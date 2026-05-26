Jön a kegyelmi botrányt vizsgáló bizottság
MTI
A képviselők határoztak a kegyelmi botrány felelőseit, továbbá a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról az Országgyűlés keddi ülésén. A képviselők fenntartották Kocsis Máté mentelmi jogát.

Vizsgálóbizottságot hoztak létre a kegyelmi botrány felelőseinek feltárására

Az Országgyűlés 147 igen, 42 nem 2 tartózkodó szavazattal döntött a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság felállításáról. A Tisza-frakció által kezdeményezett vizsgálóbizottság feladata feltárni, hogy

a bicskei kegyelmi ügyben miként működött a köztársasági elnöki kegyelmi döntés előkészítése, az igazságügyi miniszteri ellenjegyzés, valamint az a politikai és informális lobbihálózat, amelynek eredményeként K. Endre kegyelmet kaphatott

- olvasható a benyújtott határozati javaslatban.

A vizsgálóbizottság feladata megvizsgálni, hogy a köztársasági elnöki kegyelmi döntés előkészítése, az igazságügyi miniszteri ellenjegyzés, valamint a kegyelmi döntéshozatal intézményi és eljárási rendje megfelelt-e a jogállamiság, az átláthatóság, a gyermekvédelmi szempontok és a közérdekű állami döntéshozatal követelményeinek.

Feladata továbbá feltárni, hogy kormányzati és pártpolitikai háttérszereplők, továbbá az esetleges külső közbenjárók milyen szerepet játszottak a kegyelmi döntés meghozatalában, milyen informális vagy formális lobbitevékenység érvényesült a döntéshozatali folyamat során, valamint hogy megkerülték-e a rendes hivatali és szakmai döntés-előkészítési mechanizmusokat.

A bizottság a feladatával összefüggésben meghallgatásokat tarthat és iratokat kérhet be. A kért adatokat mindenki köteles a bizottság rendelkezésére bocsátani, valamint köteles a bizottság előtt megjelenni. A vizsgálóbizottságnak tevékenységéről december 31-ig jelentést kell készítenie.

A hattagú bizottságba a Tisza Párt képviselőcsoportja 3, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk 1-1 tagot jelölhet. A bizottság elnökére a Tisza Párt, 1-1 alelnökére a Fidesz és a Mi Hazánk tehet javaslatot.

Vizsgálóbizottság jön létre a gyermekvédelem rendszerszintű válságának feltárására

Az Országgyűlés 125 igen, 24 nem, 23 tartózkodó szavazattal elfogadta a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló javaslatot.

A Tisza-frakció által kezdeményezett, a kegyelmi ügytől elkülönülő, hattagú gyermekvédelmi vizsgálóbizottság célja a magyar gyermekvédelmi rendszer strukturális, finanszírozási, fenntartói és személyi válságának feltárása. A vizsgálat kiindulópontja, hogy több mint 21 ezer gyermek él szakellátásban, miközben a nevelőszülői hálózat kapacitáshiánya, az intézmények alulfinanszírozottsága, a méltatlan infrastruktúra, a szakemberhiány és a jelzőrendszer elégtelen működése súlyosan veszélyezteti a gyermekek biztonságát és alapvető jogait.

A bizottság feladata nem egyedi büntető- vagy hatósági ügyek vizsgálata, hanem annak feltárása, hogy az állam, a fenntartók, a gyámhatóságok, az egészségügyi, oktatási, rendészeti és gyermekjóléti szereplők közötti együttműködés miért nem képes megelőzni a bántalmazást, elhanyagolást és intézményi kiszolgáltatottságot, valamint hogy a meghirdetett forrásbővítések valódi rendszerszintű javulást eredményeztek, vagy csupán válságkezelő beavatkozások maradnak. A bizottságba három tagot delegál a Tisza és 1-1 tagot a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk, a testület tevékenységéről 2026. december 31-ig jelentést készít.

Az Országgyűlés fenntartotta Kocsis Máté mentelmi jogát

Az Országgyűlés kedden nem szavazta meg Kocsis Máté (Fidesz) mentelmi jogának felfüggesztését 9 igen, 178 nem és 5 tartózkodás ellenében.

A parlament honlapján közzétett általános indoklás szerint a Pesti Központi Kerületi Bíróság indítványozta a politikus mentelmi jogának felfüggesztését, miután az országgyűlési képviselővel szemben nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétsége miatt egy magánszemély, egy nyugalmazott bíró tett feljelentést januárban.

A feljelentésben az áll, hogy 2025. december 23-án 20.29 órakor egy, a Facebookon megjelent 50 másodperc hosszúságú videóban Kocsis Máté országgyűlési képviselő a feljelentő becsületének csorbítására alkalmas kijelentéseket tett, mint például azt, hogy "ilyen alkoholmámoros bulikon szokta befolyásolni a saját fia érdekében a kollégákat". A bejegyzésben szereplő videót 2026. január 14-ig mintegy 223 ezer alkalommal tekintették meg.

A feljelentés szerint az idézett közlésrészlet lényegében azt az állítást hordozza, hogy egyes bírósági döntések a sértett jogszerűtlen közrehatása folytán keletkeznek.

Sasi-Nagy Edit (Tisza) a mentelmi bizottság elnöke jelezte: a feljelentett országgyűlési képviselő által tett kijelentések olyan súlyúak, hogy a sértettnek jelentős érdeksérelmeket okozhattak, továbbá sérelmezett állításokban foglalt cselekmények a sértett részéről bűncselekmény elkövetésének gyanúját is sugallták.

Ennek ellenére a mentelmi jog fenntartását indítványozta a mentelmi bizottságnak, ami megfelel a bizottság korábbi ciklusokban a magánvádas ügyek nagy részében követett gyakorlatának.

Jelezte, meggyőződése, hogy a mentelmi jog kiadását a közvádas büntetőeljárásokra kell fenntartani, ahol az állam lép fel büntető igényével.

A szavazást megelőzően, a mentelmi bizottság keddi ülését követően Sasi-Nagy Edit (Tisza), a testület elnöke az MTI kérdésére elmondta: a bizottság egyhangúlag döntött úgy, hogy azt javasolják a parlamentnek, tartsa fenn a képviselő mentelmi jogát.

További kérdésre közölte: a bizottság a jövőben főszabályként azt az eljárást kívánja követni, hogy magánvádas ügyekben fenntartják a mentelmi jogot, míg közvádas ügyekben megfontolják a felfüggesztést.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

