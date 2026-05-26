Megszületett a döntés: százmilliárdok sorsára derülhet fény, célkeresztbe került a magyar jegybank

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottságok felállításáról döntöttek a képviselők az Országgyűlés keddi ülésén.
Vizsgálóbizottság jön létre az MNB működésével kapcsolatos visszaélések feltárására
Az Országgyűlés 146 igen, 43 nem és 2 tartózkodó szavazattal fogadta és a javaslatot.
A Tisza Párt frakciója által kezdeményezett vizsgálóbizottság célja annak feltárása, hogy az MNB korábbi működésében, különösen az alapítványi vagyonkezelésben, az Optima-csoporton keresztüli befektetési struktúrákban, valamint az ingatlanberuházások és székházfelújítások során miként sérülhettek az átláthatóság, takarékosság, közpénzvédelem és felelős gazdálkodás követelményei.
A bizottság kiindulópontját az Állami Számvevőszék 2025-ös megállapításai adják, amelyek szerint több százmilliárd forintnyi, jelentős részben közpénzből származó vagyon kezelése vált átláthatatlanná, a kontrollmechanizmusok nem működtek megfelelően és egyes beruházási kifizetések azonos érdekeltségi körökhöz kerültek.
Mivel az ügyben büntetőeljárás is folyamatban van, a bizottság feladata nem egyedi büntetőjogi felelősség megállapítása, hanem a jogalkotási, intézményi, felügyeleti és politikai felelősségi lánc feltárása annak érdekében, hogy a jegybanki közpénzek kezelése a jövőben átláthatóbb, ellenőrizhetőbb és a közérdeket szolgáló keretek között történjen.
A bizottság feladata megvizsgálni, hogy az MNB korábbi működésében, különösen a jegybanki alapítványok vagyonkezelése, az Optima-csoport befektetési struktúrái, valamint az ingatlanberuházások és székházfelújítások során a közpénzek kezelése megfelelt-e a jogszerűség, az átláthatóság, a takarékosság és a felelős gazdálkodás követelményeinek.
Fel kell tárnia a bizottságnak azt is, hogy az MNB, az alapítványi és leányvállalati struktúrák, továbbá az azokhoz kapcsolódó gazdasági és befektetői szereplők milyen módon alakítottak ki olyan döntéshozatali és vagyonkezelési mechanizmusokat, amelyek a kontrollrendszerek gyengüléséhez, az átláthatóság csökkenéséhez, azonos érdekeltségi körök indokolatlan előnyhöz jutásához, illetve a közpénzekkel való gazdálkodás közérdekkel ellentétes torzulásaihoz vezethettek.
A bizottság ezen felül meghatározza, hogy a jegybanki alapítványi vagyonkezeléssel, az Optima-csoport működésével, valamint az MNB beruházási és felújítási döntéseivel összefüggésben mely állami, jegybanki, felügyeleti vagy gazdasági szereplőket terheli politikai, intézményi vagy igazgatási felelősség a feltárt rendszerszintű hiányosságokért és visszásságokért, továbbá javaslatot tesz a jegybanki közpénzek kezelésének átláthatóbbá, ellenőrizhetőbbé és közérdekközpontúbbá tételéhez szükséges jogalkotási, felügyeleti és intézményi intézkedésekre.
Tevékenységéről a bizottság december 31-ig jelentést készít, amelyet az Országgyűlés honlapján közzé kell tenni.
A bizottság tagjai közé a
- Tisza Párt 3 főt,
- a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk pedig 1-1 főt jelölhet;
a grémium elnökére a Tisza képviselőcsoportja, egy-egy alelnökére a Fidesz és a Mi Hazánk képviselőcsoportja tesz javaslatot. Munkájukért a tagok díjazásban nem részesülnek.
Feladatával összefüggésben a bizottság meghallgatásokat tarthat, iratokat kérhet be. A kért adatokat mindenki köteles a bizottság rendelkezésére bocsátani, valamint köteles a bizottság előtt megjelenni.
Vizsgálóbizottság tekinti át a spontán privatizációt és a közvagyon-vesztést
Elfogadta az Országgyűlés a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozati javaslatot; a kezdeményezést 146 képviselő támogatta, 45 ellenezte, míg ketten tartózkodtak.
A Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője által benyújtott, a frakció félszáz tagja által támogatott javaslatban megjelölt cél a spontán privatizáció történeti, intézményi és politikai felelősségi láncának feltárása, különösen annak bemutatása, hogyan alakította át a pártállami nómenklatúra és a hozzá kapcsolódó gazdasági, banki, külkereskedelmi és állambiztonsági hálózat a politikai hatalmat tartós gazdasági befolyássá.
