Kivonul a szomszédból egy diszkontlánc

A vállalat éves jelentéséből kiderül, hogy a portugál és az osztrák piacot "kísérleti piacként" értékelik, amelyekben nem látnak elegendő potenciált.

Mind a tizenhárom érintett üzlet még idén bezár.

Ausztria esetében logisztikai szempontok is közrejátszanak. A német hálózat átalakítása miatt ugyanis az osztrák szállítások túlságosan költségessé válnának. Németországban a Zeeman Észak-Rajna-Vesztfáliára és Berlinre összpontosít. A kevésbé nyereséges egységeket fokozatosan felszámolja, az első tizenkettőt már 2026-ban bezárja.

Franciaországban és Spanyolországban szintén átszervezés zajlik. A két országban összesen 39 üzlet szűnik meg, miközben a cég a helyi menedzsmentet erősíti, és a márkaismertség növelésére is nagyobb figyelmet fordít. A Zeeman ezzel egyidejűleg új boltokat is nyit, így nettó alapon mintegy hatvan üzlettel csökken a hálózat mérete.

A Benelux államokban a lánc továbbra is jól teljesít

Tavaly 3 százalékos árbevétel-növekedést ért el, ami meghaladta a piaci átlagot. Németországban és Franciaországban azonban a növekedés elmaradt a várakozásoktól. A vállalat teljes árbevétele szerény mértékben, 969 millióról 984 millió euróra emelkedett. A gyenge nemzetközi eredmények ugyanakkor súlyosan érintik a cég összteljesítményét. A Zeeman 2025-ben 12,5 millió eurós nettó veszteséget könyvelt el, szemben az egy évvel korábbi 5,5 milliós mínusszal, miközben 2023-ban még tízmillió eurót meghaladó nyereséget ért el.

A Zeeman éves jelentésében külön kiemeli

a kínai e-kereskedelmi platformok, elsősorban a Temu és a Shein jelentette versenynyomást.

Ezek a szereplők főleg Németországban és Franciaországban hódítanak gyorsan teret. Erik-Jan Mares vezérigazgató szerint a vállalatnak most egyszerre kell beruházásokat végrehajtania és költségeket csökkentenie.

A lánc az elmúlt években jelentős összegeket fektetett az elosztóközpont automatizálásába, az üzletek technológiai fejlesztésébe és az online platform megújításába. 2026-ra a Zeeman az üzletek felújítására, a hálózat optimalizálására, a termékkínálat bővítésére, valamint a logisztikai és üzemeltetési költségek csökkentésére koncentrál.

Címlapkép forrása: Michael Nguyen/NurPhoto via Getty Images