnerei súlyozott átlagárfolyamához viszonyítunk, ezt hívjuk az effektív árfolyamnak. Ez a választás regionális keretben azért is megkerülhetetlen, mivel a 11 volt szocialista ország közül hétben már euró van, így azok euróval szembeni nominális alakulása amúgy sem lenne értelmezhető.

Az adatok forrása Darvas Zsolt havonta frissülő adatbázisa, amely letölthető a Bruegel honlapjáról.

Az ott megtalálható adatok közül a nominális és a reálárfolyamok esetében is a legszélesebb, a 120 legnagyobb kereskedelmi partner alapú árfolyamokat fogjuk használni, az adatok a 2007 decemberhez képest történő árfolyamváltozást mutatják.

A 2007 végi bázis több szempontból is jó kiindulópontnak tekinthető a mi esetünkben is. Egyrészt jól illusztrálja a 2008-as pénzügyi válság hatását az egyes devizákra, amely következtében 2008 után nagyobb valószínűséggel látunk az egyensúlyi árfolyamhoz közelebbi árfolyamokat, mint előtte, másrészt ez már elég távol van ahhoz, hogy amennyiben a kiinduló pont egyes országok esetében mégis egy jelentős egyensúlytalansági helyzet lenne, a kiigazodás vélhetően már az elmúlt majdnem 20 évben megtörténhetett volna és ez felfedezhető lenne az adatokban is.

Kezdjünk a nominál effektív árfolyamok alakulásával, mert ez is számos tanulsággal szolgálhat a monetáris politikák karakteréről. Az 1. ábra a régió nominál effektív árfolyamainak alakulását mutatja 2007 decemberétől 2026 áprilisáig. Egyértelműen látszik, hogy

2007 vége óta a régió nominálisan legjobban leértékelődő devizája a magyar forint volt,

effektív értelemben az elmúlt egy év nominális felértékelődése ellenére is körülbelül 30%-os leértékelődést mutat. Az euróhoz kötött/eurózónás régiós devizák ezen időszak alatt átlagosan 10 %-kal értékelődtek fel. A jelzett időszakban a nominálisan legjobban felértékelődő deviza a bolgár volt, amely azért lehet meglepő sokak számára, hiszen a leva az eurót megelőzően is, 1998 óta az euróhoz volt kötve egy valutatanácson keresztül, így az euróhoz képest egyáltalán nem mozdult el. Pont a bolgár példa mutatja, hogy miért az effektív, azaz a kereskedelmi partnerek devizájához képest számított értéket kell használni, hiszen itt nyilván a nagy kereskedelmi partnereik – Törökország, Oroszország - devizáinak euróval szembeni elmozdulása okozta a leva/ bolgár euró nagy effektív nominális felértékelődését, nem a leva euróval szembeni mozgása.

Az ábrán a felfele irányuló elmozdulás felértékelődést, a lefele irányuló elmozdulás leértékelődést jelez. A vonalak sorrendje a teljes időszaki felértékelődési rangsor alapján van, így könnyen leolvasható az országok sorrendje a teljes felértékelődés alapján. (Ez minden soron következő ábra esetében is így lesz az olvashatóság megkönnyítés érdekében.)

Ha csak a régió szabadon lebegő valutáinak alakulására vagyunk kíváncsiak, ahol a helyi monetáris hatóságoknak lehetőségük volt közvetlenül beavatkozni a devizaárfolyam alakulásába a 2. ábrát érdemes nézni.

A régió lebegő devizáinak alakulás látványosan eltérő monetáris stratégiákat mutat, annak ellenére, hogy névlegesen mind a négy országban inflációs célkövetéses rendszert alkalmaznak. A 2008-as válság során minden a négy ország engedte a devizája gyengülését, de aztán nagyon eltérő módon viselkedtek. A cseh és a lengyel jegybank láthatóan aktívan használta az árfolyampolitikát, ez különösen látványos a 2022-es ukrán-orosz háború kitörése után, ahol a nominális felértékelődéssel is küzdöttek a háború inflációs hatásainak mérséklése érdekében.

Az ábráról jól látható, hogy ami nálunk most zajlik, az sokkal hamarabb bekövetkezett már Cseh- és Lengyelországban, de a mostani magyar fordulat ellenére a forint árfolyam nominálisan sokkal leértékeltebb marad még a román lejnél is, amely inkább egy nominális árfolyamkövető rendszer jellegzetességeit mutatja, mint inflációs célkövetést.