A vizsgálat középpontjában az 1987-1990 közötti ellenőrizetlen vagyonátmentési folyamatok, majd tágabban az 1988-2000 közötti privatizációs mintázatok állnának - az állami vállalatok átalakítása, vezetői kivásárlások, áron aluli vagyonkiszervezések, adósságok államon hagyása, párt- és szakszervezeti vagyonmozgások, valamint a külföldi vegyesvállalatok és impex hálózatok szerepe. kiárusítását - áll a dokumentumban.
Ugyanakkor hangsúlyozzák: a bizottság feladata nem egyedi jogi felelősség megállapítása, hanem a nemzeti vagyon lehetővé tevő jogszabályi kiskapuk, hiányzó kontrollmechanizmusok és politikai-gazdasági összefonódások feltárása, a kapcsolódó iratok nyilvánosságra hozatalának kezdeményezése, valamint annak bemutatása, miként alapozták meg ezek a folyamatok az elmúlt évtizedek oligarchikus gazdasági szerkezetét.
Tevékenységéről a bizottságnak december 31-ig kell nyilvános jelentést készítenie, amely magában foglalja a testület által tett megállapítások mellett a vizsgálat során feltárt bizonyítékokat, a meghallgatott személyek nyilatkozatait, valamint javaslatot a testület által szükségesnek tartott intézkedésekre.
A Tisza-frakció delegál elnököt, a Fidesz és a Mi Hazánk egy-egy alelnököt ad a hatfős bizottság élére; a kormányoldal három, a három ellenzéki képviselőcsoport egy-egy tagot ad a testületbe, amelynek tagjai ezen munkájukért külön díjazást nem kapnak.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Komoly drágulás jöhet a horvát boltokban
Nyomás alatt a szektor.
Súlyos számokat közölt a hírszerzés: Oroszország felpörgette a rettegett fegyver gyártását
A legutóbbi eset bizonyítja.
Órákra leállt Kelenföld és a fél ország: nem a kigyulladt mozdony a legnagyobb baj
És a nyár még csak most jön.
Kemény figyelmeztetést küldött Putyin: elzárhatják a gázt, ha tovább kokettál a Nyugattal a kaukázusi ország
Stratégiai partnerségre léptek Amerikával.
Irtózatos számok a 7 százalékos lakossági állampapíroknál
Rakétaként lőttek ki az utolsó pillanatban.
Az új magyar luxus: Miért csúszik ki a középosztály kezéből a saját otthon álma?
Látszólag minden rendben van. Van egy stabil, jól fizető állásod, időnként belefér egy éttermi vacsora, nyáron eljuttok nyaralni, és hó végén is marad valami a számládon. Ám amikor megnyi
50 millió forintos bírság a Mediaworks-nek a Tisza-szimpatizánsok adatainak közzététele miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. május 26-án közzétett határozatában 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-v
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
Napelemes energiatárolók áfája: egyenes vagy fordított adózás?
A napelemes energiatárolók áfája egyre fontosabb kérdéssé válik a megújuló energia beruházásoknál, különösen akkor, ha a naperőműhöz kapcsolódó energiatároló-rendszer számlázása s
Ciklusok és megatrendek helyett az adatok mutatják jobban a nyertes iparágakat
A szektorrotáció logikusnak tűnik a jövő győztes iparágának keresésekor, de a múltbeli adatok nem igazolják egyértelműen a működését, a gazdasági ciklusok pontos időzítése pedig még..
Húsz év alatt sem lett rugalmasabb a régió munkaerőpiaca, Magyarországon is csak kicsit javult a helyzet
A részmunkaidő húsz éve nem tud gyökeret verni a BB tengely országaiban. Észtország az egyetlen ország, ahol érdemi szerkezeti változás történt, Magyarországon a részmunkaidő továbbra...
Mindent összeszedtünk, amit egy vállalkozónak fontos az elemzők, tudósok áprilisi munkáiból - Indul új rovatunk, a Vállalkozói Mozaik
A gazdasági elemzések lényegét foglalja össze vállalkozók számára új rovatunk, a Vállakozói Mozaik. Egybegyűjtjük és összefoglaljuk, a vezető elemző intézetek és tudományos műhelyeine
Utolértük Svájcot
Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol
Órákra leállt Kelenföld és a fél ország: nem a kigyulladt mozdony a legnagyobb baj
És a nyár még csak most jön.
Budakeszi garázsból indult, ma már Amerikában is kapható a magyar szörp
A Portfolio Business podcastban Galajda Péterrel, a Mayer alapító-ügyvezetőjével beszélgettünk.
Brutális szembeszélben Magyarország: túlzott volt az optimizmus?
Dilemmában a Fed, és a magyar jegybank is.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.