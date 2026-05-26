Közeleg a kamatcsökkentés? Élőben beszél Varga Mihály

Nem lehetetlen a 2%-os növekedés
A miniszterelnök által említett 2%-os idei gazdasági növekedési előrejelzés nem áll távol az MNB márciusi 1,5-2%-os prognózisától. Az első negyedéves adat a vártnál kedvezőbb lett, így akár a becsült sáv felső szélét is elérheti a GDP-bővülés - kommentálta Magyar Péter szavait a jegybankelnök.
Tényleg kinyílt az ajtó?
A Tanács nem volt könnyű helyzetben, mi is érzékeljük, hogy április közepe óta jelentős elmozdulás történt az országkockázati felárban és az inflációs kilátások is csökkentek. Ezek a folyamatok kedvezőek és ajtót nyithatnak a monetáris politika számára, ugyanakkor a külső körülmények továbbra is jelentős bizonytalanságot hordoznak - mondja Varga Mihály. Most úgy döntöttek, hogy meg kell győződniük a kedvező folyamatok tartósságáról, illetve abban bíznak, hogy a júniusi ülésig beérkező adatok következtében csökken a bizonytalanság - tette hozzá újságírói kérdésre.
Marad az óvatosság, de csökkenhet a bizonytalanság
A bizonytalan világgazdasági környezet stabilitásorientált monetáris politikai megközelítést indokol. A kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság a közeljövőben csökkenhet. Amennyiben a kockázati felárak pozitív folyamatai fennmaradnak, az növeli a monetáris politika mozgásterét, az óvatos és türelmes megközelítést fenntartjuk - mondta Varga Mihály.
Inflációs folyamatok
Áprilisban a fogyasztói árak 2,1%-kal emelkedtek éves összevetésben, az adat ezzel
alacsonyabb volt a márciusi inflációs jelentés előrejelzésénél
- emeli ki az elnök.
Az inflációs alapfolyamatok tovább mérséklődtek, ugyanakkor az élelmiszerek gyorsuló mértékben drágultak. A lakossági inflációs várakozások mérséklődnek az év eleje óta, ez kedvező, de a folyamat tartósságáról meg kell győződnünk - teszi hozzá Varga Mihály.
Még mindig erős a forint
A forint országspecifikus erősödése folytatódott, a magyar deviza továbbra is lényegesen erősebb a márciusi inflációs jelentéskor tapasztalt szintnél. Ugyanakkor ennek tartósságáról meg kell győződnünk - folytatja Varga. Kiemeli, hogy a magyar eszközök kockázati felárának csökkenését elsősorban az uniós forrásokkal és az euróbevezetéssel kapcsolatos várakozások okozzák.
Szigorodhatnak a külső kamatkörülmények
A geopolitikai feszültségek következtében a külső kamatkörülmények szigorodhatnak, az EKB esetében a piacok 2-3 kamatemelést áraznak, ezzel szemben a Fed esetében változatlan kamatra számítanak a befektetők - folytatja a bevezetőt az elnök.
Marad az adatvezérelt üzemmód
Egyelőre indokolt továbbra is az óvatosság, a Monetáris Tanács a következő időszakban is adatvezérelt módon dönt majd - mondja Varga.
Ellentétes inflációs folyamatok
Az inflációs kilátásokat ellentétes irányú folyamatok alakítják: a magas energiaárak és a fejlett piaci kötvénypiaci folyamatok óvatosságra adnak okot, ugyanakkor az erősebb forint és az árkorlátozások kivezetésének elhalasztása mérsékli az inflációt. Ugyanakkor utóbbi hatások tartósságáról meg kell győződnünk - kezdi Varga Mihály. Szerinte a következő időszakban csökkenhet az inflációs kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság,
az alacsonyabb kockázati prémium pedig növelheti a monetáris politika mozgásterét, ha tartós marad.
Döntött az MNB, hamarosan megszólal Varga Mihály
Az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,25%-on tartotta az alapkamatot kedden az MNB Monetáris Tanácsa, mely a jelek szerint továbbra is az óvatos és türelmes megközelítésre szavaz az alacsony infláció és erős forint mellett.
