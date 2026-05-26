  • Megjelenítés
Komoly drágulás jöhet a horvát boltokban
Gazdaság

Komoly drágulás jöhet a horvát boltokban

Portfolio
Bár a horvát fogyasztói költés egyelőre kitart, a kiskereskedelmi szektor egyre nagyobb nyomás alá kerül. Az élelmiszerárak emelkednek, a vásárlók óvatosabbá válnak, a forgalomnövekedés pedig lassul - számolt be a Croatia Week.

A Zágrábi Gazdaságkutató Intézet friss ágazati elemzése szerint a horvát kiskereskedelem bizonytalanabb időszak elé néz. Ezt a helyzetet az infláció és a munkaerőhiány, valamint a háborúkhoz és az energiaárak emelkedéséhez köthető globális instabilitás egyaránt súlyosbítja. Az idei év elején a megélhetési költségek drágulása miatt több fogyasztói bojkott is szerveződött a kereskedelmi láncok ellen.

Az intézet előrejelzése szerint a horvát gazdaság idén 2,6 százalékkal bővülhet, míg a fogyasztói kiadások 3,2 százalékkal nőhetnek. Létezik azonban egy kedvezőtlenebb forgatókönyv is. Ha az olajár eléri a hordónkénti 120 dollárt, a földgáz ára pedig megawattóránként a 90 eurót, a GDP-növekedés 2,1 százalékra lassulhat.

Ebben az esetben az infláció akár 5,6 százalékra is ugorhat.

A jelentés arra figyelmeztet, hogy az ár önmagában nem dönti el, mely kereskedők lesznek sikeresek. A fogyasztói bizalom megőrzése, a hatékony költséggazdálkodás és az olyan új technológiák alkalmazása, mint a mesterséges intelligencia, egyaránt meghatározó lesz. Az intézet hangsúlyozta, hogy a tisztességtelennek vélt árazás 2026-ban újabb fogyasztói ellenállást válthat ki. A kereskedőknek ezért átláthatóan kell kommunikálniuk az esetleges áremeléseket.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: Magyar Péter újabb fontos embert nevezett ki, jönnek a szakpolitikai bejelentések

Éles vita alakult ki Magyar Péter és Toroczkai László között

Pokoli hőkupola borult a kontinensre: évtizedes rekordok dőlhetnek

A horvát kiskereskedelmi vállalkozások száma 2025-ben 11,3 százalékkal csökkent. Öt év alatt ez már 18 százalékos visszaesést jelent, miközben a nemzetgazdaság egészében 9,3 százalékkal nőtt a cégek száma. A munkaerőhiány és a dolgozókért folytatott verseny felhajtotta a béreket. Bár a szektorban a nettó fizetések 10,4 százalékkal emelkedtek, az 1181 eurós átlagos kiskereskedelmi bér továbbra is elmarad az 1449 eurós országos átlagtól.

Bár az európai uniós kiskereskedelmi forgalom tavaly 2,4 százalékkal nőtt, Horvátország ennél is jobban teljesített, ami viszonylag erős belföldi keresletre utal. A horvát kereskedők ugyanakkor a termelékenység, az egy foglalkoztatottra jutó hozzáadott érték és a haszonkulcs terén továbbra is az uniós átlag alatt maradnak. Az intézet a szektor három fő prioritásaként a promóciók és a saját márkás termékek révén elérhető bevételnövelést, az ellátási láncok megerősítését, valamint a működési költségek csökkentését jelölte meg. Emellett kiemelték a mesterséges intelligencia, az adatelemzés és az e-kereskedelem fokozottabb alkalmazásának fontosságát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt a világvége, vagy ez még csak a kezdet? Mi is legyen a forint árfolyamával?
Fegyveres felkelés indult Vlagyimir Putyin ellen
Tisza-kormány: politikai adok-kapokba keveredett Orbán Anita, interjút adott Magyar Péter
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility