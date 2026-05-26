Mélyponton Orbán Viktor
A Publicus Intézet felmérése szerint erős a társadalmi várakozás, hogy Orbán Viktor nem fog visszatérni a hatalomba: az „Ön szerint Orbán Viktornak van még esélye valaha visszatérni az ország élére?” kérdésre 76% válaszolt nemmel (ebből 69%: „nem”, 7%: „inkább nem”), míg 19% szerint erre még van esély - írja a felmérést rendelő Népszava.

A napilap cikke szerint szerint a megkérdezettek kétharmada (66%) úgy látja, hogy a Fidesznek nincs esélye talpra állni a választási vereség után; ezzel szemben 27% gondolja, hogy a párt képes lehet a visszakapaszkodásra. A pártpreferenciák mentén nagy a különbség: a fideszes tábor természetesen inkább hisz a visszatérésben, de mivel a párt népszerűsége nagyon megcsappant, a teljes népesség eredményeire csak kis hatást gyakorolt.

A választási vereség okairól szóló kérdésnél a legtöbben a korrupciót jelölték meg a Fidesz-kormányok „legnagyobb hibájaként”, amely a vereséghez vezetett: 59% nevezte ezt meg. A további, gyakran említett okok: az egészségügy helyzete (49%), a gazdaság helyzete (27%), az oktatás helyzete (27%), az EU-hoz való viszony (24%), valamint a jogállamiság visszaszorítása (22%). Nyolc százalék mondta azt, hogy nem a Fidesz hibája vezetett a vereséghez.

A korrupció megítélésében különösen éles a törésvonal a táborok között: a Fidesz-szavazóknak csak a 22%-a tartja a korrupciót a vereséghez vezető legnagyobb hibának, a Tisza szavazóinál ez az arány 73%.

A jogállamiság kérdésében a felmérés azt mérte, egyetértenek-e azzal az állítással, hogy a Fidesz 16 év kormányzása alatt jelentősen eltávolodott a jogállami keretektől, és ezt a hatalom bebetonozására használta:

összesen 77% értett ezzel egyet (ebből 70%: „igen”, 7%: „inkább igen”).