Amikor az árfolyampolitikát elemezzük, akkor a nominális árfolyam csak kiindulópont,

gazdasági hatását tekintve az úgynevezett reálárfolyam a releváns, amely figyelembe veszi nem csak a nominális árfolyamok elmozdulását, hanem a relatív árak („inflációs különbözetek”) alakulását is.

Relatív ár sokféle van, leggyakrabban általában a fogyasztói árindex alapú reálárfolyamot nézzük, amely gyorsan, havi szinten előállítható és figyelembe veszi a kereskedelmi partnerekkel szembeni súlyozott inflációs különbségeket is. A másik ilyen gyakran nézett és fontos relatív ár az egység munkaköltség, amely figyelembe veszi a termelékenységgel korrigált munkabérek alakulást is, de ez tipikusan nagyobb késéssel, negyedéves alapon és a kereskedelmi partnerek egy szűkebb körére áll elő.

Felzárkózó országokban a reálárfolyam „tankönyvileg” felértékelődő pályát követ, de megnézve a régiós devizák árfolyam alakulását, meglehetősen vegyes kép tárul elénk. A 3. ábrán jól látható, hogy a vizsgált időszakban a forint nem csak nominálisan, hanem reálértelemben is a legnagyobb mértékben alulteljesítő a régiós devizák közül. Az elmúlt egy év (körülbelül 10%-os) reálfelértékelődése ellenére a reáleffektív árfolyam még csak most közelíti a 2007 végi szintet, miközben ehhez képest mindenki más felértékeltebb ma már.

Míg a nominális árfolyamok alapján a bolgár deviza értékelődött fel a legnagyobb mértékben, a fogyasztói árakkal korrigált reálárfolyamok alapján ezt az észt deviza mondhatja el magáról, ami azt mutatja, hogy a monetáris politika mellett a gazdaságpolitika egyéb elemei is jelentős befolyással lehetnek a reálárfolyam alakulására. Ami az ábrán különösen érdekes, hogy a horvát és a szlovén deviza gyakorlatilag stabil tudott maradni reál értelemben ezen az időtávon is, annak ellenére, hogy mind a két országban folytatódott a felzárkózás az EU átlagához, különösen a horvátok esetében, ahol ez a magyar felzárkózásnál is gyorsabb volt.

Mivel a nominális árfolyam alakulásának van hatása az árak és a bérek alakulására is, itt van egy endogenitási probléma is, azaz a két változó kölcsönösen oda-vissza hat egymásra, így az oksági viszony meghatározása nem triviális. Az mindenesetre látható, hogy

a forintot ebben az értelmezési keretben nem az inflációs különbség miatt kellett leértékelni, hiszen, ha ez lett volna a mozgatórugó, akkor a reálárfolyam stabil maradt volna és nem értékelődött volna le.

A reál leértékelődés ugyanis definíció szerint azt mutatja, hogy a nominális leértékelődés az inflációs különbségnél nagyobb volt. Arra, hogy valami ilyesmi történhetett utal a 4. ábra is, ahol - a rendelkezésre álló adatok hiánya miatt - az eurózóna és a magyar fogyasztói kosár legfontosabb piaci árazású elemeinek euróban kifejezett árszintjeit vetjük össze. A 4. ábrán jól látható, hogy a szolgáltatások, iparcikkek és élelmiszerek euróban kifejezett magyar árai egy gyors és volatilis felzárkózás után 2013-14 környékén szintjükben stabilizálódtak és a volatilitásuk is jelentősen lecsökkent. Ez nem túl meglepő az iparcikkek, de még az élelmiszerek esetében sem, hiszen a belföldi árak közvetlenül versenyeznek az európai árakkal. Ami igazán meglepő, hogy a forint 2019-es gyengülése nem ment teljesen át ezekbe az árakba sem, így az euróban kifejezett magyar iparcikk és élelmiszer árak csökkentek is. Ez a helyzet csak az energiaárak 2022-es megemelkedése után „állt helyre”, az iparcikk árak visszaálltak a 2013-2018 közötti arányukra, az élelmiszerek jelenleg még ennél magasabb szinten stabilizálódtak, de a szolgáltatás árak euróban kifejezve sokkal jobban drágultak, mint az euró zónában, ezért is indult meg a reálfelértékelődés. Itt az igazi nagy kérdés, hogy mit tekinthetünk egyensúlyi, vagy természetes fejleménynek, ennek függvényében fog alakulni a jövőbeli infláció és a reálárfolyam is.

