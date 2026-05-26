Keserű beismerés: ebből így nem lesz idén sem növekedés Európa motorjában

Romlott a hangulat a német gazdaságban, ezért a Német Ipari és Kereskedelmi Kamara (Deutsche Indutrie-und Handelskammer - DIHK) jelentősen lefelé módosította idei konjunktúra-előrejelzését: a februárban jelzett 1 százalék helyett immár 0,3 százalékos német GDP-növekedést vár.

Az iráni háború hatására a német vállalatok jelenlegi helyzetüket és kilátásaikat egyaránt negatívabban értékelik a Német Ipari és Kereskedelmi Kamara (DIHK) mintegy 23 ezer vállalat bevonásával végzett, minden ágazatra és régióra kiterjedő felmérésének kedden közzétett adatai szerint.

A felmérés alapján

az iráni háború elhalványítja a németországi gazdasági fellendülés reményeit,

a vállalatok helyzetértékelése a világjárvány óta nem volt ennyire negatív. A DIHK felmérése szerint a vállalatok több mint negyede rossznak, míg 23 százalékuk jónak ítéli meg üzleti helyzetét. A vállalatok kilátásai is romlottak: a cégek harmada az üzleti helyzet romlására számít a következő egy évben - ez az arány 8 százalékponttal magasabb, mint az év elején.

A felmérés szerint a vállalatok mindössze 13 százaléka optimista a jövővel kapcsolatban. A felmérésben a vállalatok 70 százaléka az energia- és nyersanyagárakat jelölte meg legnagyobb üzleti kockázatként. Kettős válságban vagyunk. Németország strukturális problémái mellett most már ott vannak a közel-keleti háború gazdasági következményei is - mondta Helena Melnikov, a DIHK ügyvezető igazgatója.

A német feldolgozóipari vállalatok több mint egy éve, tavaly április óta a legrosszabbnak ítélték meg exportlehetőségeiket májusban a müncheni egyetem ifo gazdaságkutató intézetének havi rendszerességgel végzett felmérésének kedden közzétett adatai alapján. Annak ellenére, hogy az export az első negyedévben fellendült, a kilátások továbbra is kedvezőtlenek. A geopolitikai bizonytalanság továbbra is nagyfokú - kommentálta az eredményeket Timo Wollmershäuser, az ifo gazdasági előrejelzésekért felelős vezetője.

