Már idén jöhet a Tisza nagy ajándéka a nyugdíjasoknak: mutatjuk, ki mennyi pénzt nyerne vele

Magyar Péter akkor lenne elégedett, ha már 2026 negyedik negyedévétől elkezdhetnék kifizetni a nyugdíjasoknak a Nyugdíjas SZÉP-kártya első összegét – jelentette ki az RTL-nek adott interjúban. A miniszterelnök hozzátette: nem akarja a Pénzügyminisztériumot olyan vállalásba belelavírozni, amely nem tartható, de
a mostani tervek szerint minden év októberétől a következő év októberéig járhatna a beígért 200 ezer, illetve 100 ezer forintos pluszjuttatás.
Ez praktikusan azt jelentené, hogy az idei utolsó negyedévre (2026. októbertől decemberig tartó időszakra) járó időarányos részt, a nyugdíj összegétől függően 25 ezer vagy 50 ezer forintot már szeretné kifizetni a kormány.
A Tisza választási programjában vállalta, hogy megtartják a 13. havi és 14. havi nyugdíjat, 120 ezer forintra emelik az öregségi nyugdíj és a megváltozott munkaképességűeknek járó ellátás minimális összegét, a 120-140 ezer forint közti nyugdíjakra egyszeri, sávos emelést alkalmaznak havi 6-12 ezer forint értékben, a 250 ezer forint alatti juttatásban részesülők számára évi 200 ezer forintnyi, a 250-500 ezer forint közti nyugdíjak esetében évi 100 ezer forintnyi Nyugdíjas SZÉP-kártyát vezetnek be, az időskorúak járadékát megduplázzák, az otthonápolási díjakat 50%-kal megemelik, ezenkívül 20 ezer új férőhelyet ígértek idősotthonokban.
Vállalták továbbá, hogy a nyugdíjak újra követni fogják a bérek alakulását, valamint megígérték, hogy a Nők40 tapasztalatai alapján, fokozatosan és a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának biztosítása mellett bevezetik a "Férfiak40" programot.
A mostani interjúban Magyar Péter csak a Nyugdíjas SZÉP-kártyáról beszélt, de a Tisza-politikusainak korábbi megszólalásaiból arra következtethetünk, hogy a 120 ezer forintos minimálnyugdíj és a 120-140 ezer forint közti nyugdíjak sávos emelése is még idén megvalósulhat. Lehetséges, hogy a SZÉP-kártyával együtt az egyszeri emeléseket is októberre időzítené a kormány, de erről egyelőre csak találgatni lehet.
Az alábbi táblázatban mutatjuk, pontosan mennyivel nőhet a juttatások összege az egyes nyugdíjszinteken, ha egyszerre vezetik be a Nyugdíjas SZÉP-kártyát és az ígért nyugdíjemeléseket.
A havi növekmények kimutatása érdekében a Nyugdíjas SZÉP-kártya éves összegét 12 egyenlő részre osztottuk.
|A nyugdíjasoknak ígért pluszjuttatások várható havi összege az egyes nyugdíjszinteken
|Nyugdíj összege 2026 elején
|Tisza-ígéret 1: felzárkóztatás 120 ezer forintra
|Tisza-ígéret 2: egyszeri sávos emelés 120-140 ezer forint között
|Tisza-ígéret 3: Nyugdíjas SZÉP-kártya
|Összesített juttatás-növekedés a Tisza-ígéretek megvalósulásával
|50 000 Ft
|70 000 Ft
|0 Ft
|16 667 Ft
|86 667 Ft
|75 000 Ft
|45 000 Ft
|0 Ft
|16 667 Ft
|61 667 Ft
|100 000 Ft
|20 000 Ft
|0 Ft
|16 667 Ft
|36 667 Ft
|125 000 Ft
|0 Ft
|10 000 Ft
|16 667 Ft
|26 667 Ft
|150 000 Ft
|0 Ft
|0 Ft
|16 667 Ft
|16 667 Ft
|175 000 Ft
|0 Ft
|0 Ft
|16 667 Ft
|16 667 Ft
|200 000 Ft
|0 Ft
|0 Ft
|16 667 Ft
|16 667 Ft
|225 000 Ft
|0 Ft
|0 Ft
|16 667 Ft
|16 667 Ft
|250 000 Ft
|0 Ft
|0 Ft
|8 333 Ft
|8 333 Ft
|275 000 Ft
|0 Ft
|0 Ft
|8 333 Ft
|8 333 Ft
|300 000 Ft
|0 Ft
|0 Ft
|8 333 Ft
|8 333 Ft
|325 000 Ft
|0 Ft
|0 Ft
|8 333 Ft
|8 333 Ft
|350 000 Ft
|0 Ft
|0 Ft
|8 333 Ft
|8 333 Ft
|375 000 Ft
|0 Ft
|0 Ft
|8 333 Ft
|8 333 Ft
|400 000 Ft
|0 Ft
|0 Ft
|8 333 Ft
|8 333 Ft
|425 000 Ft
|0 Ft
|0 Ft
|8 333 Ft
|8 333 Ft
|450 000 Ft
|0 Ft
|0 Ft
|8 333 Ft
|8 333 Ft
|475 000 Ft
|0 Ft
|0 Ft
|8 333 Ft
|8 333 Ft
|500 000 Ft
|0 Ft
|0 Ft
|0 Ft
|0 Ft
|525 000 Ft
|0 Ft
|0 Ft
|0 Ft
|0 Ft
|550 000 Ft
|0 Ft
|0 Ft
|0 Ft
|0 Ft
|575 000 Ft
|0 Ft
|0 Ft
|0 Ft
|0 Ft
|600 000 Ft
|0 Ft
|0 Ft
|0 Ft
|0 Ft
|Forrás: Portfolio-számítás
Látható, hogy a Tisza nyugdíjcsomagjának legnagyobb nyertesei a kisnyugdíjasok lesznek; például havi 50 ezer forintos nyugdíjszinten 70 ezer forintos növekményt hoz majd a felzárkóztatás, újabb havi 16 667 forintot a SZÉP-kártya, azaz a teljes csomag összesen 86 667 forinttal növelheti az érintettek havi jövedelmét. (Megjegyzendő, hogy a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj megtartása esetén ezekben a juttatásokban is megjelenik majd a felzárkóztatás pozitív hatása, ami még tovább növeli az éves jövedelmet.)
A Tisza nagyon széles réteget céloz meg, 500 ezer forintos nyugdíjszint alatt mindenkinek szán némi plusz pénzt a kormány,
de havi félmilliós nyugdíjösszeg fölött sem a felzárkóztatásból, sem az egyszeri sávos emelésből, sem a SZÉP-kártyából nem részesülhetnek a nyugdíjasok. A KSH legfrissebb adatai szerint a bő kétmillió nyugdíjasból mintegy 110 ezer főre tehető azoknak a száma, akik a kiemelkedően magas nyugdíjuk okán kiszorulnak a Tisza pluszjuttatásaiból.
A beígért intézkedések költségvetési hatása meglehetősen nagy, a Tisza számításai szerint a tervek megvalósítása együttesen évi 655-795 milliárd forintjába kerülne a költségvetésnek. Ha csak a Nyugdíjas SZÉP-kártya megjelölt éves összegének negyedrészével számolunk, 2026-ban 90-100 milliárd forintot kell erre előteremtenie a költségvetésnek, míg a nyugdíjfelzárkóztatás, az egyszeri sávos emelés és az időskorúak járadékának megduplázása együttesen mintegy 42 milliárd forintba kerülhet negyedévente.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor
