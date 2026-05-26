Kiderült, mit mondott Magyar Péter Gulyás Gergelynek
Magyar Péter szóváltásba keveredett Gulyás Gergely miniszterrel az Országgyűlés keddi ülésén a 2006-os események kapcsán. A Tisza Párt elnöke szerint a miniszter a párt rendészeti államtitkárát, Tóth Gábort bírálta a rendőri túlkapásokkal összefüggésben, ezért mivel nem kapott szót a házelnöktől, személyesen ment oda Gulyáshoz. Magyar arra emlékeztetett, hogy a Fidesz 2007-ben megszavazta Tóth Gábor rendőrfőkapitánnyá választását, Gulyás pedig 2010-ben elismerően nyilatkozott munkájáról. A politikus szerint a kormánypárti képviselők ezt követően is valótlan állításokat fogalmaztak meg Tóth Gáborról.

Magyar Péter szerint szóváltás alakult ki közte és Gulyás Gergely között az Országgyűlés keddi ülésén, miután a Tisza Párt elnöke a 2006-os események kapcsán bírálta a kormányt. Magyar oda is lépett Gulyáshoz.

A politikus Facebook-bejegyzésében azt írta: felszólalásában arról beszélt, hogy húsz éve hangzott el az őszödi beszéd, és emlékeztette a Miniszterelnökséget vezető minisztert arra, hogy akkoriban együtt léptek fel a Gyurcsány-kormány szerintük jogállamot sértő intézkedései ellen.

Magyar Péter szerint Gulyás Gergely válaszában a Tisza-kormány rendészeti államtitkárát, Tóth Gábort bírálta a 2006-os rendőri túlkapásokkal összefüggésben. A Tisza Párt elnöke azt írta:

mivel nem kapott szót a házelnöktől, odament a miniszterhez, és személyesen reagált a kijelentésekre.

A bejegyzés szerint Magyar azt mondta Gulyásnak, hogy

Tóth Gábor 2006-ban a Budapesti Rendőr-főkapitányság bűnügyi helyettese volt, és állítása szerint semmilyen felelősség nem terheli a rendőri túlkapások ügyében.

Hozzátette: szerinte ezt támasztja alá az is, hogy a Fidesz 2007-ben megszavazta Tóth Gábor budapesti rendőrfőkapitánnyá választását.

Magyar Péter azt is állította, hogy Gulyás Gergely 2010-ben a Parlamentben elismerően beszélt Tóth Gábor munkájáról, amit szerinte parlamenti jegyzőkönyvek bizonyítanak. A politikus közölte: sms-ben elküldi a miniszternek a korábbi kijelentéseit.

A Tisza Párt elnöke a posztban azt írta, hogy szerinte a kormánypárti politikusok az ülés során ezek után is valótlan állításokat fogalmaztak meg Tóth Gáborral kapcsolatban.

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat...

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

