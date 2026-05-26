  • Megjelenítés
Kivonul a szomszédból egy diszkontlánc
Gazdaság

Kivonul a szomszédból egy diszkontlánc

Portfolio
A holland Zeeman ruházati diszkontlánc drasztikus lépésre szánta el magát: kivonul Portugáliából és Ausztriából, 2028-ig pedig összesen 127 üzletet zár be Európa-szerte. A lánc a Benelux államokon kívül komoly nehézségekkel küzd, miközben a kínai e-kereskedelmi platformok egyre erősebb versenyt támasztanak - jelentette a Retail Detail.

A vállalat éves jelentéséből kiderül, hogy a portugál és az osztrák piacot "kísérleti piacként" értékelik, amelyekben nem látnak elegendő potenciált.

Mind a tizenhárom érintett üzlet még idén bezár.

Ausztria esetében logisztikai szempontok is közrejátszanak. A német hálózat átalakítása miatt ugyanis az osztrák szállítások túlságosan költségessé válnának. Németországban a Zeeman Észak-Rajna-Vesztfáliára és Berlinre összpontosít. A kevésbé nyereséges egységeket fokozatosan felszámolja, az első tizenkettőt már 2026-ban bezárja.

Franciaországban és Spanyolországban szintén átszervezés zajlik. A két országban összesen 39 üzlet szűnik meg, miközben a cég a helyi menedzsmentet erősíti, és a márkaismertség növelésére is nagyobb figyelmet fordít. A Zeeman ezzel egyidejűleg új boltokat is nyit, így nettó alapon mintegy hatvan üzlettel csökken a hálózat mérete.

Még több Gazdaság

Hatalmas zuhé érkezik, több megyére riasztást adtak ki

Tisza-kormány: Magyar Péter újabb fontos embert nevezett ki, jönnek a szakpolitikai bejelentések

Jön a kegyelmi botrányt vizsgáló bizottság

A Benelux államokban a lánc továbbra is jól teljesít

Tavaly 3 százalékos árbevétel-növekedést ért el, ami meghaladta a piaci átlagot. Németországban és Franciaországban azonban a növekedés elmaradt a várakozásoktól. A vállalat teljes árbevétele szerény mértékben, 969 millióról 984 millió euróra emelkedett. A gyenge nemzetközi eredmények ugyanakkor súlyosan érintik a cég összteljesítményét. A Zeeman 2025-ben 12,5 millió eurós nettó veszteséget könyvelt el, szemben az egy évvel korábbi 5,5 milliós mínusszal, miközben 2023-ban még tízmillió eurót meghaladó nyereséget ért el.

A Zeeman éves jelentésében külön kiemeli

a kínai e-kereskedelmi platformok, elsősorban a Temu és a Shein jelentette versenynyomást.

Ezek a szereplők főleg Németországban és Franciaországban hódítanak gyorsan teret. Erik-Jan Mares vezérigazgató szerint a vállalatnak most egyszerre kell beruházásokat végrehajtania és költségeket csökkentenie.

A lánc az elmúlt években jelentős összegeket fektetett az elosztóközpont automatizálásába, az üzletek technológiai fejlesztésébe és az online platform megújításába. 2026-ra a Zeeman az üzletek felújítására, a hálózat optimalizálására, a termékkínálat bővítésére, valamint a logisztikai és üzemeltetési költségek csökkentésére koncentrál.

Címlapkép forrása: Michael Nguyen/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

PR cikk

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Ez is érdekelhet
Fegyveres felkelés indult Vlagyimir Putyin ellen
Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Tisza-kormány: politikai adok-kapokba keveredett Orbán Anita, interjút adott Magyar Péter
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility