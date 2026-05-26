Magyar Péter új intézkedéseket jelentett be a parlamentben, komoly támadást indított a Fidesz–KDNP ellen
A parlamenti képviselők állami privilégiumainak leépítését ígérte Magyar Péter az új országgyűlés keddi ülésén mondott beszédében. Azt ígérte, hogy folytatni fogják az ország állapotának feltárását, „minden a magyar emberektől elvett forintot be fogunk mutatni” – fogalmazott. Megerősítette, hogy a devizahitelesek kilakoltatását felfüggesztik, a nyugdíjasoknak elindítják a Szép-kártya programot.
Gulyás Gergely:

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője azért bírálta Magyar Pétert, hogy egyelőre nem úgy tesz, mintha véget ért volna a kampány. Jelezte, hogy több intézkedésről várnak konkrétumokat:

  • a kata szerinti adózás visszavezetését, reformját,
  • a nyugdíjasok támogatását,
  • az egészségügy fejlesztését.

Kifogásolta, hogy miközben számos fideszes intézkedést – például a rezsicsökkentést – fenntartana a Tisza-kormány, miért méltatta „méltatlan vádakkal a kormányt”.

A közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyében Gulyás Gergely kifogásolta, hogy nem az állami vagyont, hanem a vállalatok által átadott vagyonelemeket akarja államosítani Magyar Péter.

Rétvári Bence: nem mi választottuk egymást

Az ellenzékivé lett, kisebbik koalíciós párt, a KDNP nevében Rétvári Bence azt mondta, hogy frakciótársaival a kormány sikerében érdekeltek. Majd jelezte, hogy az emberek választották az ellenzéki és a kormányzati képviselőket is, nem a politikusok választották egymást.

Ezek után felkérdezte Magyar Péter miniszterelnököt, hogy korábban, az előző kormányzás 16 évéből 14 évnek ő is része volt.

Rétvári Bence egyet ért azzal, hogy kisebb legyen az államigazgatás, külön a képviselők asszisztenciáján, felidézte, hogy már 2010 után felére csökkentették a parlamenti bürokráciát, valamint korlátozták a képviselői juttatásokat.

Az ellenzéki politikus bírálta a miniszterelnök mandátumszámának és idejének korlátozását, mondván, hogy Európában nincs erre példa. Szerinte etikátlan, hogy alaptörvényi korlátozással zárják ki azt, hogy Orbán Viktor újra miniszterelnök legyen.

Mi Hazánk: a polgármesterek bérénél nem indokolt a csökkentés

A pártunk támogatja, hogy a képviselők, a miniszterek és államtitkárok fizetését csökkentsék, azonban a polgármesterek esetében ez a korrupciós kockázatokat növelheti, ha a minimálbérnél maximálják a fizetéseket – mondta el Toroczkai László, a Mi Hazánk párt elnöke.

Emellett az ellenzéki képviselő mértékletességet kért az új miniszterelnöktől, hogy ne bírálja a Mi Hazánk megválasztott képviselőit is.

„Egyszer vállalják a felelősséget, őszintén nézzenek szembe magukkal”

Nem a magyar emberek felelősek, hogy egy szűk politikai elit a saját meggazdagodására használta a hatalmát – folytatta a bírálatát az előző kormány felé.

Magyar Péter ezután üzent a magyar választóknak, hogy mindenkiért dolgoznak, a teljes magyar népért. Szerinte a fideszes szavazóknak is ki kell kérniük magukat az előző rendszer vagyonosodását, vagy annak erkölcstelenségét.

Az új miniszterelnök szerint vissza kell adni a politika tisztességeségét, le kell számolni a korrupcióval, valamint mindent meg kell tenni azért, hogy a magyar állam kiálljon a rászorulókért.

Jön a kilakoltatások felfüggesztése

A miniszterelnök több intézkedést is bejelentett:

  • jön a nyugdíjasoknak egy Szép-kártyás program,
  • a devizahiteles ügyekben felfüggesztik a kilakoltatásokat,
  • hazahozzák az uniós forrásokat,
  • átszervezik a végrehajtások rendszerét.

Ezután arra kérte a Fidesz–KDNP frakciót, hogy ne használják a saját szavazóikat élőpajzsként, utalva az új, Védvonal facebookos kezdeményezésére. „Támogatom, ha ez jó védőügyvédek felsorakoztatását jelenti” – mondta Magyar Péter, aki ezután jelezte, hogy elszámoltatásra készül a kormánya.

A jelen nem lévő Lázár János képviselőt is felkérdezte, hogy építésügyi miniszterként fideszes kampányanyagok voltak a tárcája épületében, beruházások százait állította le.

Tuzson Bence korábbi igazságügyi minisztert is név szerint bírálta, hogy a Szőlő utcai gyermekvédelmi intézményben történteknél nem az igazság feltárására törekedett, hanem politikai kampányt követett el.

Ezek után Rétvári Bence korábbi belügyminiszter-helyettest a rendvédelmi szervek kampánycélú kihasználása miatt bírálta. Majd Orbán Balázst az 1956-os forradalom kapcsán tett kijelentéseit kritizálta. Takács Péter eddigi egészségügyi államtitkárt a betegállátás helyzete, alulfinanszírozottsága miatt állította pellengérre az új miniszterelnök.

