Keserű beismerés: ebből így nem lesz idén sem növekedés Európa motorjában

Az iráni háború hatására a német vállalatok jelenlegi helyzetüket és kilátásaikat egyaránt negatívabban értékelik a Német Ipari és Kereskedelmi Kamara (DIHK) mintegy 23 ezer vállalat bevonásával végzett, minden ágazatra és régióra kiterjedő felmérésének kedden közzétett adatai szerint.
A felmérés alapján
az iráni háború elhalványítja a németországi gazdasági fellendülés reményeit,
a vállalatok helyzetértékelése a világjárvány óta nem volt ennyire negatív. A DIHK felmérése szerint a vállalatok több mint negyede rossznak, míg 23 százalékuk jónak ítéli meg üzleti helyzetét. A vállalatok kilátásai is romlottak: a cégek harmada az üzleti helyzet romlására számít a következő egy évben - ez az arány 8 százalékponttal magasabb, mint az év elején.
A felmérés szerint a vállalatok mindössze 13 százaléka optimista a jövővel kapcsolatban. A felmérésben a vállalatok 70 százaléka az energia- és nyersanyagárakat jelölte meg legnagyobb üzleti kockázatként. Kettős válságban vagyunk. Németország strukturális problémái mellett most már ott vannak a közel-keleti háború gazdasági következményei is - mondta Helena Melnikov, a DIHK ügyvezető igazgatója.
A német feldolgozóipari vállalatok több mint egy éve, tavaly április óta a legrosszabbnak ítélték meg exportlehetőségeiket májusban a müncheni egyetem ifo gazdaságkutató intézetének havi rendszerességgel végzett felmérésének kedden közzétett adatai alapján. Annak ellenére, hogy az export az első negyedévben fellendült, a kilátások továbbra is kedvezőtlenek. A geopolitikai bizonytalanság továbbra is nagyfokú - kommentálta az eredményeket Timo Wollmershäuser, az ifo gazdasági előrejelzésekért felelős vezetője.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Fokozódik a feszültség: szándékos támadással vádolják Ukrajnát - Újabb ország csatlakozhat Putyin háborújába?
"Ezek nem csupán véletlen incidensek."
Magyarországon terjeszkedik az 850 fintechet kiszolgáló globális fizetési infrastruktúra szereplő
A Banking Circle képviselői szerint a B2B szektorban sem kellene lassú folyamatnak lennie a nemzetközi pénzküldésnek.
Iráni háború: A béketárgyalások meséjének végére Teherán tehet pontot
A fordulatos játszmában Trump kezében lehetnek a gyengébb lapok.
Hiába a közös ellenség, egyre látványosabban esik egymásnak a két szövetséges olajhatalom
Már nem is nagyon titkolják.
Megdőlt a fővárosi melegrekord hétfőn
Több mint 7 fokkal volt melegebb az ilyenkor szokásosnál.
Beszántja az OTP a focibajnokság névadóját: nem vált be a fizz.hu
Lekapcsolják a webáruházat, túl sokára térült volna meg.
Váratlan húzás Putyintól: tízmilliós adósságokat törölnek el, de a pénzügyi mentőövnek súlyos ára van
Egy év frontszolgálat egy 35 négyzetméteres garzonért.
Tüzet nyitottak Trump repülőgépeire: azt mondják, egy MQ-9-es lezuhant
Az IRGC jelentése szerint egy F-35-öst is elkergettek a légtérből.
Megtakarítás van, miért kell akkor életbiztosítás?
Sokan gondolják úgy: ha van félretett pénzem, gondoskodtam a családomról. Ez az érzés érthető, sőt felelős hozzáállásra utal - de van egy kritikus pont, amelyet a legtöbben figyelmen kívü
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
Ciklusok és megatrendek helyett az adatok mutatják jobban a nyertes iparágakat
A szektorrotáció logikusnak tűnik a jövő győztes iparágának keresésekor, de a múltbeli adatok nem igazolják egyértelműen a működését, a gazdasági ciklusok pontos időzítése pedig még..
Húsz év alatt sem lett rugalmasabb a régió munkaerőpiaca, Magyarországon is csak kicsit javult a helyzet
A részmunkaidő húsz éve nem tud gyökeret verni a BB tengely országaiban. Észtország az egyetlen ország, ahol érdemi szerkezeti változás történt, Magyarországon a részmunkaidő továbbra...
Mindent összeszedtünk, amit egy vállalkozónak fontos az elemzők, tudósok áprilisi munkáiból - Indul új rovatunk, a Vállalkozói Mozaik
A gazdasági elemzések lényegét foglalja össze vállalkozók számára új rovatunk, a Vállakozói Mozaik. Egybegyűjtjük és összefoglaljuk, a vezető elemző intézetek és tudományos műhelyeine
Napelemes energiatárolók áfája: egyenes vagy fordított adózás?
A napelemes energiatárolók áfája egyre fontosabb kérdéssé válik a megújuló energia beruházásoknál, különösen akkor, ha a naperőműhöz kapcsolódó energiatároló-rendszer számlázása s
Utolértük Svájcot
Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol
Információszabadság és mesterséges intelligencia: Mit tanulhatunk a brit hatósági útmutatóból?
A mesterséges intelligencia (MI) használata egyre több területen utat tör, ez alól nem lehet kivétel az információszabadság (közérdekű adatokhoz történő hozzáférés) sem. Természetesen
Budakeszi garázsból indult, ma már Amerikában is kapható a magyar szörp
A Portfolio Business podcastban Galajda Péterrel, a Mayer alapító-ügyvezetőjével beszélgettünk.
Brutális szembeszélben Magyarország: túlzott volt az optimizmus?
Dilemmában a Fed, és a magyar jegybank is.
Így folytak el az adófizetői százmilliárdok: megnyílhat a Tisza-kormány mozgástere
A felduzzadt államigazgatással is kezdeni kell valamit.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.