Itt az MNB friss kamatdöntése!
Az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,25%-on tartotta az alapkamatot kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. A szakértők többsége júniusban már kamatcsökkentésre számít, így érdekes lehet a délutáni kommunikáció is.
Továbbra is 6,25%-on marad az alapkamat – döntött kedden a Monetáris Tanács. A jegybank döntéshozó testülete így február óta ismét nem nyúlt a kondíciókhoz.

Beharangozó cikkünkben már kitértünk arra, hogy harapófogóban volt a Monetáris Tanács. Ha ugyanis csak a jelenlegi helyzetet vennénk figyelembe, akkor az alacsony, mindössze 2,1%-os infláció és az utóbbi hetekben látott erős forintárfolyam mellett minden adott lett volna a kamatcsökkentéshez. Ugyanakkor az inflációs kilátások nem ennyire szépek, a legtöbb elemző és az MNB várakozása szerint az év végére újra 5% körül lehet az áremelkedési ütem.

Ebben a környezetben kellett a megfelelő egyensúlyt megtalálnia a jegybanknak. Az elemzők arra számítanak, hogy a jelenlegi tartás után

júniusban megnyílhat az út a kamatcsökkentés előtt.

Főleg akkor, ha a következő hetekben pozitív hírek érkeznek a közel-keleti háborúval kapcsolatban, illetve tartós lesz a magyar eszközök erősödése, csökken a kockázati felárunk.

A Monetáris Tanács legközelebb június 23-án ül össze, addig még kamatdöntő ülést tart a Fed és az EKB is, utóbbi jegybank esetében ráadásul kamatemelésre számít a piac. Vagyis az MNB-nek most van lehetősége megvárni a nagy fejlett jegybankok döntéseit, azokat is figyelembe tudja venni a következő alkalommal. Ráadásul júniusban friss Inflációs Jelentést is publikál a jegybank, melyben értékelhetik az elmúlt időszak fejleményeit.

Ugyanakkor egy esetleges júniusi kamatvágást már ma elkezdhet előkészíteni az MNB, éppen ezért tartogathat izgalmakat Varga Mihály elnök 15 órai sajtótájékoztatója és a tanács ugyanekkor megjelenő közleménye.

A további eseményekről és az esetleges piaci hatásokról a Portfolio élőben beszámol majd.

