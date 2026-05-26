Meglépte a Tisza-kormány: költségvetési biztos érkezik az MTVA-hoz

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter tájékoztatása szerint a biztost a pénzügyminiszterrel közösen, azonnali hatállyal nevezik ki. A döntést azzal indokolta, hogy

súlyos aggályok merültek fel a közmédia gazdálkodásával és működésével kapcsolatban.

A kirendelt szakember feladata az NMHH és az MTVA szoros felügyelete lesz. Ezzel garantálják, hogy ne történjen újabb pénzügyi kötelezettségvállalás vagy vagyonelidegenítés. A miniszter hangsúlyozta: elvárják a tisztességes és kiegyensúlyozott működést, továbbá a törvényi és pénzügyi fegyelem maradéktalan betartását.

A kinevezést megelőzően az Országgyűlés Költségvetési bizottsága kedden hallgatta meg Koltay Andrást, az NMHH elnökét. A beszámolóból kiderült, hogy a közmédia tartalmait gyártó MTVA 155,1 milliárd forint költségvetési, illetve 6,9 milliárd forint kereskedelmi bevétellel rendelkezett. Ezzel szemben az intézmény összes kiadása elérte a 157 milliárd forintot.

Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője a bizottsági ülésen hiányosnak nevezte az elszámolást. Kifogásolta, hogy a jelentős dologi és személyi kiadásokról a képviselők mindössze egy egyoldalas összefoglalót kaptak. Koltay András erre reagálva jelezte, hogy a Médiatanács tagjainak bérét törvény rögzíti. Ennek megfelelően az intézménynek nincs mozgástere a kérdésben.

A költségvetési beszámoló elutasítása és a biztos kinevezése szorosan illeszkedik a Tisza-kormány korábbi intézkedési tervéhez. A kabinet átfogó átvilágítást indít a közmédiánál. A vizsgálat kiterjed az intézmények gazdálkodására, a szerződésekre és a beszerzésekre. Emellett ellenőrzik a vezetői döntéseket, a hírszerkesztési gyakorlatot, valamint a partnerszervezetekkel fennálló kapcsolatokat is.

