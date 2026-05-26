  • Megjelenítés
Ömlik még a befektetés Kínába? Itt a friss válasz!
Gazdaság

Ömlik még a befektetés Kínába? Itt a friss válasz!

MTI
Kínában idén az első négy hónapban 10,3 százalékkal esett a külföldi működőtőke-befektetések (FDI) értéke éves összevetésben, miután az első három hónapban 7,3 százalékos, az első két hónapban pedig 5,7 százalékos csökkenést mértek.

A kínai kereskedelmi minisztérium azt közöle, hogy az országba irányuló külföldi működőtőke-befektetések (FDI) értéke mintegy 287,69 milliárd jüant (42 milliárd dollár) tett ki az április végével záródott idei első négy hónapban. A Kínába irányuló külföldi működőtőke-befektetések utoljára 2023 májusában nőttek éves szinten. Január-áprilisban 20 113 új külföldi befektetéssel működő céget alapítottak Kínában, 6,8 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.

A minisztérium adatai szerint a vizsgált időszakban a feldolgozóipar 78,9 milliárd jüan külföld tőkét vonzott, a szolgáltatási szektorban az FDI 174,6 milliárd jüan volt. A high-tech iparágakba irányuló FDI éves szinten 20,3 százalékkal 166,3 milliárd jüanra nőtt. A legnagyobb mértékben,

110,3 százalékkal a Luxemburgból Kínába érkező FDI értéke nőtt

a január-áprilisi időszakban éves összevetésben, míg Svájc esetében 60,8 százalékos, Franciaország esetében pedig 58,3 százalékos növekedést jegyeztek föl. Az amerikai FDI Kínában 24,5 százalékkal emelkedett.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: Magyar Péter újabb fontos embert nevezett ki, jönnek a szakpolitikai bejelentések

Erős kijelentést tett Magyar Péter minisztere: azonnali lemondásra szólította fel két magyar intézmény vezetőjét

Összeül a parlament első rendes ülése, megszólal Magyar Péter is

Kínában tavaly 9,5 százalékkal 747,7 milliárd jüanra esett a külföldi működőtőke-befektetések (FDI) értéke éves összevetésben. Egy évvel korábban, 2024-ben 27,1 százalékkal, 2008 óta a legnagyobb mértékben csökkent az FDI értéke. 2023 volt 2012 óta az első év, amikor csökkent éves összevetésben a Kínába érkező külföldi működő tőke értéke, a visszaesés mértéke akkor 8 százalék volt; 2022-ben még 6,3 százalékkal nőtt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

PR cikk

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: politikai adok-kapokba keveredett Orbán Anita, interjút adott Magyar Péter
Megtört a jég: 87 napos teljes hírzárlat után váratlan döntést hozott az iráni vezetés
Szélesednek a korrupciós nyomozások: húsz embert vettek őrizetbe, 13 képviselő mentelmi jogát felfüggesztették Görögországban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility