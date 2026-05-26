Megindult a hatalmas akció a vérszívók ellen Magyarországon

A korábbi évek felméréseinek köszönhetően a szakemberek pontosan ismerik a szúnyogok tenyészőhelyeit. Így célzottan és hatékonyan tudják elvégezni a biológiai kezeléseket.
Ez az eljárás környezetbarát, mivel a felhasznált készítmény szelektív, azaz kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el.
A természetvédelmi területeken azonban ez a módszer is csak korlátozottan vethető be. A magáningatlanokon kialakult pocsolyákat és pangó vizeket pedig egyáltalán nem lehet a központi gyérítés során kezelni.
A kisebb, elaprózott vízfelületeknél földi permetezéssel védekeznek. Ezt az eljárást alkalmazzák a Balaton és a Velencei-tó térségében, valamint a Duna szinte teljes hazai szakasza mentén. Ebbe beletartozik a Szigetköz, a főváros és a Csepel-sziget, továbbá a Dráva vonala és Zala vármegye is.
Ahol a tenyészőhelyek nagyobbak és összefüggőek, mint például a Körösök vidékén vagy a Tisza déli szakaszán, ott légi úton szórnak ki speciális granulátumot. Ez a forma azért különösen hatékony, mert a sűrű ártéri növényzeten is képes áthatolni. Ennek köszönhetően biztosan eléri a vízben fejlődő lárvákat.
A szervezett beavatkozások mellett a kertekben és az udvarokon összegyűlt esővíz is ideális tenyészőhelye a szúnyogoknak. A tömeges szaporodás megelőzése érdekében kiemelten fontos az egyéni védekezés. A lakóknak rendszeresen fel kell számolniuk a ház körüli, vizet megtartó edényeket és tárgyakat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Jön a kegyelmi botrányt vizsgáló bizottság
A képviselők emellett fenntartották Kocsis Máté mentelmi jogát.
Magyar Péter átírná egy egész térség jövőjét: mutatjuk a terveket – Összejöhet a hatalmas fordulat?
Mire juthat a négy muskétás?
Megszületett a döntés: százmilliárdok sorsára derülhet fény, célkeresztbe került a magyar jegybank
Fontos vizottságok indulnak.
Kelenföldi tűzeset: azonnali átvizsgálás indul
Minden Astride mozdon yérintett.
Összeültek a hazai járműipar nagyjai és fontos döntéseket hoztak
Lezajlott a MAGE közgyűlése.
Pokoli hőkupola borult a kontinensre: évtizedes rekordok dőlhetnek
Az ilyen rendkívüli, tartós hőhullámok komoly egészségügyi kockázatot jelentenek.
Váratlan fordulat a Covid-oltásoknál: új variáns terjed az Egyesült Államokban
A héten szavaznak róla.
Az új magyar luxus: Miért csúszik ki a középosztály kezéből a saját otthon álma?
Látszólag minden rendben van. Van egy stabil, jól fizető állásod, időnként belefér egy éttermi vacsora, nyáron eljuttok nyaralni, és hó végén is marad valami a számládon. Ám amikor megnyi
50 millió forintos bírság a Mediaworks-nek a Tisza-szimpatizánsok adatainak közzététele miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. május 26-án közzétett határozatában 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-v
Napelemes energiatárolók áfája: egyenes vagy fordított adózás?
A napelemes energiatárolók áfája egyre fontosabb kérdéssé válik a megújuló energia beruházásoknál, különösen akkor, ha a naperőműhöz kapcsolódó energiatároló-rendszer számlázása s
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
Ciklusok és megatrendek helyett az adatok mutatják jobban a nyertes iparágakat
A szektorrotáció logikusnak tűnik a jövő győztes iparágának keresésekor, de a múltbeli adatok nem igazolják egyértelműen a működését, a gazdasági ciklusok pontos időzítése pedig még..
Húsz év alatt sem lett rugalmasabb a régió munkaerőpiaca, Magyarországon is csak kicsit javult a helyzet
A részmunkaidő húsz éve nem tud gyökeret verni a BB tengely országaiban. Észtország az egyetlen ország, ahol érdemi szerkezeti változás történt, Magyarországon a részmunkaidő továbbra...
Mindent összeszedtünk, amit egy vállalkozónak fontos az elemzők, tudósok áprilisi munkáiból - Indul új rovatunk, a Vállalkozói Mozaik
A gazdasági elemzések lényegét foglalja össze vállalkozók számára új rovatunk, a Vállakozói Mozaik. Egybegyűjtjük és összefoglaljuk, a vezető elemző intézetek és tudományos műhelyeine
Utolértük Svájcot
Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Magyar Péter átírná egy egész térség jövőjét: mutatjuk a terveket – Összejöhet a hatalmas fordulat?
Mire juthat a négy muskétás?
Órákra leállt Kelenföld és a fél ország: nem a kigyulladt mozdony a legnagyobb baj
És a nyár még csak most jön.
Budakeszi garázsból indult, ma már Amerikában is kapható a magyar szörp
A Portfolio Business podcastban Galajda Péterrel, a Mayer alapító-ügyvezetőjével beszélgettünk.