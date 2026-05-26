Ömlik még a befektetés Kínába? Itt a friss válasz!

Kínában idén az első négy hónapban 10,3 százalékkal esett a külföldi működőtőke-befektetések (FDI) értéke éves összevetésben, miután az első három hónapban 7,3 százalékos, az első két hónapban pedig 5,7 százalékos csökkenést mértek.

A kínai kereskedelmi minisztérium azt közöle, hogy az országba irányuló külföldi működőtőke-befektetések (FDI) értéke mintegy 287,69 milliárd jüant (42 milliárd dollár) tett ki az április végével záródott idei első négy hónapban. A Kínába irányuló külföldi működőtőke-befektetések utoljára 2023 májusában nőttek éves szinten. Január-áprilisban 20 113 új külföldi befektetéssel működő céget alapítottak Kínában, 6,8 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.

A minisztérium adatai szerint a vizsgált időszakban a feldolgozóipar 78,9 milliárd jüan külföld tőkét vonzott, a szolgáltatási szektorban az FDI 174,6 milliárd jüan volt. A high-tech iparágakba irányuló FDI éves szinten 20,3 százalékkal 166,3 milliárd jüanra nőtt. A legnagyobb mértékben,

110,3 százalékkal a Luxemburgból Kínába érkező FDI értéke nőtt

a január-áprilisi időszakban éves összevetésben, míg Svájc esetében 60,8 százalékos, Franciaország esetében pedig 58,3 százalékos növekedést jegyeztek föl. Az amerikai FDI Kínában 24,5 százalékkal emelkedett.

Kínában tavaly 9,5 százalékkal 747,7 milliárd jüanra esett a külföldi működőtőke-befektetések (FDI) értéke éves összevetésben. Egy évvel korábban, 2024-ben 27,1 százalékkal, 2008 óta a legnagyobb mértékben csökkent az FDI értéke. 2023 volt 2012 óta az első év, amikor csökkent éves összevetésben a Kínába érkező külföldi működő tőke értéke, a visszaesés mértéke akkor 8 százalék volt; 2022-ben még 6,3 százalékkal nőtt.