Az egész időszakra vonatkozó tartós leértékelődés felveti azt a kérdést, hogy nem lehet-e ez a magyar gazdaság gyenge teljesítményének természetes következménye. A válasz valószínűleg az, hogy nem, mivel a magyar gazdasághoz hasonló növekedési teljesítményt mutató bolgár, horvát és román deviza ennek ellenére simán felértékeltebb tudott lenni. A termelékenység alakulásának szokásosan használt mutatója a teljes tényező-termelékenység (Total Factor Productivity, TFP), - amely a munkaerő és a tőkeállomány változásának hatásával is korrigált termelékenységi mutató - is hasonló képet mutat, a magyar reálárfolyam régiótól eltérő viselkedése biztos nem a termelékenységi különbség alakulásának a következménye, amit az 5. ábra jól mutat.

A magyarázatot ott érdemes inkább keresni, hogy egy bizonyos nominális stabilitás mellett a nominális árfolyam változása csak lassan megy át teljes mértékben az árakban, így a nominális változás legnagyobb része tartósan megjelenhet a reálárfolyamban is. Ez a megfigyelés összhangban van azzal a nagy devizák esetében megfigyelt jelenséggel, hogy a félreértékeltségek tartósan fent tudnak maradni jelentősebb negatív hatások nélkül, az egyensúly felé való elmozdulás legfontosabb csatornája a nominális árfolyam időbeli alakulása. Ebben az értelmezési keretben,

amit az elmúlt egy évben láttunk, a fundamentumokkal eddig sem magyarázható magyar árfolyampolitika korrekciója, melynek eredményeképpen a forint most mozdult el az egyensúlyi szintje irányába, összhangban azzal, ami a többi országban is történt.

A 6. ábra a szabadon lebegő régiós devizák reálárfolyam alakulását mutatja. Az ábráról jól látható, hogy a cseh jegybank minőségileg más politikát követett, aktívan használta az árfolyamot is az infláció megfékezésre, a román lejjel és a lengyel zlotyval szemben így a cseh korona az időszakban kb. 20%-kal, a magyar forinttal szemben közel 30 %-kal lett felértékeltebb. Érdemes ezeket a számokat fejben tartani, amikor a felértékelődés potenciális növekedési és az export hatását akarjuk értékelni.

Mivel a reálfelértékelődés nem csak a nominális felértékelődés, hanem a kereskedelmi partnereknél magasabb infláció következtében is kialakulhat, érdemes a két komponenst elkülöníteni. A 7. ábra mutatja a relatív árszínvonal különbségeket ezekre az országok nézve. Itt jól látható, hogy a teljes időszakon a román relatív infláció volt a legmagasabb, ezt sokáig szorosan követte a magyar, inflációs szempontból azonban a 2022-es energiaár sokk Magyarországot rosszabbul érintette, mint mindenki mást – önmagában érdekes kérdés, hogy hogyan volt lehetséges ez -, így a magyar inflációs különbség volt egy időre a legmagasabb a régióban és valószínűleg a forint felértékelődésére is szükség volt ahhoz, hogy ez ne maradjon így.

Az önálló monetáris politikát folytató országok árszínvonal különbsége, amit a 8. ábrán látunk azt mutatja, hogy a lengyel, de különösen a cseh politika arra törekedett, hogy ne alakulhasson ki jelentős inflációs különbség a kereskedelmi partnerekkel szemben. 2017 végétől a policy mix jól láthatóan már túl laza volt, így a relatív infláció a Covid és az ukrán-orosz háború előtt már ott is elkezdett növekedni. Nem meglepő, hogy a nagyon alacsony infláció ellenére, a cseh jegybank elnöke azt az időszakot egyértelműen monetáris politikai hibának tekinti, amelynek árát a Covid és a háború után fizették meg.

Ezt a mércét alkalmazva azt láthatjuk, hogy a magyar monetáris politika 2012 végéig is túl laza volt, 2012 után ugyan már nem engedte az inflációt tovább emelkedni, de nem is korrigált, mint a lengyelek, de 2016 után egyértelműen a lovak közzé dobta a gyeplőt.

A fent említett endogenitási probléma értelmében, ha a mindenkori reálárfolyamot tekintjük a kiindulópontnak, akkor arra a következtetésre jutunk, hogy

ugyanaz a reálárfolyam-pálya egy hiteles monetáris politika esetén sokkal kisebb leértékelődés és sokkal kisebb infláció mellett is megvalósulhatott volna a magyar esetben,

hasonlóan a csehekhez és a lengyelekhez, és az elmúlt egy év monetáris politikája ezt a nominális divergencia folytatódását szándékozta megakadályozni.

Munkaköltség

A fogyasztói árindex alapú reálárfolyam mellett érdemes rátekinteni az egység munkaköltség alapú reálárfolyamokra is.

