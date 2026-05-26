Itt az MNB Közleménye!

A mai nap az MNB változatlanul 6,25%-on tartotta az alapkamatot. A Közleményből pedig kiderül, hogy a jegybanknak egyszerre kell a gyorsan változó nemzetközi helyzeztre és a hazai folyamatokra is figyelnie. Előbbi esetében az emelkedő kamatvárakozások és az iráni konfliktus nehézségei a fontos tényezők. Hazai fronton viszont a jegybank kiemeli, hogy "a kockázati megítélés javulásának tartósságát többek között az európai uniós forrásokra, a költségvetési pályára és az eurobevezetésre vonatkozó várakozások befolyásolják." A fő üzenet változatlan: előtérben a geopolitikai kockázatok és továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikára van szükség.
Az alábbiakban a teljes Közleményt közöljük, a kiemelések tőlünk származnak.

Közlemény a Monetárs Tanács üléséről

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. A jegybank elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi stabilitás fenntartását és a Kormány gazdaság-, illetve környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos politikáját.

A geopolitikai feszültségek kedvezőtlenül hatnak a globális inflációs és növekedési kilátásokra. A világpiaci olajárak és az európai gázárak változatlanul meghaladják az iráni konfliktus előtti szinteket, miközben a hazai eszközök kockázati felára érdemben mérséklődött a márciusi Inflációs jelentés óta.

A kockázati megítélés javulásának tartósságát többek között az európai uniós forrásokra, a költségvetési pályára és az eurobevezetésre vonatkozó várakozások befolyásolják.

A globálisan meghatározó és a régiós jegybankok nem változtattak a kamatkondíciókon az elmúlt hónap során. A kamatvárakozások felfelé tolódtak. A piacok az idei évre az Európai Központi Bank és a régiós jegybankok részéről emelkedő, míg a Federal Reserve esetében változatlan kamatszintet áraznak. A fejlett piaci hosszú hozamok emelkedtek.

2026 első negyedévében a magyar gazdaság 1,7 százalékkal nőtt éves összevetésben. Márciusban a kiskereskedelmi forgalom és az ipari termelés egyaránt bővült. A munkanélküliségi ráta nemzetközi összevetésben továbbra is alacsony.

A hazai konjunktúra erősödését a tavalyi évhez hasonlóan 2026-ban is elsősorban a háztartások fogyasztása támogatja. Az elmúlt évek kapacitásbővítő beruházásai segítik az ipari export bővülését. A folyó fizetési mérleg egyenlege idén átmenetileg csökken, majd fokozatosan emelkedik.

2026 áprilisában a fogyasztói árak 2,1 százalékkal emelkedtek, míg a maginfláció 2,2 százalékon alakult. Mindkét adat alacsonyabb volt a márciusi Inflációs jelentés előrejelzésénél, az infláció így a toleranciasáv alsó széle közelében alakult. A vállalati árvárakozások emelkedtek, de továbbra is visszafogott dinamikát jeleznek. A lakossági inflációs várakozások tovább mérséklődtek.

A beérkező adatok mérsékeltebb inflációs kilátások irányába mutatnak. Az erősebb forint, valamint a szabályozott üzemanyagárak és árréskorlátozások kivezetésének elhalasztása mérsékli az áremelkedés ütemét. Ugyanakkor a magas világpiaci energia- és nyersanyagárak felfelé mutató inflációs kockázatot jelentenek.

A Tanács megítélése szerint az inflációs kilátások érdemben javultak, ugyanakkor a bizonytalan világgazdasági környezet óvatos monetáris politikai megközelítést indokol.

Az inflációs várakozások horgonyzásához, és ezáltal az árstabilitási cél eléréséhez elengedhetetlen a hazai pénzügyi piacok, kiemelten a devizapiac stabilitásának fenntartása. Az inflációs kilátásokat övező bizonytalanság a következő időszakban beérkező adatok és gazdaságpolitikával kapcsolatos információk ismeretében csökkenhet. Az inflációs pályát alakító tényezők összességét a júniusi Inflációs jelentés átfogóan értékeli.

A Monetáris Tanács mai ülésén az alapkamatot 6,25 százalékon tartotta. Az O/N betéti kamat 5,25 százalékos és az O/N hitelkamat 7,25 százalékos szintje is változatlan maradt. A jegybank továbbra is pozitív reálkamatot biztosít az inflációs cél fenntartható elérése érdekében.

A Monetáris Tanács elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett. A geopolitikai feszültségekből fakadó inflációs kockázatok továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé. A döntéshozók megítélése szerint az árstabilitás szigorú monetáris kondíciók mellett érhető el. A Tanács folyamatosan értékeli a beérkező makrogazdasági adatok és a pénzügyi piaci folyamatok inflációs kilátásokra gyakorolt hatásait, valamint a kockázati felár csökkenésének tartósságát, melyek alapján körültekintően és adatvezérelten dönt az alapkamat mértékéről.