Ugyanakkor az elemzők szerint a legközelebbi ülésen június 23-án ismét terítékre kerülhet a kamatcsökkentés lehetősége, bár addig még a Fed és az EKB döntéseit érdemes lesz kiemelten figyelni. A ma délutáni sajtótájékoztató legnagyobb kérdése az lesz, utal-e Varga Mihály a közelgő kamatcsökkentés esélyére. Ráadásul
júniusban friss Inflációs Jelentést is publikál a jegybank, melyben értékelhetik az elmúlt időszak fejleményeit.
Az eseményről a Portfolio élőben beszámol.
Címlapkép forrása: Portfolio
Itt az MNB friss kamatdöntése!
Döntött a Monetáris Tanács.
Keserű beismerés: ebből így nem lesz idén sem növekedés Európa motorjában
Borúlátóbb lett a német kamara.
Nem elég támogatni az energiaszámlákat: strukturális fordulat kell Európában, itt az ötpontos terv
Az önelégültség Európa legnagyobb energetikai kockázata.
Fokozódik a feszültség: szándékos támadással vádolják Ukrajnát - Újabb ország csatlakozhat Putyin háborújába?
"Ezek nem csupán véletlen incidensek."
Magyarországon terjeszkedik a 850 fintechet kiszolgáló globális fizetési infrastruktúra szereplő
A Banking Circle képviselői szerint a B2B szektorban sem kellene lassú folyamatnak lennie a nemzetközi pénzküldésnek.
Iráni háború: A béketárgyalások meséjének végére Teherán tehet pontot
A fordulatos játszmában Trump kezében lehetnek a gyengébb lapok.
Hiába a közös ellenség, egyre látványosabban esik egymásnak a két szövetséges olajhatalom
Már nem is nagyon titkolják.
Megtakarítás van, miért kell akkor életbiztosítás?
Sokan gondolják úgy: ha van félretett pénzem, gondoskodtam a családomról. Ez az érzés érthető, sőt felelős hozzáállásra utal - de van egy kritikus pont, amelyet a legtöbben figyelmen kívü
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
Napelemes energiatárolók áfája: egyenes vagy fordított adózás?
A napelemes energiatárolók áfája egyre fontosabb kérdéssé válik a megújuló energia beruházásoknál, különösen akkor, ha a naperőműhöz kapcsolódó energiatároló-rendszer számlázása s
Ciklusok és megatrendek helyett az adatok mutatják jobban a nyertes iparágakat
A szektorrotáció logikusnak tűnik a jövő győztes iparágának keresésekor, de a múltbeli adatok nem igazolják egyértelműen a működését, a gazdasági ciklusok pontos időzítése pedig még..
Húsz év alatt sem lett rugalmasabb a régió munkaerőpiaca, Magyarországon is csak kicsit javult a helyzet
A részmunkaidő húsz éve nem tud gyökeret verni a BB tengely országaiban. Észtország az egyetlen ország, ahol érdemi szerkezeti változás történt, Magyarországon a részmunkaidő továbbra...
Mindent összeszedtünk, amit egy vállalkozónak fontos az elemzők, tudósok áprilisi munkáiból - Indul új rovatunk, a Vállalkozói Mozaik
A gazdasági elemzések lényegét foglalja össze vállalkozók számára új rovatunk, a Vállakozói Mozaik. Egybegyűjtjük és összefoglaljuk, a vezető elemző intézetek és tudományos műhelyeine
Utolértük Svájcot
Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol
Információszabadság és mesterséges intelligencia: Mit tanulhatunk a brit hatósági útmutatóból?
A mesterséges intelligencia (MI) használata egyre több területen utat tör, ez alól nem lehet kivétel az információszabadság (közérdekű adatokhoz történő hozzáférés) sem. Természetesen
Budakeszi garázsból indult, ma már Amerikában is kapható a magyar szörp
A Portfolio Business podcastban Galajda Péterrel, a Mayer alapító-ügyvezetőjével beszélgettünk.
Brutális szembeszélben Magyarország: túlzott volt az optimizmus?
Dilemmában a Fed, és a magyar jegybank is.
Így folytak el az adófizetői százmilliárdok: megnyílhat a Tisza-kormány mozgástere
A felduzzadt államigazgatással is kezdeni kell valamit.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.