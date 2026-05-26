Megszületett a döntés: százmilliárdok sorsára derülhet fény, célkeresztbe került a magyar jegybank

Az Országgyűlés keddi ülésén két vizsgálóbizottság felállításáról is döntöttek a képviselők. Az egyik a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket – köztük az alapítványi vagyonkezelést, az Optima-csoport befektetési struktúráit és az ingatlanberuházásokat – vizsgálja majd, a másik pedig az 1987–2000 közötti spontán privatizáció és közvagyon-vesztés politikai-intézményi felelősségi láncát tárja fel. Mindkét testületet a Tisza Párt frakciója kezdeményezte, és mindkettőnek december 31-ig kell nyilvános jelentést készítenie. A bizottságok feladata nem egyedi büntetőjogi felelősség megállapítása, hanem a rendszerszintű hiányosságok és jogszabályi kiskapuk feltárása, valamint javaslatok megfogalmazása a jövőbeli visszaélések megelőzésére.

Vizsgálóbizottság jön létre az MNB működésével kapcsolatos visszaélések feltárására

Az Országgyűlés 146 igen, 43 nem és 2 tartózkodó szavazattal fogadta és a javaslatot.

A Tisza Párt frakciója által kezdeményezett vizsgálóbizottság célja annak feltárása, hogy az MNB korábbi működésében, különösen az alapítványi vagyonkezelésben, az Optima-csoporton keresztüli befektetési struktúrákban, valamint az ingatlanberuházások és székházfelújítások során miként sérülhettek az átláthatóság, takarékosság, közpénzvédelem és felelős gazdálkodás követelményei.

A bizottság kiindulópontját az Állami Számvevőszék 2025-ös megállapításai adják, amelyek szerint több százmilliárd forintnyi, jelentős részben közpénzből származó vagyon kezelése vált átláthatatlanná, a kontrollmechanizmusok nem működtek megfelelően és egyes beruházási kifizetések azonos érdekeltségi körökhöz kerültek.

Mivel az ügyben büntetőeljárás is folyamatban van, a bizottság feladata nem egyedi büntetőjogi felelősség megállapítása, hanem a jogalkotási, intézményi, felügyeleti és politikai felelősségi lánc feltárása annak érdekében, hogy a jegybanki közpénzek kezelése a jövőben átláthatóbb, ellenőrizhetőbb és a közérdeket szolgáló keretek között történjen.

Fel kell tárnia a bizottságnak azt is, hogy az MNB, az alapítványi és leányvállalati struktúrák, továbbá az azokhoz kapcsolódó gazdasági és befektetői szereplők milyen módon alakítottak ki olyan döntéshozatali és vagyonkezelési mechanizmusokat, amelyek a kontrollrendszerek gyengüléséhez, az átláthatóság csökkenéséhez, azonos érdekeltségi körök indokolatlan előnyhöz jutásához, illetve a közpénzekkel való gazdálkodás közérdekkel ellentétes torzulásaihoz vezethettek.

A bizottság ezen felül meghatározza, hogy a jegybanki alapítványi vagyonkezeléssel, az Optima-csoport működésével, valamint az MNB beruházási és felújítási döntéseivel összefüggésben mely állami, jegybanki, felügyeleti vagy gazdasági szereplőket terheli politikai, intézményi vagy igazgatási felelősség a feltárt rendszerszintű hiányosságokért és visszásságokért, továbbá javaslatot tesz a jegybanki közpénzek kezelésének átláthatóbbá, ellenőrizhetőbbé és közérdekközpontúbbá tételéhez szükséges jogalkotási, felügyeleti és intézményi intézkedésekre.

Tevékenységéről a bizottság december 31-ig jelentést készít, amelyet az Országgyűlés honlapján közzé kell tenni.

A bizottság tagjai közé a

Tisza Párt 3 főt,

a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk pedig 1-1 főt jelölhet;

a grémium elnökére a Tisza képviselőcsoportja, egy-egy alelnökére a Fidesz és a Mi Hazánk képviselőcsoportja tesz javaslatot. Munkájukért a tagok díjazásban nem részesülnek.

Feladatával összefüggésben a bizottság meghallgatásokat tarthat, iratokat kérhet be. A kért adatokat mindenki köteles a bizottság rendelkezésére bocsátani, valamint köteles a bizottság előtt megjelenni.

Vizsgálóbizottság tekinti át a spontán privatizációt és a közvagyon-vesztést

Elfogadta az Országgyűlés a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozati javaslatot; a kezdeményezést 146 képviselő támogatta, 45 ellenezte, míg ketten tartózkodtak.

A Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője által benyújtott, a frakció félszáz tagja által támogatott javaslatban megjelölt cél a spontán privatizáció történeti, intézményi és politikai felelősségi láncának feltárása, különösen annak bemutatása, hogyan alakította át a pártállami nómenklatúra és a hozzá kapcsolódó gazdasági, banki, külkereskedelmi és állambiztonsági hálózat a politikai hatalmat tartós gazdasági befolyássá.

A vizsgálat középpontjában az 1987-1990 közötti ellenőrizetlen vagyonátmentési folyamatok, majd tágabban az 1988-2000 közötti privatizációs mintázatok állnának - az állami vállalatok átalakítása, vezetői kivásárlások, áron aluli vagyonkiszervezések, adósságok államon hagyása, párt- és szakszervezeti vagyonmozgások, valamint a külföldi vegyesvállalatok és impex hálózatok szerepe. kiárusítását - áll a dokumentumban.

Ugyanakkor hangsúlyozzák: a bizottság feladata nem egyedi jogi felelősség megállapítása, hanem a nemzeti vagyon lehetővé tevő jogszabályi kiskapuk, hiányzó kontrollmechanizmusok és politikai-gazdasági összefonódások feltárása, a kapcsolódó iratok nyilvánosságra hozatalának kezdeményezése, valamint annak bemutatása, miként alapozták meg ezek a folyamatok az elmúlt évtizedek oligarchikus gazdasági szerkezetét.

Tevékenységéről a bizottságnak december 31-ig kell nyilvános jelentést készítenie, amely magában foglalja a testület által tett megállapítások mellett a vizsgálat során feltárt bizonyítékokat, a meghallgatott személyek nyilatkozatait, valamint javaslatot a testület által szükségesnek tartott intézkedésekre.

A Tisza-frakció delegál elnököt, a Fidesz és a Mi Hazánk egy-egy alelnököt ad a hatfős bizottság élére; a kormányoldal három, a három ellenzéki képviselőcsoport egy-egy tagot ad a testületbe, amelynek tagjai ezen munkájukért külön díjazást nem kapnak.

