Magyar Péter új intézkedéseket jelentett be a parlamentben, komoly támadást indított a Fidesz–KDNP ellen

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője azért bírálta Magyar Pétert, hogy egyelőre nem úgy tesz, mintha véget ért volna a kampány. Jelezte, hogy több intézkedésről várnak konkrétumokat:

a kata szerinti adózás visszavezetését, reformját,

a nyugdíjasok támogatását,

az egészségügy fejlesztését.

Kifogásolta, hogy miközben számos fideszes intézkedést – például a rezsicsökkentést – fenntartana a Tisza-kormány, miért méltatta „méltatlan vádakkal a kormányt”.

A közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyében Gulyás Gergely kifogásolta, hogy nem az állami vagyont, hanem a vállalatok által átadott vagyonelemeket akarja államosítani Magyar Péter.