Ezen adatok forrása az Európai Bizottság ár- és költség-versenyképességi jelentése. Ez az adat negyedévente áll csak elő és a jelentős késés miatt jelenleg még csak 2025Q4-ig elérhető. A kereskedelmi partnerek köre is sokkal szűkebb, itt a 27 EU tagon túl az EU 10 legnagyobb kereskedelmi partnerét veszik figyelembe.

Amint a 9. ábrán jól látható, az egység munkaköltség alapon a legfelértékelődőbb az észt deviza volt, a legkevésbé felértékelődőbbek a horvátok voltak. A két szélső eset között kb. 65%-os különbség van, tehát izgatottan várjuk, hogy hogyan fog ez megjelenni az észt és a horvát export dinamikájának különbségében.

A régió szabadon lebegő devizái közül a cseh korona értékelődött fel a legjobban, ezt szorosan követi a román lej. A magyar forint a jelenlegi gyors felértékelődés ellenére is nagyjából szinten maradt, az ezt megelőző időszak reálleértékelődésének következtében.

A fogyasztói árindex alapú reálárfolyamhoz hasonlóan az egység munkaköltség alapú mutató esetében is képesek vagyunk az alkotóelemeket elkülöníteni, ezt mutatja a régióra a 11. és a szabadon lebegő devizájú országokra a 12. ábra.

Az önálló monetáris politikával rendelkező országok esetén Románia kivételével 2017 közepéig a nominális egység munkaköltségek nagyjából hasonlóan alakultak, onnantól elkezdődött egy lassú divergencia az egység bérekben, de 2021-ben éles váltást látunk, a lengyelek stabilizálódtak és összeértek a csehekkel, míg a magyar relatív egység bérek gyorsan kezdtek el nőni.

Export

Még a (reál)árfolyamok sem önmagukban érdekesek, hanem a gazdaságpolitikai mix részeként, de az adatokból következtethetünk arra, hogy valójában a (reál)árfolyam(ok)nak mekkora hatása is lehet az exportra és a versenyképességre. Nézzük először a szélsőséges eseteket. Mind a fogyasztói ár alapú, mind az egység munkaköltség alapú reálárfolyamok esetében a legfelértékelőbb országok Észtország és Litvánia volt, míg a legkevésbé felértékelő a fogyasztói árindex alapú reálárfolyam esetében Szlovénia és Horvátország, míg az egység költség alapú reálárfolyam esetében Horvátország és Magyarország.

Amint a 13. ábra mutatja, az időszak egészében az export Romániában és Litvániában nőtt a leggyorsabban. Az ábráról jól látszik, hogy a balti országok esetében (ahol Oroszország és Ukrajna is nagy kereskedelmi partner volt) a 2022-es visszaesés a legnagyobb a háború miatt, e nélkül Litvánia mutatta volna a leggyorsabb exportnövekedést is. A másik nagy felértékelő Észtország csak a csehekkel, magyarokkal, horvátokkal és szlovákokkal megegyező exportnövekedésre volt képes. A leglassabban Szlovéniában tudott az export növekedni.

A fenti tények elég jól körülhatárolják a reálárfolyam lehetséges hatását az exportra. Óvatosan úgy fogalmazhatunk, hogy vélhetően nem ez a legfontosabb tényezője az exportnak, ellenkező esetben a nagy felértékelődők nem tudnának ilyen gyorsan nőni, és az sem fordulhatna elő, hogy hasonló export teljesítmény nagyon eltérő reálárfolyam alakulás mellett is lehetséges volna. Kivéve persze, ha minden reálárfolyam-elmozdulást egyensúlyinak tekintünk, de akkor meg egyáltalán nem érdemes a nominális árfolyamokról beszélni.

Az önálló monetáris politikával rendelkező országok adatainak elemzése is szolgáltathat további érdekes információval. A legérdekesebb az, hogy a cseh, magyar és szlovák exportdinamika nagyon hasonló a nagyon eltérő monetáris politikai rezsimek ellenére. Szlovákia itt csak azért érdekes (annak ellenére, hogy nincs önálló devizája és monetáris politikája sem), mert láthatóan a szlovák és cseh exportteljesítmény praktikusan nem különbözik egymástól a lényegesen különböző nominális árfolyampolitikák ellenére.

