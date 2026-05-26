Megindult a hatalmas akció a vérszívók ellen Magyarországon
Az elmúlt heti esőzések és a felmelegedés miatt felgyorsult a szúnyogok szaporodása. Emiatt a következő napokban országszerte kiterjedt biológiai lárvagyérítés kezdődik. A szakemberek földi és légi módszerekkel avatkoznak be az ország nagyobb vizei mentén. A védekezés sikeréhez azonban a lakosság közreműködésére is szükség van a ház körüli vízgyülemlések felszámolásában - tudósított a Katasztrófavédelem.

A korábbi évek felméréseinek köszönhetően a szakemberek pontosan ismerik a szúnyogok tenyészőhelyeit. Így célzottan és hatékonyan tudják elvégezni a biológiai kezeléseket.

Ez az eljárás környezetbarát, mivel a felhasznált készítmény szelektív, azaz kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el.

A természetvédelmi területeken azonban ez a módszer is csak korlátozottan vethető be. A magáningatlanokon kialakult pocsolyákat és pangó vizeket pedig egyáltalán nem lehet a központi gyérítés során kezelni.

A kisebb, elaprózott vízfelületeknél földi permetezéssel védekeznek. Ezt az eljárást alkalmazzák a Balaton és a Velencei-tó térségében, valamint a Duna szinte teljes hazai szakasza mentén. Ebbe beletartozik a Szigetköz, a főváros és a Csepel-sziget, továbbá a Dráva vonala és Zala vármegye is.

Ahol a tenyészőhelyek nagyobbak és összefüggőek, mint például a Körösök vidékén vagy a Tisza déli szakaszán, ott légi úton szórnak ki speciális granulátumot. Ez a forma azért különösen hatékony, mert a sűrű ártéri növényzeten is képes áthatolni. Ennek köszönhetően biztosan eléri a vízben fejlődő lárvákat.

A szervezett beavatkozások mellett a kertekben és az udvarokon összegyűlt esővíz is ideális tenyészőhelye a szúnyogoknak. A tömeges szaporodás megelőzése érdekében kiemelten fontos az egyéni védekezés. A lakóknak rendszeresen fel kell számolniuk a ház körüli, vizet megtartó edényeket és tárgyakat.

