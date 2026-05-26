Komoly drágulás jöhet a horvát boltokban

A Zágrábi Gazdaságkutató Intézet friss ágazati elemzése szerint a horvát kiskereskedelem bizonytalanabb időszak elé néz. Ezt a helyzetet az infláció és a munkaerőhiány, valamint a háborúkhoz és az energiaárak emelkedéséhez köthető globális instabilitás egyaránt súlyosbítja. Az idei év elején a megélhetési költségek drágulása miatt több fogyasztói bojkott is szerveződött a kereskedelmi láncok ellen.
Az intézet előrejelzése szerint a horvát gazdaság idén 2,6 százalékkal bővülhet, míg a fogyasztói kiadások 3,2 százalékkal nőhetnek. Létezik azonban egy kedvezőtlenebb forgatókönyv is. Ha az olajár eléri a hordónkénti 120 dollárt, a földgáz ára pedig megawattóránként a 90 eurót, a GDP-növekedés 2,1 százalékra lassulhat.
Ebben az esetben az infláció akár 5,6 százalékra is ugorhat.
A jelentés arra figyelmeztet, hogy az ár önmagában nem dönti el, mely kereskedők lesznek sikeresek. A fogyasztói bizalom megőrzése, a hatékony költséggazdálkodás és az olyan új technológiák alkalmazása, mint a mesterséges intelligencia, egyaránt meghatározó lesz. Az intézet hangsúlyozta, hogy a tisztességtelennek vélt árazás 2026-ban újabb fogyasztói ellenállást válthat ki. A kereskedőknek ezért átláthatóan kell kommunikálniuk az esetleges áremeléseket.
A horvát kiskereskedelmi vállalkozások száma 2025-ben 11,3 százalékkal csökkent. Öt év alatt ez már 18 százalékos visszaesést jelent, miközben a nemzetgazdaság egészében 9,3 százalékkal nőtt a cégek száma. A munkaerőhiány és a dolgozókért folytatott verseny felhajtotta a béreket. Bár a szektorban a nettó fizetések 10,4 százalékkal emelkedtek, az 1181 eurós átlagos kiskereskedelmi bér továbbra is elmarad az 1449 eurós országos átlagtól.
Bár az európai uniós kiskereskedelmi forgalom tavaly 2,4 százalékkal nőtt, Horvátország ennél is jobban teljesített, ami viszonylag erős belföldi keresletre utal. A horvát kereskedők ugyanakkor a termelékenység, az egy foglalkoztatottra jutó hozzáadott érték és a haszonkulcs terén továbbra is az uniós átlag alatt maradnak. Az intézet a szektor három fő prioritásaként a promóciók és a saját márkás termékek révén elérhető bevételnövelést, az ellátási láncok megerősítését, valamint a működési költségek csökkentését jelölte meg. Emellett kiemelték a mesterséges intelligencia, az adatelemzés és az e-kereskedelem fokozottabb alkalmazásának fontosságát.