Sok a fedezetlen kötelezettségvállalás

A miniszterelnök elmondta, hogy a minisztériumok átadás átvétele óta számos rejtett kötelezettségvállalást találtak, mindezt az építési és közlekedési tárcánál, ahol 280 milliárd forintnyi számla nem volt benne a költségvetésben, míg a honvédelmi minisztériumnál 1300 milliárdos szerződést találtak, valamint 260 milliárdnyi kulturális támogatást is feltártak már.

Magyar Péter elmondta, hogy „a magyar embereknek joguk van tudni, hogy kik profitáltak, kik lopták el a pénzüket, kik asszisztáltak ahhoz, hogy gyermekek maradtak védelem nélkül.” Elmondta, hogy több parlamenti vizsgálóbizottságot állítanak fel, hogy visszaadhassák a közvagyont a népnek.

Megszüntetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványok jelenlegi rendszerét, valamint bezárják a Nemzeti Szuverenitási Hivatalt is, amelyet sóhivatalnak minősített. Szerinte ez a szervezet csak Balásy Gyula kommunikációs cégéhez folyatott közpénzeket.

A kormányfő hatalmát is korlátozzák

Az ország vezetése szolgálat – jelentette ki Magyar Péter, majd megerősítette, hogy a kormányfői mandátumok számát kettőben, a hivatali időt 8 évben maximálják.

Ennek kapcsán bírálta Orbán Viktor leváltott kormányfőt, aki szerinte korlátlan hatalommal a saját vagyonosodásával foglalkozott. Kitért Mészáros Lőrincre, a korábbi miniszterelnök barátjára, valamint Tiborcz Istvánra, Orbán Viktor vejére, akik szerinte eddig közpénzt szivattyúztak magukhoz. Megemlítette a hatvanpusztai birtokot is, valamint az azon élő zebrákat is, mint a luxuspolitizálás mintáit.

Jelezte, hogy minden demokratikus rendszerben elveszíti az önmérsékletet a vezető, ha korlátlan időre kaphat hatalmat. Szerinte a nyolc év rákényszeríti a választott vezetőket, hogy ne a saját, hanem az ország javát tartsák szem előtt.

Minden szivarszobát be fogunk mutatni, minden a magyar emberektől elvett forintot be fogunk mutatni. A költségvetési csalásokról, a tiltott pártfinanszírozásokról, a hűtlenkezelésekről is be fogunk számolni

– jelentette ki Magyar Péter, aki ígéretet tett az elszámoltatásra. Állítja, hogy ezt nem azért teszik, hogy a politikai ellenfeleiket legyőzzék, mert „ezt már megtették a választásokon”, jelezte, hogy ezt azért teszik, mert a magyar embereknek joguk van tudni ezeket.

Önmérsékletet kért a képviselőktől Magyar Péter

Leépítjük az állami privilégiumokat: csökkentjük a miniszterelnök, a miniszterek és az államtitkárok fizetését, nem lesz villogó autós közlekedés, valamint felülvizsgáljuk a diplomataútleveleket – kezdte intézkedései ismertetését Magyar Péter.

Elmondta, hogy 200 milliárd forintba került eddig a képviselők és a kormánytagok tevékenyéségének finanszírozása most legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni.

Szerinte így egy teljes évnyi parlamenti költségvetést tudnak megspórolni. Ebben benne lesz a képviselői juttatások – telefon- és lakhelytámogatások – visszafogása is. Ennek kapcsán azt kérte a Fidesz képviselőitől, hogy ne használják ki a teljes megmaradt juttatáskeretüket se!

Magyar Péter: a romok eltakarításával kezdtük

Két héttel ezelőtt a Tisza-kormány letették miniszteri esküjüket, azóta megkezdtük azt a munkát, amely a romok eltakarítását és az új, emberséges Magyarország építését jelenti – kezdte napirend előtti beszédét Magyar Péter.

A miniszterelnök ezután arról beszélt, hogy már két generáció felnőtt, amelyik nem látott értelmes, demokratikus, nyilvános vitákat. Szerinte vannak alapvetések, amelyeket tisztázni kell – folytatta – jelezve, hogy a magyar képviselők az egész nemzet javára gyakorolják, nemcsak a saját választóikat képviselik.

Függetlenül, hogy melyik frakcióban ülnek, egyéni vagy listás mandátumuk van, minden magyar embert képviselnek – tette hozzá a kormányfő, aki arra kérte a parlamentet, hogy mindenkinek ez lebegjen a szeme előtt a parlamenti munka, a viták során.

Hamarosan élőben beszél Magyar Péter az országgyűlésben

A pünkösdi hétvégén teljessé vált a Tisza-kormány államtitkári névsora: 55 államtitkár kinevezését jelentették be, így az új országgyűlés keddi ülésével és a kabinet munkába állásával fontos szakpolitikai bejelentések várhatók a kormány első intézkedéseiről.

Magyar Péter miniszterelnök kedden tart beszédet az országgyűlésben, ahol már konkrét jogalkotási feladatokról is beszélhet.

A kormányfő már a héten az alaptörvény-módosításról, valamint a költségvetésről is nyilatkozott, de várható, hogy a vendégmunkások jogállásáról szóló törvényről, valamint az uniós források hazahozataláról is beszél majd.

Magyar Péter beszédét, valamint a képviselőktől kapott kérdésekre adott válaszait élőben tudósítjuk.

