Kiderült, mit mondott Magyar Péter Gulyás Gergelynek

Magyar Péter szóváltásba keveredett Gulyás Gergely miniszterrel az Országgyűlés keddi ülésén a 2006-os események kapcsán. A Tisza Párt elnöke szerint a miniszter a párt rendészeti államtitkárát, Tóth Gábort bírálta a rendőri túlkapásokkal összefüggésben, ezért mivel nem kapott szót a házelnöktől, személyesen ment oda Gulyáshoz. Magyar arra emlékeztetett, hogy a Fidesz 2007-ben megszavazta Tóth Gábor rendőrfőkapitánnyá választását, Gulyás pedig 2010-ben elismerően nyilatkozott munkájáról. A politikus szerint a kormánypárti képviselők ezt követően is valótlan állításokat fogalmaztak meg Tóth Gáborról.

Magyar Péter szerint szóváltás alakult ki közte és Gulyás Gergely között az Országgyűlés keddi ülésén, miután a Tisza Párt elnöke a 2006-os események kapcsán bírálta a kormányt. Magyar oda is lépett Gulyáshoz.

A politikus Facebook-bejegyzésében azt írta: felszólalásában arról beszélt, hogy húsz éve hangzott el az őszödi beszéd, és emlékeztette a Miniszterelnökséget vezető minisztert arra, hogy akkoriban együtt léptek fel a Gyurcsány-kormány szerintük jogállamot sértő intézkedései ellen.

Magyar Péter szerint Gulyás Gergely válaszában a Tisza-kormány rendészeti államtitkárát, Tóth Gábort bírálta a 2006-os rendőri túlkapásokkal összefüggésben. A Tisza Párt elnöke azt írta:

mivel nem kapott szót a házelnöktől, odament a miniszterhez, és személyesen reagált a kijelentésekre.

A bejegyzés szerint Magyar azt mondta Gulyásnak, hogy

Tóth Gábor 2006-ban a Budapesti Rendőr-főkapitányság bűnügyi helyettese volt, és állítása szerint semmilyen felelősség nem terheli a rendőri túlkapások ügyében.

Hozzátette: szerinte ezt támasztja alá az is, hogy a Fidesz 2007-ben megszavazta Tóth Gábor budapesti rendőrfőkapitánnyá választását.

Magyar Péter azt is állította, hogy Gulyás Gergely 2010-ben a Parlamentben elismerően beszélt Tóth Gábor munkájáról, amit szerinte parlamenti jegyzőkönyvek bizonyítanak. A politikus közölte: sms-ben elküldi a miniszternek a korábbi kijelentéseit.

A Tisza Párt elnöke a posztban azt írta, hogy szerinte a kormánypárti politikusok az ülés során ezek után is valótlan állításokat fogalmaztak meg Tóth Gáborral kapcsolatban.

