Napokon belül érkezik a Tisza-kormány nagy tiltása

A Tisza-kormány júniustól teljes tilalmat hirdetett a harmadik országbeli munkavállalók behozatalára, a vállalkozások azonban attól tartanak, hogy a döntés súlyos munkaerőhiányt okozhat a magyar gazdaságban.

Miután a Tisza-kormány teljes tiltást hirdetett júniustól a harmadik országbeli munkavállalók behozatalára, egyre több szakmai szervezet jelezte, hogy nagyon nehéz helyzetbe kerülhetnek a vállalatok a humán erőforrás szempontjából. Nemcsak a sokat emlegetett külföldi beruházásokról van szó, hanem számos magyar kis- és középvállalkozásról is. A hazai népesség számra ugyanis folyamatosan csökken, egyre többen pedig külföldiekkel igyekeznek megoldani a munkaerőhiányt.

„A tartós munkaerőhiány miatt kényszerből utolsó opcióként, jelenleg is hajlandóak a feldolgozóipari, mezőgazdasági vagy éppen vendéglátószektorból érkezővállalatok akár 5-6 hónapot is várni és végig menni egy bürokratikus eljáráson annak érdekében, hogy munkaerőhöz jussanak” – közölte Maier Dávid, a Terendo ügyvezetője, amely ázsiai munkaerő relokációjára szakosodott.

„Nem számít a szálláshely vagy éppen ritkán az étkezési támogatás biztosítása sem, mivel ugyanezen feltételek mentén sem találnak az általuk megadott bérszintnek megfelelő hazai munkaerőt. Tévedés, hogy a külföldi munkaerő olcsóbb, általában inkább többe kerül a foglalkoztatásuk és rendkívül összetett folyamat” - tette hozzá.