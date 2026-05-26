Közeleg a kamatcsökkentés? Élőben beszél Varga Mihály

Az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,25%-on tartotta az alapkamatot kedden az MNB Monetáris Tanácsa, mely a jelek szerint továbbra is az óvatos és türelmes megközelítésre szavaz az alacsony infláció és erős forint mellett.

Ugyanakkor az elemzők szerint a legközelebbi ülésen június 23-án ismét terítékre kerülhet a kamatcsökkentés lehetősége, bár addig még a Fed és az EKB döntéseit érdemes lesz kiemelten figyelni. A ma délutáni sajtótájékoztató legnagyobb kérdése az lesz, utal-e Varga Mihály a közelgő kamatcsökkentés esélyére. Ráadásul

júniusban friss Inflációs Jelentést is publikál a jegybank, melyben értékelhetik az elmúlt időszak fejleményeit.