Az export alakulása miközben fontos, de csak egy eleme a növekedési (GDP) és a jóléti (EU PPS GDP) teljesítmény alakulásának, amit most nem fogok az árfolyam alakulás fényében vizsgálni. Elég annyit megjegyezni, hogy egy korábbi Portfolio-cikkem továbbfejlesztett változata szerint a gazdaságpolitika által közvetlenül befolyásolt GDP növekedési teljesítménye alapján is Litvánia volt a legsikeresebb az 1995-2026 közötti időszakban, míg Magyarország ebben az időszakban a 11 ország közül a 9. legjobb teljesítményt tudja felmutatni, amint azt az 1. táblázat mutatja. A folytatott árfolyampolitika jóléti szempontból is negatív volt, mivel csökkentette a kimutatott EU PPS alapú GDP-t abszolút értékben és a régióhoz viszonyítva is a becsléseim alapján.

Az írás elején említettem, hogy a Goldman Sachs és a BNP is becsül modellek segítségével egyensúlyi árfolyamokat, ahol a kamatkülönbségen és az inflációs különbségen túl számos egyéb makrogazdasági változót is figyelembe vesznek. A Goldman modell alapján számított értékeltségek alakulását mutatja a 15. ábra.

A pozitív számok túlértékeltséget, a negatív számok alulértékeltséget mutatnak.

Az ábra alapján a cseh korona 2018 eleje óta praktikusan végig túlértékelt volt, és ez az érték az elmúlt három évben 20% körüli, míg a lengyel zloty és a magyar forint egy 10 % körüli alulértékeltségből indulva jutott el a mai 10 % körüli túlértékeltséghez. Az itt mutatott dinamika nagyon hasonló ahhoz, amit a reálárfolyamok összehasonlításából kaptunk, annak a plusz modell feltevés elfogadásával, hogy 2017 vége, 2018 eleje az az időszak, amikor a három deviza fundamentális értékeltsége praktikusan megegyezik.

A BNP BEER+ indexe csak 2024 vége óta számítódik, s amint a 16. ábrán látható egyik deviza esetében sem mutat szignifikáns és tartós félreértékeltséget. Ez ellentmondani látszik mind a reálárfolyamok alapján alkotott képnek, mind a Goldman elemzésnek, de az ellentmondás inkább látszólagos, mivel az értékeltségi dinamikák itt is többé kevésbé a reálárfolyamoknál látottaknak megfelelően mozog, ha elfogadjuk azt a modell feltevést, hogy 2024 vége mind a három deviza esetében egy fair értékeltségről indul.

A fenti, látszólag ellentmondó mutatók jól mutatják, hogy az igazi probléma annak megtalálása, hogy mikor is tekinthetünk egy devizát fair módon értékeltnek, és ezt a problémát a modellek sem oldják meg automatikusan. A modellekből a fair szint helyett itt is sokkal inkább az időbeli elmozdulás irányára és nagyságára kapunk egy részletesebben alátámasztott képet. Arkhimédészhez hasonlóan, akinek, ha adtak volna egy fix pontot, úgy ki tudta volna mozdítani a világot a sarkából, amennyiben valaki a múltban tud adni egy egyensúlyi árfolyam pontot, úgy mi is meg tudjuk mondani a rendelkezésre álló eszközökkel, hogy az idő múlásával ehhez a ponthoz közelebb kerültünk, vagy távolodtunk tőle. Ezt a problémát ebben az írásban úgy kezeltük, hogy ugyan nem tudjuk, hogy mikor volt fair értékeltsége a devizáknak, de hosszú időszakokat elemezve egy jelentős, fenntarthatatlan árfolyampolitika hatása csak megjelent volna a számokba, így a relatív elmozdulások is hasznos információkat szolgáltatnak számunkra monetáris politikai és versenyképességi kérdések megválaszolására, a rendelkezésre álló tényleges mozgástér mértékére.

Konklúzió

A fenti elemzés azt mutatja, hogy a nominális árfolyam potenciális hatása a magyar gazdaságpolitikai vitákban jelentősen túlbecsült. A közjót véleményem szerint az szolgálja a legjobban, ha a monetáris politika arra koncentrál, ami világosan a feladata, a nominális stabilitás fenntartására és nem versenyképességi délibábokat kerget, mint a 2025-öt megelőző időszakban. Az, hogy mi fog történnie a forinttal, - ha elfogadjuk a nominális stabilitást, mint jegybanki célt -, azon kellene múlnia, hogy inflációs hatását tekintve mi fog történni a nagyvilágban és milyen irányultságú lesz a kormányzati gazdaságpolitika. Az első tényező esetében ma még csak a megnövekedett bizonytalanság a biztos, ami jól látszik a fejlett országok hosszú kötvényhozamainak 50 bázispontos emelkedésében február vége óta, míg a második tényezőről ma még nem rendelkezünk kézzelfogható információkkal, így mind a két tényező óvatosságra int ebben a pillanatban.

