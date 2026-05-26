Láthatatlan gyilkos szedi az áldozatait, az évszázad végére tömegeket érinthet

A légszennyezés világszerte több idő előtti halálozással hozható összefüggésbe, mint bármely más környezeti kockázat. Jelentősen növeli a tüdőrák, a légúti fertőzések, valamint a szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozás kockázatát.

Még a viszonylag tiszta levegőjűnek tartott Kanadában is évente több mint tizenhétezer korai halálesetért felelős, emellett pedig 140 milliárd dollárt meghaladó gazdasági kárt okoz az országnak.

A nemrégiben publikált tanulmány szerzői globális gazdasági, éghajlati, légköri és egészségügyi modellek segítségével vizsgálták, hogyan befolyásolja a klímaváltozás a levegőminőséget. Eredményeik szerint a jövőben megduplázódhat az érzékeny csoportoknak – például a csecsemőknek, az időseknek, a várandósoknak, a krónikus betegeknek és a szabadban dolgozóknak – kiadott szmogriadók száma. Különösen a 65 év felettiek és a 18–35 év közötti fiatal felnőttek egészségének tesz jót, ha a riasztások idején kevesebb időt töltenek a szabadban. A fiatal felnőttek esetében ez a megelőző lépés az átlagosnál akár negyvenötször nagyobb egészségügyi haszonnal is járhat.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy becsléseik valószínűleg még alá is becsülik a problémát, mivel a modelljeikben nem vették figyelembe az erdőtüzek hatásait. Pedig Kanadában éppen az erdőtüzekből származó füst a legkárosabb légszennyező anyag, egyben a szálló por legfőbb forrása. A klímaváltozás ráadásul folyamatosan fokozza az erdőtüzek gyakoriságát. A 2023-as szezon során több kanadai város levegőminősége az észak-amerikai kontinens legrosszabbjai közé süllyedt, az Egyesült Államokban pedig sorra dőltek meg a szállópor-koncentrációs rekordok.

Jelenleg az amerikaiak mindössze 15-20 százaléka tesz bármilyen óvintézkedést a szmogriadók hatására évente legalább egyszer. Sokan nem is értesülnek a figyelmeztetésekről. Mások pedig – például a szabadban dolgozók vagy a hajléktalanok – egyszerűen nem tehetik meg, hogy tiszta levegőjű, zárt térbe húzódjanak.

A helyzetet tovább súlyosbíthatja az amerikai fosszilisenergia-ipar küszöbön álló deregulációja is. Ez a lépés ugyanis a nitrogén-oxidok, a kén-oxidok és a szálló por kibocsátásának jelentős növekedésével járhat. A tanulmány szerzői ugyanakkor rámutattak egy pozitív forgatókönyvre is. Ha sikerülne időben megfékezni a klímaváltozást, az évszázad közepére megállítható lenne a riasztások számának növekedése, és a többlet egészségügyi kockázatok nagy része is elkerülhetővé válna.

Amennyiben a rossz levegőminőség mégis mindennapossá válik, az emberek kénytelenek lesznek alkalmazkodni.

Ebben kulcsszerepet kaphat az épületek szigetelésének, szellőztetésének és levegőszűrésének javítása, valamint a tiszta levegőjű beltéri terek hozzáférhetőségének bővítése.

