Kelenföldi tűzeset: azonnali átvizsgálás indul
Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató elrendelte az Astride típusú mozdonyok soron kívüli átvizsgálását, miután hétfőn egy bérelt mozdony kigyulladt a kelenföldi pályaudvaron. A tűzeset órákra megbénította a dunántúli vasúti közlekedést: 45 vonat teljes egészében kimaradt, további 51 pedig csak rövidített útvonalon közlekedett. A pünkösdi hosszú hétvége utáni hazautazók tömegei torlódtak fel az érintett állomásokon, a forgalom csak este háromnegyed hét körül kezdett helyreállni. A vezérigazgató elismerte a rendkívüli helyzetek kezelésének hiányosságait, és az utastájékoztatás fejlesztését ígérte.

Hegyi Zsolt MÁV-vezér bejelentette, hogy elrendelte a tegnapi kelenföldi tűzesetben érintett Astride mozdonytípusok soron kívüli átvizsgálását.

Ismert, hogy kigyulladt egy bérelt mozdony hétfőn a kelenföldi pályaudvaron, ami órákra megbénította a Dunántúl vasúti közlekedését. A tűzesetben senki nem sérült meg, ugyanakkor a felsővezeték áramtalanítása és az oltás miatt teljesen le kellett zárni a balatoni és pécsi vasútvonalakat Kelenföldnél.

A MÁV közlése szerint a mozdony előbb füstölni kezdett, majd lángra kapott. A rendkívüli helyzet jelentős fennakadásokat okozott az elővárosi és távolsági közlekedésben is:

összesen 45 vonat teljes útvonalán kimaradt, további 51 járat pedig csak rövidített útvonalon közlekedett.

Az érintett állomásokon sok utas torlódott fel, különösen a pünkösdi hosszú hétvége után hazatérők miatt.

A vasúttársaság minden rendelkezésre álló autóbuszt bevetett az utasok elszállítására, emellett a Budapesti Közlekedési Központ is segítséget nyújtott: 10 autóbuszt biztosított a pótlásban. Hegyi Zsolt szerint

ugyanakkor hosszú időbe telt, mire minden utast tovább tudtak szállítani.

A vezérigazgató arról is írt, hogy a történtek rámutattak a rendkívüli helyzetek kezelésének hiányosságaira. Ennek részeként fejlesztik a kelenföldi utastájékoztató rendszereket, bővítik a célzott utastájékoztatási csatornákat, valamint több „utasmenedzser” bevetését tervezik a nagy forgalmú időszakokban. A sárgamellényes munkatársak munkájáról a MÁV szerint sok pozitív visszajelzés érkezett az utasoktól.

A közlekedés este háromnegyed hét körül kezdett fokozatosan helyreállni, miután a kigyulladt mozdonyt elvontatták, és a Katasztrófavédelem újra engedélyezte a felsővezeték feszültség alá helyezését.

Címlapkép forrása: Hegyi Zsolt Facebook

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat...

