Japán tárgyalna a Mercosur országokkal

A Nikkei beszámolója szerint Japán gazdasági partnerségi tárgyalásokat kezdeményez a dél-amerikai Mercosur kereskedelmi tömbbel. A szigetország célja, hogy alternatív olajforrásokat és kritikus fontosságú nyersanyagokat biztosítson magának, emellett pedig kedvezőbb vámtarifákat érjen el az autóipar számára.

A japán kormány a Mercosur valamennyi tagállamával – Brazíliával, Argentínával, Uruguayjal, Paraguayjal és Bolíviával – megállapodást kíván kötni.

Tokió lépése mögött két fontos stratégiai szempont húzódik meg.

Egyrészt a Hormuzi-szoros térségében tapasztalható hajózási zavarok veszélyeztetik a nettó olajimportőr ország energiaellátását. Emiatt Japán aktívan keresi a Közel-Keleten túli beszerzési forrásokat.

Másrészt a nyugati országokhoz hasonlóan Japán is csökkenteni akarja a Kínából származó ritkaföldfémektől való függőségét. Peking ugyanis szinte teljesen monopolhelyzetben van ezen a piacon.

Forrás: Reuters

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat...

